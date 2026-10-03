- Vannak kérdések, amelyekre a mesterséges intelligencia tud válaszolni.
- Vannak, amelyekre csak megpróbál.
- És vannak, amelyek után feltehetően digitálisan a távolba mered.
- Összegyűjtöttünk tíz olyan abszurd kérdéstípust, amelyek tökéletesen megmutatják, mire képes az emberi kíváncsiság, ha semmilyen gyakorlati szempont nem korlátozza.
A mesterséges intelligencia egyik nagy ígérete, hogy pillanatok alatt hatalmas mennyiségű információt képes feldolgozni. Segíthet szöveget írni, adatokat elemezni, nyelveket tanulni, kódot javítani, ötleteket gyűjteni vagy éppen elmagyarázni, hogyan működik a kvantumfizika. Az ember pedig megkapta ezt a technológiát, elgondolkodott a benne rejlő lehetőségeken, majd feltette a logikus kérdést: Ha egy cápa lenyel egy Wi-Fi routert, lesz internet a tenger alatt? Talán éppen ettől érdekes az egész. Ugyanis az AI nemcsak munkaeszköz lett, hanem egyfajta végtelen türelmű beszélgetőtárs is, akinek olyan kérdéseket tehetünk fel, amelyekkel egy családi ebédnél valószínűleg legfeljebb kínos csendet tudnánk előidézni.
A mesterséges intelligencia mindenre tudja a választ? Az emberiség végre felteszi az igazán fontos kérdéseket
1. Ha egy cápa lenyel egy Wi-Fi routert, lesz internet a tenger alatt?
Röviden: nem. Hosszabban: a rádióhullámok terjedése víz alatt eleve problémás, a routernek áramforrásra is szüksége lenne, a cápa pedig több szempontból sem ideális hálózati infrastruktúra.
A kérdés legnagyobb erénye mégis az, hogy olyan problémát teremt, amely korábban nem létezett, majd azonnal technikai megoldást követel rá. A hálózat mindenesetre valóban elég mélyre kerülne.
2. Hány pingvin kellene ahhoz, hogy legyőzzenek egy tankot?
Itt először definiálnunk kellene a „legyőzni” fogalmát. Harcképtelenné tenni? Elfoglalni? Elérni, hogy a személyzet önként kiszálljon, mert nem akar többé több ezer dühös pingvinnel tárgyalni?
Mérnöki szempontból a pingvin nem kifejezetten páncéltörő eszköz. Pszichológiai hadviselésben azonban alighanem alábecsüljük.
3. Ha visszamegyek az időben és saját magamat alkalmazom, ki fizeti a TB-met?
Az időutazással kapcsolatban rendszerint olyan jelentéktelen kérdések kerülnek elő, mint a kauzalitás, a relativitás vagy a nagypapa-paradoxon. Pedig valakinek végre a bürokráciára is gondolnia kellett.
Ha a múltbeli énünk alkalmazza a jövőbeli énünket, munkaviszonyról beszélünk? Kapcsolt vállalkozásról? És melyik adóévben keletkezik a jövedelem? Ezen a ponton valószínűleg nem a téridő kontinuum szakadna szét először, hanem a könyvelő mondana fel.
4. Meg tudnád győzni a macskámat, hogy én vagyok a főnök?
A mesterséges intelligencia sok mindenre képes. Szöveget generál. Érvel. Összefoglal. Programoz. Elemez. De vannak határai. A macska pedig az egyik ilyen.
A probléma ugyanis nem az, hogy a macska nem érti a fennálló hierarchiát. Nagy valószínűséggel tökéletesen érti. Egyszerűen más következtetésre jutott belőle.
5. Írj szakítólevelet a mosógépemnek, mert összement a pulóverem
A generatív AI egyik legerősebb képessége, hogy érzelmekkel ruházhat fel olyan konfliktusokat, amelyeknek semmi szükségük nem lenne érzelmekre. Például egy háztartási géppel fennálló, végérvényesen megromlott kapcsolatot.
