Hőhullámok, álmatlan éjszakák, hangulatingadozás: ezekkel a házi praktikákkal enyhíthetők a menopauza tünetei

Október 18. a menopauza világnapja, amelynek célja, hogy felhívja a figyelmet a változókorral járó tünetek valóságára, támogassa a nők egészségét, és segítsen lebontani a témát övező társadalmi tabukat. Sokan ugyanis a mai napig nem veszik komolyan a klimaxot az érintett nők környezetében, pedig a panaszok kifejezetten megkeseríthetik a hölgyek életét. Az éjszakai izzadást, a napközbeni hőhullámokat és az esetlegesen szélsőséges hangulatingadozásokat nem szabad félvállról venni, rengeteg nő ugyanis különösen rosszul éli meg ezeket a változásokat. Alább olyan házi praktikákat szedtünk össze, amelyekkel valamelyest enyhíthetők a tünetek, ha valaki nem hormonterápiával venné fel a harcot a változókorral.

A menopauza egyik legkellemetlenebb velejárója a hirtelen jelentkező hőhullámok. Illusztráció: 123RF

Mikor kezdődik a változókor?

A változókor a női szervezet természetes folyamata, amely általában 45 és 55 éves kor között zajlik le. Akkor állapítják meg, ha a menstruáció már 12 egymást követő hónapja elmaradt, és ennek nincs más oka. Az ezt megelőző időszakban, vagyis a perimenopauza alatt a hormonháztartás ingadozása számos kellemetlen tünetet okozhat.

A legismertebb panaszok közé tartoznak a hőhullámok, az éjszakai izzadás, az alvászavarok és a hangulatingadozások, de koncentrációs nehézségek, hüvelyszárazság és a szexuális vágy változása is jelentkezhet.

A tünetek enyhítésére sokan gyógyszerekhez nyúlnak, hormonterápiába kezdenek, erre azonban nem minden esetben van szükség. Léteznek olyan házi praktikák, amelyek bevetésével természetes módon is fel lehet venni a harcot a klimax ellen.

Házi praktikák a menopauza tüneteinek enyhítésére

1. A hálószoba hűvösen tartása

A változókor egyik legkellemetlenebb velejárója a váratlanul jelentkező hőhullám. Az intenzív melegségérzetet gyakran kipirulás, verejtékezés, esetenként szívdobogás kíséri. Ez ellen az egyik legegyszerűbb praktika a hálószoba hűvösen tartása, illetve egy könnyű, jól szellőző hálóruha viselése. Hasznos lehet még ventilátor használata, egy hűvös zuhany és néhány pohár hideg víz. Ezek a tippek ugyan nem csökkentik a hőhullámok gyakoriságát, de javítják a komfortérzetet.