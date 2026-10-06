Pucér nőknek és botrányoknak köszönheti a hírnevét: így lett legendás a Moulin Rouge

- 1889. október 6-án nyitotta meg kapuit a Montmartre lábánál.
- Alapítói, Joseph Oller és Charles Zidler tudatosan extravagáns, társadalmi rétegeket összekeverő szórakozóhelyet teremtettek.
- A French Cancan és olyan táncosok, mint La Goulue és Jane Avril, a hely legendás alakjaivá váltak.
- Meztelenség, provokatív táncok és különös produkciók miatt a Moulin Rouge körül már az első években botrányok robbantak ki.
- Toulouse-Lautrec törzsvendégként belülről ismerte ezt a világot; az 1891-es Moulin Rouge-plakátja egyszerre tette híressé őt és örökítette meg a mulató mítoszát.
Amikor 1889 őszén Párizs még a világkiállítás és az új Eiffel-torony lázában égett, Joseph Oller merész vállalkozásba fogott. Charles Zidlerrel olyan helyet álmodtak meg a Boulevard de Clichyn, amely látványban, szabadságban és meghökkentésben is túltesz vetélytársain. Oller annyira ragaszkodott az október 6-i nyitáshoz, hogy este nyolckor annak ellenére kitárta a kapukat, hogy a hatalmas munkálatok még nem fejeződtek be teljesen. A közönséget ez nem zavarta: már az első este megtelt a hely. A Moulin Rouge titka részben abban rejlett, hogy olyan embereket eresztett össze, akik a hétköznapi Párizsban nem feltétlenül találkoztak volna egymással. Gazdag külföldiek, polgárok, művészek és bohémek ugyanazt az éjszakai világot figyelhették. A jómódú közönség biztonságos körülmények között kóstolhatott bele Montmartre szabadosabb életébe.
Moulin Rouge – Felrepültek a szoknyák, megszületett a legenda
A Moulin Rouge igazi fegyvere azonban a French Cancan lett. A korabeli tánc sokkal provokatívabbnak számított annál, mint amit ma egy turistalátványosság alapján gondolnánk. A magasra lendülő lábak, felrepülő szoknyák, spárgák és akrobatikus mozdulatok egyszerre mulattatták és botránkoztatták meg a közönséget. A Moulin Rouge hivatalos története szerint a táncosnők szabadosságát már egy 1898-as párizsi éjszakai kalauz is pikírt megjegyzésekkel kommentálta.
Közülük is kiemelkedett Louise Weber, azaz La Goulue, „a Falánk”. Becenevét a Moulin Rouge története szerint arról kapta, hogy fiatalon előszeretettel itta ki a vendégek poharában maradt italt. A harsány, szókimondó nőből a kánkán királynője lett. Egy híressé vált – és inkább anekdotaként kezelendő – történet szerint egyszer a nézők között felismerte a walesi herceget, a későbbi VII. Eduárdot, és tánc közben odakiáltott neki, hogy ő fizeti-e a pezsgőt. La Goulue állítólag a férfi vendégek cilindereit is lerúgta tánc közben. Provokatív viselkedése pontosan azt testesítette meg, amiért az emberek a Moulin Rouge-ba jártak: itt olyasmit láthattak, amit a tisztes párizsi társaság nappal aligha tűrt volna el.
Meztelen Kleopátra és egy hatalmas párizsi botrány
A mulató üzemeltetői hamar rájöttek, hogy a felháborodás remek reklám. 1893-ban a Bal des Quat'z'Arts eseménye komoly botrányt kavart. A felvonulásban egy meztelen Kleopátrát négy férfi vitt, körülötte pedig ugyancsak pőre nők jelentek meg. Egy erkölcsvédő szervezet a történteket elfogadhatatlan szemérmetlenségként ítélte el.
És még ennél is bizarrabb produkciók kerültek színpadra. A Moulin Rouge első évtizedének cirkuszi ihletésű attrakciói között szerepelt Le Pétomane, azaz Joseph Pujol is, aki egészen sajátos testi képességével – a végbelén keresztül beszívott és kiengedett levegő tudatos szabályozásával – csinált színpadi karriert. A Belle Époque közönsége imádta az efféle meghökkentő látványosságokat.
A Moulin Rouge tehát nem azért vált legendává, mert elegánsabb volt mindenkinél. Éppen ellenkezőleg: a magas és az alacsony kultúrát, az erotikát, a humort, az akrobatikát és a botrányt keverte össze egyetlen látványos show-ban.
