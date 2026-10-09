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Galéria: Aranyba öltözött a Bükk – Ezért a legszebb most Miskolc és környéke

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A lillafüredi Palotaszálló festői környezetben várja a feltöltődésre vágyókat.
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A Bükk vidéke októberben mutatja meg legszebb arcát, amikor a lombkorona aranysárgába és rozsdabarnába fordul. Készülj fel egy emlékezetes kirándulásra, mert Miskolc környéke ősszel egészen lenyűgöző élményeket tartogat.
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belföldi utazásőszi hangulatLillafüredMiskolc
  • A Miskolc felett magasodó Avas és a diósgyőri vár őszi díszletben kínál páratlan panorámát.
  • Lillafüred ikonikus pontjai, a Palotaszálló, a Csónakázó-tó és a Szinva-vízesés lebilincselő látványt nyújtanak.
  • A Garadna-völgyben a színesedő Bükk érintetlen erdői és a Fazola-kohó ipari emléke várja a kirándulókat.

A hűvösebb, tiszta levegő és a szikrázó színek tökéletes díszletet kínálnak a városi sétákhoz és az erdei túrákhoz egyaránt. Miskolc környéke ősszel különösen vonzó célpont, hiszen a Bükk keleti kapujában a történelmi műemlékek és az érintetlen természet egyedülálló harmóniában találkozik. A várost körülölelő hegyek és völgyek ilyenkor elcsendesednek, a nyári nyüzsgést felváltja a természet lassú ritmusa.

Miskolc környéke ősszel festői látványt nyújt a tévétoronnyal és a színes lombokkal.
Miskolc környéke ősszel is tökéletes úti cél lehet egy családi, vagy baráti feltöltődésre.
Fotó:   / Shutterstock

Miért kihagyhatatlan úti cél Miskolc környéke ősszel?

A változatos domborzatnak köszönhetően a belvárosi utcákról néhány lépéssel egyenesen az erdei ösvényeken találhatjuk magunkat. Az őszi szezont érdemes kihasználni egy hosszabb hétvégi kikapcsolódásra, amikor a természetes és az épített környezet látványa egyaránt feltölti a látogatót.

A városközpont fölé magasodó Avas dombja kiváló kiindulópont. A szőlőhegy hangulatos pincesorai között haladva hamar elérjük az avasi kilátót, ahonnan páratlan panoráma nyílik a sárguló lombkoronák által keretezett városra. Innen nem messze áll a diósgyőri vár, amelynek robusztus falai különleges kontrasztot alkotnak az évszak színeivel. A Bükk felé továbbindulva a Garadna-völgy vezet el bennünket a táj egyik legismertebb pontjára, Lillafüredre.

A diósgyőri vár őszi környezetben.
A diósgyőri vár Magyarország egyik legizgalmasabb középkori nevezetessége, amelyet az őszi időszakban kellemes séta keretében fedezhetünk fel. 
Fotó:   / Shutterstock

A hegyek ölelésében megbújó lillafüredi Palotaszálló és a lábánál elterülő Hámori-tó látványa ilyenkor különösen magávalragadó. A tó tükrén visszatükröződő színes lombok, valamint a Függőkert teraszairól alázúduló Szinva-vízesés morajlása sajátságos mikroklímát és atmoszférát teremt.

Őszi kirándulás: a Bükk mélyén rejlő ipari és természeti értékek

A Garadna-völgyben mélyebbre haladva a természetvédelmi területek mellett a régió ipartörténeti emlékei is feltárulnak. A XIX. századi ipari műemlék, a Fazola-kohó csendesen bújik meg a fák között, felidézve a Bükk-vidék korábbi évszázadainak fémkovácsoló és olvasztó hagyományait. Az erdei utak innen tovább vezetnek a sűrű tölgyesekbe és bükkösökbe, ahol a lehullott avaron lépkedve teljesen átadhatjuk magunkat az évszak csendjének.

A Szent István téren látható MISKOLC felirat a város egyik turisztikai látványossága, amely az őszi környezetben még különlegesebb.
A lillafüredi Palotaszálló 1925 és 1929 között épült a Hámori-tó mellett, így a hazánk egyik legpatinásabb szállodája, amely ősszel lenyűgöző, színes környezetben vár.
A bájos, történelmi Polgármester-pince az Avasi-pincesoron: nevét Miskolc egykori polgármesteréről, Halmay Béláról kapta, aki az épület tulajdonosa volt.
Festői mészkősziklák és színes őszi lombok a Garadna-völgy felett, a Köpüs-kőtől Miskolc felé a Bükkben.
A 20 méter magas Szinva-vízesés az ország legnagyobb, függőleges esésű vízesése, amelyet a Palotaszálló építésekor alakítottak ki.
A miskolctapolcai park gyöngyszeme, a Csónakázó-tó ősszel csendes atmoszférával és színes lombokkal várja a sétálni vágyókat.
A Hámor fölötti festői üdülőterület 1882-ben kapta a Lillafüred nevet, méghozzá Vay Béla főispán lányáról, Erzsébetről, akinek Lilla volt a beceneve.
Az újmassai őskohó - más néven a Fazola-kohó - a Hámori-tó nyugati csücske és Újmassa között található, és ez hazánk egyetlen kohóipari műemléke, amihez hasonló Európában is csak három akad.
Az 1,5 kiométer hosszú, festői Hámori-tó Miskolc környékének egyik legkedveltebb kirándulóhelye, ami talán ősszel a legvarázslatosabb.
A Palotaszálló építésekor kialakított szoszédos függőkertek október táján a vörös, a sárga és a rozsdabarna árnyalataival csábítják el az utazót.
Galéria: Galéria: őszi varázslat Miskolcon és környékén
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A Szent István téren látható MISKOLC felirat a város egyik turisztikai látványossága, amely az őszi környezetben még különlegesebb.

Nézd meg a videót is az elbűvölő őszi Miskolcról:

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