100 éves lett Micimackó: Mikó István elárulta, miért olyan különleges a szerethető medvebocs

- Száz éve hódít a csekélyértelmű medvebocs, aki a legegyszerűbb dolgokban találja meg az élet legfontosabb igazságait.
- Karinthy Frigyes nyelvi leleménye és a magyar szinkron legendás színészei sajátos, összetéveszthetetlen karaktert adtak Micimackónak.
- Mikó István több mint három évtizede kölcsönzi hangját a mézrajongó mackónak, akinek kedvessége és gyermeki derűje a felnőtteknek is menedéket kínál.
Alan Alexander Milne ikonikus mesekönyve magyarul Karinthy Frigyes zseniális átdolgozásában jelent meg, így a világ legkedvesebb medvéje ma ünnepli a 100. születésnapját. A Micimackó a tiszta, romlatlan gyerekkor egyetemes emlékműve, ahol nincs más, csak feltétel nélküli elfogadás és szeretet. És ahol a legnagyobb baj is megoldható egy csupor mézzel.
100 éves Micimackó − A szándékos egyszerűség zsenialitása
A legtöbb klasszikus tündérmesével ellentétben a Micimackóban nincsenek gonosz boszorkányok, mostohák. Bár a karakterek néha szembenéznek kisebb aggodalmakkal (például az árvízzel vagy a gyanús szeles napokkal), a Pagony alapvetően a teljes biztonság, az elfogadás és a béke helyszíne. Egy olyan világ, ahová a gyerekek és a felnőttek is menekülhetnek.
A Százholdas Pagony lakói között nincsenek elvárások vagy hátsó szándékok. Mackóék nem azért keresik egymás társaságát, mert akarnak valamit a másiktól, hanem pusztán azért, mert tiszta szívből imádnak együtt lenni.
Ez a fajta őszinte, bújós, olykor csetlő-botló ragaszkodás mindannyiunk szívét megolvasztja.
Az egót nem ismerő, ölelnivaló medvebocs
Micimackó, a „csekélyértelmű medvebocs” azért annyira vonzó, mert teljesen mentes az egótól. Nem rágódik a múlton, nem szorong a jövőn. Ha éhes, mézet keres; ha süt a nap, énekel. Úgy csodálkozik rá a világra, mint egy kisgyerek. Hibázik, eltéved, rosszul ír le szavakat, de ezt sosem kudarcként, hanem az élet természetes részeként éli meg.
Habár gazdája, Róbert Gida kedvesen mindig csacsi öreg medvémnek nevezi, Mici a legbölcsebb, legmélyebb igazságokat mondja ki a szeretetről és a barátságról.
Aki gyógyítani akarja a lelkét felnőttként, Micimackót olvas
A másik ok, amiért Milne története örökérvényű és világszinten kedveltté vált, az az, hogy a gyerekek és a felnőttek is megtalálhatják benne azt, amiből táplálkozhatnak lelkileg. Gyerekként a könyv egy izgalmas, kedves kalandsorozat. Felnőttként a lelkünk mélyén mindannyian vágyunk vissza abba az időbe, amikor a világ még egyetlen hatalmas, varázslatos játszótér volt.
Amikor még azt hittük, a jó valóban elnyeri méltó jutalmát, és hogy mindenkihez érdemes szeretettel, nyitottan közelíteni. Amikor még hittünk abban, hogy ha igazán akarunk valamit, elérhetjük, és ezt a valamit soha senki nem veheti el tőlünk.
A Jászai Mari-díjas színművész, Mikó István több mint 3 évtizede együtt él ezzel a szerethető karakterrel
Szinkronizálta Micimackót rajzfilmekben, sorozatokban, animációkban és később a mozifilmekben is.
„Gondolj, gondolj, gondolkodj!" – ez Micimackó visszatérő mondata. Ez a kis figura nem csak szeretetteljes, hanem bizony gondolkodik is, elsősorban pozitív irányba. A dolgokat mindig meg akarja oldani. Esetlenül, tétován, de mindig eléri a célját.
− meséli a színművész, majd felidézi: nem egyszerűen jutott Micimackó szerepéhez.
