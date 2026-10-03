Top 10 vicces és képtelen kérdés, amit feltettek a mesterséges intelligenciának

Vannak kérdések, amelyekre a mesterséges intelligencia tud válaszolni.

Vannak, amelyekre csak megpróbál.

És vannak, amelyek után feltehetően digitálisan a távolba mered.

Összegyűjtöttünk tíz olyan abszurd kérdéstípust, amelyek tökéletesen megmutatják, mire képes az emberi kíváncsiság, ha semmilyen gyakorlati szempont nem korlátozza.

A mesterséges intelligencia egyik nagy ígérete, hogy pillanatok alatt hatalmas mennyiségű információt képes feldolgozni. Segíthet szöveget írni, adatokat elemezni, nyelveket tanulni, kódot javítani, ötleteket gyűjteni vagy éppen elmagyarázni, hogyan működik a kvantumfizika. Az ember pedig megkapta ezt a technológiát, elgondolkodott a benne rejlő lehetőségeken, majd feltette a logikus kérdést: Ha egy cápa lenyel egy Wi-Fi routert, lesz internet a tenger alatt? Talán éppen ettől érdekes az egész. Ugyanis az AI nemcsak munkaeszköz lett, hanem egyfajta végtelen türelmű beszélgetőtárs is, akinek olyan kérdéseket tehetünk fel, amelyekkel egy családi ebédnél valószínűleg legfeljebb kínos csendet tudnánk előidézni.

A mesterséges intelligencia nem maradt adós a frappáns válaszokkal.

Forrás: 123RF

A mesterséges intelligencia mindenre tudja a választ? Az emberiség végre felteszi az igazán fontos kérdéseket

1. Ha egy cápa lenyel egy Wi-Fi routert, lesz internet a tenger alatt?

Röviden: nem. Hosszabban: a rádióhullámok terjedése víz alatt eleve problémás, a routernek áramforrásra is szüksége lenne, a cápa pedig több szempontból sem ideális hálózati infrastruktúra.

A kérdés legnagyobb erénye mégis az, hogy olyan problémát teremt, amely korábban nem létezett, majd azonnal technikai megoldást követel rá. A hálózat mindenesetre valóban elég mélyre kerülne.

2. Hány pingvin kellene ahhoz, hogy legyőzzenek egy tankot?

Itt először definiálnunk kellene a „legyőzni” fogalmát. Harcképtelenné tenni? Elfoglalni? Elérni, hogy a személyzet önként kiszálljon, mert nem akar többé több ezer dühös pingvinnel tárgyalni?

Mérnöki szempontból a pingvin nem kifejezetten páncéltörő eszköz. Pszichológiai hadviselésben azonban alighanem alábecsüljük.

3. Ha visszamegyek az időben és saját magamat alkalmazom, ki fizeti a TB-met?

Az időutazással kapcsolatban rendszerint olyan jelentéktelen kérdések kerülnek elő, mint a kauzalitás, a relativitás vagy a nagypapa-paradoxon. Pedig valakinek végre a bürokráciára is gondolnia kellett.