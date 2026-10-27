Így teszed tönkre a ruháid: hibák, amiket mindenki elkövet a mosószer adagolásánál

Cikkünkben bemutatunk néhány tipikus hibát, amelyet nagyon sokan elkövetnek, ha mosásra kerül a sor.

Bemutatjuk, hogyan készül mosószer házilag vadgesztenyéből.

Egy friss magyar felmérést is bemutatunk arról, hogyan verik át az embereket kamu mosóporokkal.

Olvass tovább, ha kíváncsi vagy, hogyan függ össze a vízkeménység és a mosópor mennyisége, és miért okozhat problémát a túl sok mosószer!

A mosószer adagolása a ruhák állapotát és a mosás eredményét is befolyásolhatja. Fotó: Pexels

A mosószer adagolása: ezek a leggyakoribb mosási hibák

A mosószer adagolása esetében nem igaz, hogy a több mindig jobb. A helytelen mosószer adagolás gyakori hiba: ha túl sokat használunk, a ruhákon maradványok maradhatnak, amelyek tönkretehetik az anyagukat és az egészségünket is befolyásolhatják. A Consumer Reports szakértői hívták fel rá a figyelmet, hogy a túlzott adagolás foltokat és a bőrt irritáló lerakódásokat okozhat a textileken.

Hogyan tesszük tönkre a ruháinkat a túl sok mosószerrel?

Sokan azt gondolják, hogyha minél több mosószert öntenek a mosógépbe, annál tisztábbak lesznek a ruhák. A valóság azonban éppen az ellenkezője lehet: a túlzott mennyiségű tisztítószer nem feltétlenül javítja a mosás eredményét, sőt megnehezítheti a szennyeződések és a mosószermaradványok eltávolítását. Ennek az egyik leggyakoribb következménye, hogy a készítmény nem öblítődik ki teljesen a textíliákból. A ruhák tapintása durvává, merevvé válhat, a törölközők elveszíthetik a puhaságukat, a sötét anyagokon pedig világos csíkok vagy foltok jelenhetnek meg. A fel nem használt mosószer-maradványok ráadásul a szennyeződéseket és a testből származó olajokat is a szálak között tarthatják, így a ruhák a mosás után nem lesznek se tiszták, se frissek.

A mosószer lerakódása a gépnek sem tesz jót

A túlzott habzás nem egyenlő azzal, hogy a mosógép hatékonyabban is dolgozik. Éppen ellenkezőleg: a sok hab ronthatja a mosás hatékonyságát, és akadályozhatja a megfelelő öblítést is. Emellett ha a mosószer rendszeresen felhalmozódik a dobban, az adagolóban vagy a gép egyes részeiben, lerakódások és kellemetlen szagok alakulhatnak ki. A mosógép tisztításához elengedhetetlen a rendszeres karbantartás, ami segíthet megelőzni a maradványok felgyülemlését.