Így teszed tönkre a ruháid: hibák, amiket mindenki elkövet a mosószer adagolásánál

- Cikkünkben bemutatunk néhány tipikus hibát, amelyet nagyon sokan elkövetnek, ha mosásra kerül a sor.
- Bemutatjuk, hogyan készül mosószer házilag vadgesztenyéből.
- Egy friss magyar felmérést is bemutatunk arról, hogyan verik át az embereket kamu mosóporokkal.
Olvass tovább, ha kíváncsi vagy, hogyan függ össze a vízkeménység és a mosópor mennyisége, és miért okozhat problémát a túl sok mosószer!
A mosószer adagolása: ezek a leggyakoribb mosási hibák
A mosószer adagolása esetében nem igaz, hogy a több mindig jobb. A helytelen mosószer adagolás gyakori hiba: ha túl sokat használunk, a ruhákon maradványok maradhatnak, amelyek tönkretehetik az anyagukat és az egészségünket is befolyásolhatják. A Consumer Reports szakértői hívták fel rá a figyelmet, hogy a túlzott adagolás foltokat és a bőrt irritáló lerakódásokat okozhat a textileken.
Hogyan tesszük tönkre a ruháinkat a túl sok mosószerrel?
Sokan azt gondolják, hogyha minél több mosószert öntenek a mosógépbe, annál tisztábbak lesznek a ruhák. A valóság azonban éppen az ellenkezője lehet: a túlzott mennyiségű tisztítószer nem feltétlenül javítja a mosás eredményét, sőt megnehezítheti a szennyeződések és a mosószermaradványok eltávolítását. Ennek az egyik leggyakoribb következménye, hogy a készítmény nem öblítődik ki teljesen a textíliákból. A ruhák tapintása durvává, merevvé válhat, a törölközők elveszíthetik a puhaságukat, a sötét anyagokon pedig világos csíkok vagy foltok jelenhetnek meg. A fel nem használt mosószer-maradványok ráadásul a szennyeződéseket és a testből származó olajokat is a szálak között tarthatják, így a ruhák a mosás után nem lesznek se tiszták, se frissek.
A mosószer lerakódása a gépnek sem tesz jót
A túlzott habzás nem egyenlő azzal, hogy a mosógép hatékonyabban is dolgozik. Éppen ellenkezőleg: a sok hab ronthatja a mosás hatékonyságát, és akadályozhatja a megfelelő öblítést is. Emellett ha a mosószer rendszeresen felhalmozódik a dobban, az adagolóban vagy a gép egyes részeiben, lerakódások és kellemetlen szagok alakulhatnak ki. A mosógép tisztításához elengedhetetlen a rendszeres karbantartás, ami segíthet megelőzni a maradványok felgyülemlését.
A kevesebb sem mindig jobb
A túl kevés mosószer szintén problémát okozhat: a ruhákon maradhatnak a szennyeződések, a kemény víz ásványi anyagai pedig hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a textíliák idővel szürkévé és merevvé váljanak.
A mosószer helyes adagolása
A megoldás egyszerű: mindig a mosószer csomagolásán feltüntetett adagolást kövesd, vedd figyelembe a vízkeménységet és a töltet méretét, a szer mennyiségét pedig mérőedénnyel vagy a kupakjával állapítsd meg. Ha a ruhák mosás után merevek, foltosak vagy szappanos tapintásúak, érdemes ellenőrizni az adagolást, szükség esetén pedig a mosógép útmutatója szerint extra öblítést indítani.
Megbuktak a magyar termékek a mosószer teszten
A napokban robbant a hír, hogy az NKFH vizsgálatán az egyik mosópornál 94 százalékos konyhasótartalmat mértek, miközben a hatóanyagok aránya az 1 százalékot sem érte el. A legdurvább azonban mégsem ez az információ volt, hanem az, hogy a vizsgált hazai termékek közel felénél találtak hiányosságokat. A hatósági eljárás egyébként a hatékonyságra vonatkozó állítások és az adagolási útmutatók miatt indult.
Házi mosószer vadgesztenyéből: egyszerű recept
Ha kipróbálnál egy filléres megoldást a ruháid tisztán tartására, akkor szívből ajánljuk a vadgesztenyéből készülő természetes mosószert! Ez a növény szaponint tartalmaz, ezért kiváló házi mosószer készíthető belőle. Mutatjuk, hogyan!
Hozzávalók
- 4-6 szem vadgesztenye
- 1 liter víz
Elkészítés
A gesztenyéket hámozd meg, aprítsd fel, majd főzd 10-15 percig, amíg habozni nem kezd a víz teteje. Ha a lé kihűlt, szűrd le. A főzetből körülbelül 1 decilitert használj egy mosáshoz. A többit a hűtőben tartva a következő két hétben bármikor felhasználhatod.
Habár a házi mosószer vadgesztenyéből környezetbarát alternatíva lehet, a makacs foltok ellen nem feltétlenül elég hatékony, ezért ilyen esetben érdemes a jól bevált tisztítószereknél maradnod!
Az alábbi videóban láthatod a módszer gyakorlati lépéseit:
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