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kognitív képesség

Javítanál a kognitív képességeiden? Ezek az apró ételek felerősítik az agyi teljesítményt

37 perce
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Egy kevés is elegendő lehet bizonyos táplálékokból ahhoz, hogy az agyunk egészségét támogassuk. A szóban forgó apró ételek nassolnivalóknak is kiválók, ám egyelőre még nem áruljuk el, melyek ezek. Annyit azonban megsúgunk, hogy október 22-e ezeknek a finomságoknak a világnapja.
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kognitív képességéletmóddiófélékmogyoró

Vitaminokat, ásványi anyagokat és egészséges zsírsavakat is tartalmaznak azok az apró élelmiszerek, amelyek értékes tápanyagaikkal hatékonyan támogatják az agyunk egészségét, hozzájárulva a szellemi frissességünk megőrzéséhez – már ha rendszeresen és eleget fogyasztunk belőlük. Október 22-e ezeknek a finomságoknak a világnapja, amelynek apropóján részletesen kifejtjük, miért jó, ha mindennap kerül a tányérunkra egy-két marok egészséges nasi.

Agy makettje egy doktornő kezében azt jelezve, mennyire fontos a dió- és mogyorófélék fogyasztása az agy egészsége érdekében
Az egészséges nassolnivalók, mint a különféle dió- és mogyorófélék, hatékonyan támogatják az agy egészségét. Illusztráció: 123RF

Javítják a kognitív képességet, frissen tartják az agyat

A memória romlása, a koncentrációs nehézségek és a szellemi fáradtság sokak mindennapjait megkeserítik. Habár csodaszerek nem léteznek, a táplálkozásunkkal sokat tehetünk az agyunk egészségéért.

A mogyoró- és diófélék különösen értékesek ebből a szempontból: telítetlen zsírsavakban, antioxidánsokban és az idegrendszer működéséhez szükséges tápanyagokban gazdagok.

Alább termésenként kifejtjük, melyik dió- és mogyoróféle pontosan miben támogatja a kognitív funkciók javulását.

Így járulnak hozzá a dió- és mogyorófélék az agyunk frissességéhez

Nem véletlenül emlékeztet az agyra a dió

A dió az egyik legismertebb agybarátként emlegetett élelmiszer. Jelentős mennyiségben tartalmaz alfa-linolénsavat, vagyis növényi eredetű omega-3 zsírsavat, valamint antioxidáns hatású polifenolokat.

Egyes kutatások összefüggést találtak a rendszeres diófogyasztás és a kedvezőbb kognitív teljesítmény között. Habár az eredmények nem bizonyítják, hogy a dió közvetlenül javítja a memóriát, tápanyagai értékes részét képezhetik az agy egészségét támogató étrendnek.

Mandula és mogyoró: vitaminok az idegrendszer szolgálatában

A mandula és a törökmogyoró különösen gazdag E-vitaminban, amely antioxidánsként hozzájárul a sejtek oxidatív stresszel szembeni védelméhez. A mandula emellett magnéziumot is tartalmaz, amely fontos az idegrendszer normális működéséhez. A földimogyoró pedig – amely botanikailag valójában hüvelyes – niacinban és fehérjében gazdag. A niacin szintén hozzájárul az idegrendszer megfelelő működéséhez.

Mogyoró- és diófélék tálkákban egy tálcán
A mogyoró- és diófélék mindegyike más-más értékes tápanyaggal járul hozzá a kognitív képességek frissen tartásához Illusztráció: 123RF

A pisztácia is segíthet megőrizni a szellemi frissességet

Az apró, zöld pisztácia B6-vitamint tartalmaz, amely szerepet játszik az idegrendszer megfelelő működésében és bizonyos ingerületátvivő anyagok képződésében. Emellett antioxidáns hatású növényi pigmenteket, például luteint és zeaxantint is tartalmaz. Habár a pisztácia közvetlen memóriajavító hatása nem bizonyított, értékes összetevője lehet a kiegyensúlyozott táplálkozásnak.

Mennyi olajos magot érdemes fogyasztani?

A szakemberek általában napi 25-30 gramm, vagyis egy kisebb maréknyi sótlan olajos mag fogyasztását ajánlják. Érdemes váltogatni a diót, mandulát, mogyorót és pisztáciát, hiszen eltérő tápanyagokat tartalmaznak. Magas energiatartalmuk miatt azonban célszerű más nassolnivalók helyett, nem pedig azokon felül fogyasztani azokat.

Rendszeres fogyasztásuk ugyan kedvező lehet a kognitív egészségre, de a szellemi frissesség megőrzéséhez az elegendő, jó minőségű alvás, a testmozgás és a változatos étrend is nélkülözhetetlen.

A mogyoró- és diófélék világnapja remek alkalom arra, hogy a csipszes zacskó helyett inkább egy maréknyi olajos mag után nyúljunk az esti filmnézéskor!

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