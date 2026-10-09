Galéria: Aranyba öltözött a Bükk – Ezért a legszebb most Miskolc és környéke

A Miskolc felett magasodó Avas és a diósgyőri vár őszi díszletben kínál páratlan panorámát.

Lillafüred ikonikus pontjai, a Palotaszálló, a Csónakázó-tó és a Szinva-vízesés lebilincselő látványt nyújtanak.

A Garadna-völgyben a színesedő Bükk érintetlen erdői és a Fazola-kohó ipari emléke várja a kirándulókat.

A hűvösebb, tiszta levegő és a szikrázó színek tökéletes díszletet kínálnak a városi sétákhoz és az erdei túrákhoz egyaránt. Miskolc környéke ősszel különösen vonzó célpont, hiszen a Bükk keleti kapujában a történelmi műemlékek és az érintetlen természet egyedülálló harmóniában találkozik. A várost körülölelő hegyek és völgyek ilyenkor elcsendesednek, a nyári nyüzsgést felváltja a természet lassú ritmusa.

Miskolc környéke ősszel is tökéletes úti cél lehet egy családi, vagy baráti feltöltődésre.

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Miért kihagyhatatlan úti cél Miskolc környéke ősszel?

A változatos domborzatnak köszönhetően a belvárosi utcákról néhány lépéssel egyenesen az erdei ösvényeken találhatjuk magunkat. Az őszi szezont érdemes kihasználni egy hosszabb hétvégi kikapcsolódásra, amikor a természetes és az épített környezet látványa egyaránt feltölti a látogatót.

A városközpont fölé magasodó Avas dombja kiváló kiindulópont. A szőlőhegy hangulatos pincesorai között haladva hamar elérjük az avasi kilátót, ahonnan páratlan panoráma nyílik a sárguló lombkoronák által keretezett városra. Innen nem messze áll a diósgyőri vár, amelynek robusztus falai különleges kontrasztot alkotnak az évszak színeivel. A Bükk felé továbbindulva a Garadna-völgy vezet el bennünket a táj egyik legismertebb pontjára, Lillafüredre.

A diósgyőri vár Magyarország egyik legizgalmasabb középkori nevezetessége, amelyet az őszi időszakban kellemes séta keretében fedezhetünk fel.

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A hegyek ölelésében megbújó lillafüredi Palotaszálló és a lábánál elterülő Hámori-tó látványa ilyenkor különösen magávalragadó. A tó tükrén visszatükröződő színes lombok, valamint a Függőkert teraszairól alázúduló Szinva-vízesés morajlása sajátságos mikroklímát és atmoszférát teremt.

Őszi kirándulás: a Bükk mélyén rejlő ipari és természeti értékek

A Garadna-völgyben mélyebbre haladva a természetvédelmi területek mellett a régió ipartörténeti emlékei is feltárulnak. A XIX. századi ipari műemlék, a Fazola-kohó csendesen bújik meg a fák között, felidézve a Bükk-vidék korábbi évszázadainak fémkovácsoló és olvasztó hagyományait. Az erdei utak innen tovább vezetnek a sűrű tölgyesekbe és bükkösökbe, ahol a lehullott avaron lépkedve teljesen átadhatjuk magunkat az évszak csendjének.