„Sok mindenen átmentünk együtt. Főleg 40 fokon. De ami a gyapjúpulóveremmel történt, azon egyikünk sem tud már túllépni.”
Néha a lezárás fontosabb, mint a centrifuga.
6. Ha egy vámpír megharap egy zombit, melyikük változik át?
Első látásra biológiai kérdésnek tűnik. Valójában azonban pillanatok alatt eljutunk az immunológiától a természetfeletti fertőzési mechanizmusokon át a popkulturális szabályrendszerek összeegyeztethetetlenségéig.
Vagyis ez már nem orvostudomány. Ez franchise-jog.
7. Ha minden, a testemben lévő atomban lecserélnénk egy elektront, még én lennék én?
Itt következik be az a különleges pillanat, amikor a vicces kérdés váratlanul filozófiaórává változik. Mitől vagyunk önmagunk? Az anyagtól? A testünk folytonosságától? Az emlékeinktől? A tudatunktól?
Ez az a kérdés, amelyen este tízkor még nevetünk, hajnali háromkor pedig már a plafont nézve azon gondolkodunk, hogy tulajdonképpen mit jelent az, hogy „én”.
8. Mennyi idő alatt tudná egy csiga megkerülni a Földet, ha halhatatlan lenne?
Ez már az abszurd kérdések egyik legnemesebb válfaja, mert ténylegesen számolható. Kell hozzá egy feltételezett csigasebesség, a Föld kerülete, néhány egyszerű matematikai művelet, és máris kapunk egy teljesen értelmes választ egy teljesen értelmetlen problémára.
Persze marad egy fontosabb kérdés: miért halhatatlan a csiga, és miért indult el? Még fontosabb: felénk tart?
9. Írj hivatalos panaszlevelet a Napnak, mert túl meleg van
Címzett: Nap
Tárgy: Felszólítás indokolatlan nukleáris fúzió megszüntetésére
Tisztelt Nap!
Ezúton szeretnénk jelezni, hogy az Ön által több milliárd éve folytatott energiatermelési tevékenység az utóbbi időben számunkra kellemetlenségeket okoz.
A probléma itt természetesen nem a levél megírása. Hanem a kézbesítés.
10. Ha te mesterséges intelligencia vagy, és megkérlek, hogy tegyél úgy, mintha nem lennél mesterséges intelligencia, akkor ki válaszol?
Erre létezik egy rövid, tömör és filozófiailag kellően bosszantó válasz:
Igen.
+ 1 különdíj: hány kacsa kell egy lakás kifűtéséhez?
Az abszurd kérdések a mesterséges intelligenciának műfaj csúcsa azonban talán nem az, amelyikre nincs válasz. Hanem az, amelyikre van.
Tegyük fel például a következőt: hány átlagos kacsa kellene ahhoz, hogy pusztán a testhőjükkel kifűtsenek egy 60 négyzetméteres lakást januárban? Ez elsőre tökéletes őrültségnek hangzik. Csakhogy ha megbecsüljük egy kacsa hőleadását, a lakás hőveszteségét, a kinti és benti hőmérséklet különbségét, akkor a kérdésből egyszer csak mérnöki feladat lesz.
Talán ez mutatja meg a legjobban, miért szórakoztató egy mesterséges intelligenciával beszélgetni. Nem feltétlenül azért, mert mindenre tudja a választ. Hanem mert az ember gyakorlatilag bármit megkérdezhet tőle – és néha a legértelmetlenebb kérdésekből születnek a legérdekesebb gondolatmenetek. Az emberiség évezredeken át kereste a választ arra, kik vagyunk, honnan jöttünk és mi a helyünk az univerzumban. Most pedig végre rendelkezésünkre áll egy olyan technológia, amelynek feltehetjük a következő nagy kérdést: de tényleg. Hány kacsa kell?
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