Javítanál a kognitív képességeiden? Ezek az apró ételek felerősítik az agyi teljesítményt

Vitaminokat, ásványi anyagokat és egészséges zsírsavakat is tartalmaznak azok az apró élelmiszerek, amelyek értékes tápanyagaikkal hatékonyan támogatják az agyunk egészségét, hozzájárulva a szellemi frissességünk megőrzéséhez – már ha rendszeresen és eleget fogyasztunk belőlük. Október 22-e ezeknek a finomságoknak a világnapja, amelynek apropóján részletesen kifejtjük, miért jó, ha mindennap kerül a tányérunkra egy-két marok egészséges nasi.
Javítják a kognitív képességet, frissen tartják az agyat
A memória romlása, a koncentrációs nehézségek és a szellemi fáradtság sokak mindennapjait megkeserítik. Habár csodaszerek nem léteznek, a táplálkozásunkkal sokat tehetünk az agyunk egészségéért.
A mogyoró- és diófélék különösen értékesek ebből a szempontból: telítetlen zsírsavakban, antioxidánsokban és az idegrendszer működéséhez szükséges tápanyagokban gazdagok.
Alább termésenként kifejtjük, melyik dió- és mogyoróféle pontosan miben támogatja a kognitív funkciók javulását.
Így járulnak hozzá a dió- és mogyorófélék az agyunk frissességéhez
Nem véletlenül emlékeztet az agyra a dió
A dió az egyik legismertebb agybarátként emlegetett élelmiszer. Jelentős mennyiségben tartalmaz alfa-linolénsavat, vagyis növényi eredetű omega-3 zsírsavat, valamint antioxidáns hatású polifenolokat.
Egyes kutatások összefüggést találtak a rendszeres diófogyasztás és a kedvezőbb kognitív teljesítmény között. Habár az eredmények nem bizonyítják, hogy a dió közvetlenül javítja a memóriát, tápanyagai értékes részét képezhetik az agy egészségét támogató étrendnek.
Mandula és mogyoró: vitaminok az idegrendszer szolgálatában
A mandula és a törökmogyoró különösen gazdag E-vitaminban, amely antioxidánsként hozzájárul a sejtek oxidatív stresszel szembeni védelméhez. A mandula emellett magnéziumot is tartalmaz, amely fontos az idegrendszer normális működéséhez. A földimogyoró pedig – amely botanikailag valójában hüvelyes – niacinban és fehérjében gazdag. A niacin szintén hozzájárul az idegrendszer megfelelő működéséhez.
A pisztácia is segíthet megőrizni a szellemi frissességet
Az apró, zöld pisztácia B6-vitamint tartalmaz, amely szerepet játszik az idegrendszer megfelelő működésében és bizonyos ingerületátvivő anyagok képződésében. Emellett antioxidáns hatású növényi pigmenteket, például luteint és zeaxantint is tartalmaz. Habár a pisztácia közvetlen memóriajavító hatása nem bizonyított, értékes összetevője lehet a kiegyensúlyozott táplálkozásnak.
Mennyi olajos magot érdemes fogyasztani?
A szakemberek általában napi 25-30 gramm, vagyis egy kisebb maréknyi sótlan olajos mag fogyasztását ajánlják. Érdemes váltogatni a diót, mandulát, mogyorót és pisztáciát, hiszen eltérő tápanyagokat tartalmaznak. Magas energiatartalmuk miatt azonban célszerű más nassolnivalók helyett, nem pedig azokon felül fogyasztani azokat.
Rendszeres fogyasztásuk ugyan kedvező lehet a kognitív egészségre, de a szellemi frissesség megőrzéséhez az elegendő, jó minőségű alvás, a testmozgás és a változatos étrend is nélkülözhetetlen.
A mogyoró- és diófélék világnapja remek alkalom arra, hogy a csipszes zacskó helyett inkább egy maréknyi olajos mag után nyúljunk az esti filmnézéskor!
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