Toulouse-Lautrec festőművész a Vörös Malom állandó vendége lett
Ebben a közegben találta meg egyik legfontosabb témáját Henri de Toulouse-Lautrec. A festő 1884-ben költözött Montmartre-ra, majd a Moulin Rouge 1889-es megnyitása után annak rendszeres vendége lett. Nem alkalmi látogatóként járt oda: a mulató hivatalos története szerint saját asztala volt, műveit is kiállították a helyen.
A táncosokat, énekeseket és vendégeket közelről figyelte. Nem idealizált szépségeket festett. A mozdulat, a testtartás, egy jellegzetes profil vagy fintor érdekelte, és képein gyakran éppen az a pillanat jelenik meg, amelyet egy elegáns társasági portré elrejtett volna. A Moulin Rouge így valóságos élő műteremmé vált számára.
Egy plakát, amely egész Párizst meghódította
1891-ben Charles Zidler megbízta Lautrecet egy Moulin Rouge-plakát elkészítésével. A festő La Goulue-t és hajlékony táncpartnerét, Valentin le Désossét állította a középpontba. Az eredmény radikálisan modern volt. Lautrec nem aprólékos, realista jelenetet készített. A közönség fekete sziluettekké vált, Valentin hatalmas szürkés alakja az előtérbe került, miközben La Goulue fehér alsószoknyája szinte világított a tánctér közepén. A kompozíció merész kivágásai, síkszerű foltjai és erős körvonalai a japán fametszetek hatását is mutatják.
A körülbelül 170 centiméter magas plakátot Párizs utcáin helyezték el, és Lautrec nevét széles körben ismertté tette. A mulató reklámja közben önálló műalkotássá vált.
A táncosnők nem egyszerűen modelljei voltak
Lautrec kapcsolatot is kialakított azokkal a nőkkel, akiket újra és újra megörökített. Jane Avrillel különösen szoros, tartós barátság fűzte össze. A törékeny, különös mozgású táncosnőt számos alkalommal ábrázolta; Avril 1893-ban maga is megbízta Lautrecet, hogy készítsen plakátot a Jardin de Paris-ban tartott fellépéséhez. A Metropolitan Museum of Art szerint Avril a művész életre szóló barátja volt.
La Goulue-val szintén túlélte kapcsolatuk a Moulin Rouge fénykorát. Amikor a táncosnő 1895-ben elhagyta a mulatót, és vásári produkcióval próbált új karriert kezdeni, Lautrecet kérte fel, hogy fesse meg mutatványos bódéjának nagyméretű dekorációit.
Ezek a nők tehát nem névtelen modellek voltak számára. Saját személyiséggel, gesztusokkal és történettel rendelkező szereplőkként jelentek meg művészetében.
A vörös malom végül önmagánál is nagyobb lett
A századfordulóra a régi táncos mulatságok divatja csökkenni kezdett, és 1902 végén megtartották az utolsó bált; a hely később egyre inkább revü- és színházi irányba fordult. A mítosz azonban már megszületett.
Ehhez kellett La Goulue felrepülő szoknyája, Jane Avril különös eleganciája, a botrányok, a bohém Montmartre és mindenekelőtt Toulouse-Lautrec tekintete. A festő olyan vizuális nyelvet adott ennek a világnak, amely nélkül ma talán egészen másképp képzelnénk el a Belle Époque Párizsát. A Moulin Rouge pedig éppen azért vált több mint egyszerű mulatóvá, mert nemcsak szórakoztatta a saját korát, hanem képet is teremtett róla.
A mulató ma is Párizs látnivalói között van
Ma, 2026-ban a Moulin Rouge továbbra is működik, ugyanott a Boulevard de Clichy 82. alatt, Montmartre lábánál és Párizs látnivalói között előkelő helyet foglal el. Nem történelmi látványosságként vegetál, hanem ma is aktív kabaré és zenés szórakozóhely, ahol minden este előadásokat tartanak.
Jelenleg a Féerie című nagyszabású revü fut. A hivatalos oldal szerint a produkcióban nemzetközi társulat lép fel, a látványvilághoz pedig mintegy 1000 tollakkal, flitterekkel és strasszokkal díszített jelmez tartozik. A műsor négy nagy jelenetre épül, és természetesen ma sem hiányozhat belőle a Moulin Rouge védjegyévé vált French Cancan.
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