A '80-as évek végén a magyar szinkronszakmában még egyáltalán nem volt szokás a válogatás, a szinkronrendezők maguk választották ki a színészeket. A Walt Disney stúdió azonban ragaszkodott a saját protokolljához, így a Micimackó volt az egyik legelső olyan külföldi produkció Magyarországon, amihez hivatalos hangmintát kellett venni. A tengerentúli stúdiófejesek végül az ő mintájára bólintottak rá, így lett ő a karakter kizárólagos és hivatalos magyar hangja.
Gyerekeimnek is meséltem a Milne által írt mesét, sőt, emellett otthon is őrzök Micimackó plüssöket – ajándékba kaptam őket a rajongóimtól.
Mikó István hasonlóságot is felfedezett közte és karaktere között
„A külsőségeket illetően én is, akárcsak Mici, egy jóllakott óvodáshoz hasonlítok. Igyekszem én is feltétel nélkül szeretni. Micimackó kedves és nyitott, és noha nem mindig viszonozzák ezt, mégis képes megváltoztatni jó irányba az ismerőseit és az idegeneket."
Ahogy Micimackó a gyermeki rácsodálkozás szimbóluma, úgy Mikó István egész pályafutását végigkíséri a mesék szeretete és a játékosság. Van benne egyfajta veleszületett, kedves ártatlanság és tisztaság, ami miatt felnőttként is képes azon a naiv, mégis végtelenül bölcs hangon megszólalni, amin a mackó is beszél.
A Pannónia Filmstúdió mint Százholdas Pagony
A Malackát alakító Földessy Margit, a Fülesként zseniális Szabó Ottó, vagy a Baglyot, Tigrist és Nyuszit szinkronizáló Verebély Iván, Bács Ferenc és Szacsvay László – ott álltak egymás mellett a mikrofonoknál. Na, és persze a Nemzet Színésze címmel kitüntetett Sinkovits Imre mint narrátor, majd a Jászai-díjas Papp János.
Egymás energiáiból építkezve játszottunk, ami egyfajta színházi élménnyé tette a munkát. Sokszor még azután is bent maradtam a stúdió sötétjében, miután az én aznapi Micimackó-jeleneteimet már rögzítették. Leültem egy székre a háttérben, és hatalmas élvezettel figyeltem, ahogy a kollégáim életre keltik a többi karaktert
– emlékszik vissza Mikó István.
Tudtad?
- A magyar fordítást Karinthy Frigyesnek tulajdonítjuk, de a legenda szerint ő maga alig beszélt angolul. A könyv nyersfordítását valójában a nővére, Karinthy Emília (Mici) készítette el, Frigyes ezután a nyers szöveget teljesen átdolgozta, átköltötte, és sajátos nyelvi humorral fűszerezte.
- A Micimackó név is Karinthy nővérének becenevéből (Mici) és a mackó szóból állt össze.
- Bár a világ irigyelte Christopher Robint, amiért róla mintázták a világ legkedvesebb meséjét, az iskolában csúfolták miatta. Később könyvet is írt erről, és felnőttként szinte teljesen elzárkózott a Micimackó-kultusztól. Még az abból származó jogdíjak nagy részét sem fogadta el.
- A világ legnagyobb Micimackó-gyűjteményével egy amerikai nő, Deb Hoffmann büszkélkedhet. A hivatalos Guinness-számlálás során legutóbb 23 623 különböző Micimackóval és barátaival kapcsolatos tárgyat regisztráltak nála – a gyűjtemény piaci értéke mára meghaladja az 1 millió dollárt.
Milne-t elsősorban a kisfia, Christopher Robin Milne (a mesében Róbert Gida) és az ő plüssállatai inspirálták. A kisfiának volt egy plüssmedvéje, amelyet eredetileg Edward-nak hívtak. Később azonban átnevezték Winnie-re (angolul Winnie-the-Pooh). A nevet egy Winnipeg nevű valódi fekete medve ihlette, akit a londoni állatkertben láttak, és akit a kisfiú annyira imádott, hogy többször is bement hozzá a ketrecébe, sőt mézzel is etette.
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