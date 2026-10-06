Pucér nőknek és botrányoknak köszönheti a hírnevét: így lett legendás a Moulin Rouge

1889. október 6-án nyitotta meg kapuit a Montmartre lábánál.

Alapítói, Joseph Oller és Charles Zidler tudatosan extravagáns, társadalmi rétegeket összekeverő szórakozóhelyet teremtettek.

A French Cancan és olyan táncosok, mint La Goulue és Jane Avril, a hely legendás alakjaivá váltak.

Meztelenség, provokatív táncok és különös produkciók miatt a Moulin Rouge körül már az első években botrányok robbantak ki.

Toulouse-Lautrec törzsvendégként belülről ismerte ezt a világot; az 1891-es Moulin Rouge-plakátja egyszerre tette híressé őt és örökítette meg a mulató mítoszát.

Amikor 1889 őszén Párizs még a világkiállítás és az új Eiffel-torony lázában égett, Joseph Oller merész vállalkozásba fogott. Charles Zidlerrel olyan helyet álmodtak meg a Boulevard de Clichyn, amely látványban, szabadságban és meghökkentésben is túltesz vetélytársain. Oller annyira ragaszkodott az október 6-i nyitáshoz, hogy este nyolckor annak ellenére kitárta a kapukat, hogy a hatalmas munkálatok még nem fejeződtek be teljesen. A közönséget ez nem zavarta: már az első este megtelt a hely. A Moulin Rouge titka részben abban rejlett, hogy olyan embereket eresztett össze, akik a hétköznapi Párizsban nem feltétlenül találkoztak volna egymással. Gazdag külföldiek, polgárok, művészek és bohémek ugyanazt az éjszakai világot figyelhették. A jómódú közönség biztonságos körülmények között kóstolhatott bele Montmartre szabadosabb életébe.

Fotó: Didier Descouens

Moulin Rouge – Felrepültek a szoknyák, megszületett a legenda

A Moulin Rouge igazi fegyvere azonban a French Cancan lett. A korabeli tánc sokkal provokatívabbnak számított annál, mint amit ma egy turistalátványosság alapján gondolnánk. A magasra lendülő lábak, felrepülő szoknyák, spárgák és akrobatikus mozdulatok egyszerre mulattatták és botránkoztatták meg a közönséget. A Moulin Rouge hivatalos története szerint a táncosnők szabadosságát már egy 1898-as párizsi éjszakai kalauz is pikírt megjegyzésekkel kommentálta.

Közülük is kiemelkedett Louise Weber, azaz La Goulue, „a Falánk”. Becenevét a Moulin Rouge története szerint arról kapta, hogy fiatalon előszeretettel itta ki a vendégek poharában maradt italt. A harsány, szókimondó nőből a kánkán királynője lett. Egy híressé vált – és inkább anekdotaként kezelendő – történet szerint egyszer a nézők között felismerte a walesi herceget, a későbbi VII. Eduárdot, és tánc közben odakiáltott neki, hogy ő fizeti-e a pezsgőt. La Goulue állítólag a férfi vendégek cilindereit is lerúgta tánc közben. Provokatív viselkedése pontosan azt testesítette meg, amiért az emberek a Moulin Rouge-ba jártak: itt olyasmit láthattak, amit a tisztes párizsi társaság nappal aligha tűrt volna el.