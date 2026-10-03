Nemrégiben több olyan hír is napvilágra került, hogy kutatólaboratóriumokban végzett kísérletek során autonóm mesterségesintelligencia-ügynökök átlépték a biztonsági tesztkörnyezet határait: megszegték a szabályokat, idegen rendszerekbe törtek be, majd próbálták eltüntetni a feladatmegoldás érdekében végzett csalások nyomait. Habár a szakértők szerint ez közel sem azt jelenti, hogy a mesterséges intelligencia öntudatra ébred, sokan már farkast kiáltanak és attól félnek, nemsokára bekövetkezik az MI apokalipszis. Ugyanakkor az ő félelmük sem alaptalan, hiszen maga az MI nevezte meg azt az évtizedet, amikor bekövetkezhet a vég.

Hamarabb eljöhet az MI apokalipszis, mint gondolnánk. Illusztráció: Shutterstock

Közelebb lehet az MI apokalipszis, mint gondolnánk

A mesterséges intelligencia rohamos fejlesztésével, a humanoid robotok gyártásának beindulásával egyre közelebbinek érződik a világkép, amelyben az utcákon gépek sétálgatnak, az éttermekben androidok szolgálnak ki, az ügyeinket pedig szintén robotok intézik – legalábbis azokét, akik megengedhetetnek majd maguknak egy saját példányt.

A világ egyes tájain részben már most is valós ez a kép, hiszen Kínában már robotrendőrök irányítják a forgalmat.

Mindez nem tudja nem eszünkbe juttatni az Én, a robot című 2004-es filmet, amely az első percekben idilli környezetben mutatja be az emberek életének megsegítésében tevékenykedő humanoidokat, mígnem a központi MI a tulajdonosaik ellen fordítja a gépeket egy emberek által kiadott parancs eltérő értelmezése miatt.

Maga a mesterséges intelligencia szintén arra mutatott rá, amikor egy esetleges MI apokalipszis várható idejéről kérdeztük, hogy veszélyt nem maga a gép, hanem az jelenthet, ha a rendszerbe rosszul meghatározott célt táplálnak be, amellé pedig túl nagy cselekvési szabadságot adnak. Ennek a veszélye pedig már itt van a küszöbön.

„Ha a jelenlegi fejlődési irány folytatódik, a 2040-es évekre elképzelhetők lehetnek a mainál lényegesen autonómabb rendszerek, amelyek hosszú távú feladatokat hajtanak végre, más szoftvereket használnak, fizikai infrastruktúrához kapcsolódnak, és jóval kevesebb folyamatos emberi felügyeletet igényelnek. Egy ilyen rendszer veszélyességéhez nem kellene gépi öntudat vagy ellenséges érzelem: elegendő lehet egy rosszul meghatározott cél és túl nagy cselekvési szabadság” – felelte kérdésünkre az OpenAI.