Hőhullámok, álmatlan éjszakák, hangulatingadozás: ezekkel a házi praktikákkal enyhíthetők a menopauza tünetei

Október 18. a menopauza világnapja, amelynek célja, hogy felhívja a figyelmet a változókorral járó tünetek valóságára, támogassa a nők egészségét, és segítsen lebontani a témát övező társadalmi tabukat. Sokan ugyanis a mai napig nem veszik komolyan a klimaxot az érintett nők környezetében, pedig a panaszok kifejezetten megkeseríthetik a hölgyek életét. Az éjszakai izzadást, a napközbeni hőhullámokat és az esetlegesen szélsőséges hangulatingadozásokat nem szabad félvállról venni, rengeteg nő ugyanis különösen rosszul éli meg ezeket a változásokat. Alább olyan házi praktikákat szedtünk össze, amelyekkel valamelyest enyhíthetők a tünetek, ha valaki nem hormonterápiával venné fel a harcot a változókorral.
Mikor kezdődik a változókor?
A változókor a női szervezet természetes folyamata, amely általában 45 és 55 éves kor között zajlik le. Akkor állapítják meg, ha a menstruáció már 12 egymást követő hónapja elmaradt, és ennek nincs más oka. Az ezt megelőző időszakban, vagyis a perimenopauza alatt a hormonháztartás ingadozása számos kellemetlen tünetet okozhat.
A legismertebb panaszok közé tartoznak a hőhullámok, az éjszakai izzadás, az alvászavarok és a hangulatingadozások, de koncentrációs nehézségek, hüvelyszárazság és a szexuális vágy változása is jelentkezhet.
A tünetek enyhítésére sokan gyógyszerekhez nyúlnak, hormonterápiába kezdenek, erre azonban nem minden esetben van szükség. Léteznek olyan házi praktikák, amelyek bevetésével természetes módon is fel lehet venni a harcot a klimax ellen.
Házi praktikák a menopauza tüneteinek enyhítésére
1. A hálószoba hűvösen tartása
A változókor egyik legkellemetlenebb velejárója a váratlanul jelentkező hőhullám. Az intenzív melegségérzetet gyakran kipirulás, verejtékezés, esetenként szívdobogás kíséri. Ez ellen az egyik legegyszerűbb praktika a hálószoba hűvösen tartása, illetve egy könnyű, jól szellőző hálóruha viselése. Hasznos lehet még ventilátor használata, egy hűvös zuhany és néhány pohár hideg víz. Ezek a tippek ugyan nem csökkentik a hőhullámok gyakoriságát, de javítják a komfortérzetet.
2. A kávé elhagyása
Sokan elképzelni sem tudják a reggeleiket egy csésze kávé nélkül, ám a koffein egyes nőknél felerősítheti a változókori hőhullámokat. Hasonló hatást válthatnak ki a csípős ételek, valamint a forró és alkoholos italok is. Érdemes néhány hétig megfigyelni, milyen ételek és italok fogyasztását követően jelentkeznek gyakrabban a panaszok. A délutáni koffeinbevitel mérséklése az alvásminőségnek is jót tehet.
3. Rendszeres testmozgás
A rendszeres testmozgás nemcsak a testsúly megőrzésében, hanem a hangulat és az alvásminőség javításában is fontos szerepet játszik. Egy tempós séta, a kerékpározás és az otthoni torna is remek kezdet lehet. A jóga és a nyújtógyakorlatok a stressz kezelésében segíthetnek, a súlyzós vagy saját testsúlyos edzés pedig a csontok és az izmok egészségét támogatja.
4. Következetesség
A hormonális változások miatt sok nő tapasztalja, hogy éjszakánként többször felébred, nehezen alszik vissza, reggel pedig kimerülten ébred. Ennek megelőzésében segíthet, ha az érintettek minden este közel azonos időpontban fekszenek le, előtte mellőzik a telefonozást és kerülik a késő esti nehéz vacsorákat. A relaxáció és a nyugodt légzőgyakorlatok szintén megkönnyíthetik az elalvást.
5. Étrendbeli változtatások
Menopauza idején különösen fontos a kiegyensúlyozott táplálkozás. A zöldségekben, gyümölcsökben, teljes értékű gabonákban és megfelelő fehérjeforrásokban gazdag étrend hozzájárulhat az általános jólléthez.
A csontok egészségének megőrzésében a kalcium és a D-vitamin fontos szerepet játszik, ezért érdemes kalciumban gazdag élelmiszereket, például joghurtot, sajtot vagy zöld leveles zöldségeket fogyasztani.
A szójából készült élelmiszerekben, valamint a hummuszban található növényi ösztrogének is sokak érdeklődését felkeltették, ám a hőhullámok enyhítésére vonatkozó kutatási eredmények nem egyértelműek. A különféle gyógynövényes készítményekkel pedig nem árt az óvatosság: természetes eredetük ellenére mellékhatásaik és gyógyszerkölcsönhatásaik is lehetnek.
Mit mond a szakértő?
Dr. Stephanie Faubion, a világhírű amerikai Mayo Clinic női egészséggel és menopauzával foglalkozó szakorvosa szerint a változókori tünetek kezelésében nincs mindenkire egyformán alkalmazható megoldás.
„A menopauza minden nőnél másként zajlik, ezért a panaszok kezelését is személyre kell szabni” – kezdte dr. Faubion. „A nőknek érdemes megismerniük saját hőhullámaik kiváltó tényezőit. A rendszeres mozgás, a megfelelő alvási szokások és az egyénre szabott életmódbeli változtatások egyaránt fontos szerepet kaphatnak a panaszok kezelésében” – fogalmazott a szakértő.
Habár az életmódbeli változtatások sokat segíthetnek, előfordulhat, hogy a tünetek annyira súlyossá válnak, hogy orvosi kezelésre van szükség. A hormonpótló kezelés (HRT) a hőhullámok és az éjszakai izzadás egyik leghatékonyabb terápiája, de léteznek hormonmentes, vényköteles gyógyszeres megoldások is. Bizonyos panaszok esetén a kognitív viselkedésterápia, hüvelyszárazságnál pedig a helyi ösztrogénkezelés, valamint vény nélkül beszerezhető hüvelyi hidratálók és síkosítók is segíthetnek.
„A megfelelő kezelés kiválasztása minden esetben egyéni mérlegelést igényel, amelynél az életkort, a kórelőzményt és a lehetséges kockázatokat is figyelembe kell venni” – hívta fel a figyelmet dr. Stephanie Faubion.
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