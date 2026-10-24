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kannibalizmus

Orvosi kannibalizmus: ezért volt természetes múmiát enni a viktoriánus korban

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Még 1924-ben is írtak fel orvosok múmia maradványokat Németországban.
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Ismerd meg a XIX. század egyik legbizarrabb egészségügyi és kulturális hóbortját, amely messze túlmutatott a puszta tudományos kíváncsiságon. Olvass tovább és derítsd ki, hogyan váltak a gyógyászat és a mindennapi élet részévé a múmiák!
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kannibalizmusViktoriánus koréletmódmúmiagyógyszer
  • A gyógyászati célú múmiafogyasztás egy középkori nyelvi félreértésből alakult ki, de még a XIX. században is virágzott.
  • Az őrölt maradványokat univerzális csodaszerként használták a fejfájástól kezdve a súlyos betegségekig.
  • A hatalmas kereslet miatt virágzott a sírrablás, sőt friss hullákat is múmiaként értékesítettek a piacon.

A viktoriánus korszakban meglepően természetesnek számított a múmiák jelenléte a mindennapokban, hiszen az ókori Egyiptomból származó maradványokat a legváltozatosabb célokra használták fel. Habár egyes leleteket múzeumokban állítottak ki, másokat magánrendezvényeken gyűjtöttek össze, ahol a vendégek szórakoztatására szedték le róluk a kötéseket.

Múmiák készítése balzsamozással
A balzsamozást tökélyre fejlesztették az ókori Egyiptomban, de azt sosem gondolták volna, hogy évezredekkel később a múmiák gyógyszernek fognak minősülni Fotó: Shutterstock

Múmiák gyógyulásra: miért ettek emberi maradványokat a viktoriánus kor emberei?

Készült a maradványokból hajtóanyag a vasutaknál, nehezék a hajókon, de műtrágya, papíralapanyag, és egy múmiabarna nevű festékpigment is, amelyet festéshez használtak. A korszak emberének az sem okozott gondot, hogy orvosi céllal elfogyassza ezeket a maradványokat, mivel meggyőződésük szerint gyógyító erővel bírtak. Ez a morbid szokás nem a XIX. század találmánya volt, gyökerei egészen a középkorig nyúltak vissza. A gyógyászati célú kannibalizmus története a keresztes hadjáratok idejére nyúlik vissza. A Szentföldre érkező európaiak ekkor hallottak először a mūmiyā nevű, természetes úton keletkező szurokszerű anyagról, amelyet a mai Irán területén használtak gyógyításra. Félreértések és téves fordítások sorozata miatt Európában az a hiedelem terjedt el, hogy a kifejezés a bebalzsamozott testeken található hasonló anyagra utal. Az idő múlásával a fogalom jelentése tovább módosult, és végül már magukat a bebalzsamozott testeket jelölte.

Kibontatlan ókori múmia múzeumi környezetben
Kibontatlan ókori múmia, amilyenből a viktoriánus kor orvosságai és múmiabarna festékei készültek. Fotó: Shutterstock

Hogyan működött a mummia mint csodaszer?

A porrá őrölt maradványokat, vagyis a mummia néven ismert szert tinktúrákhoz vagy alkoholhoz keverve fogyasztották, de közvetlenül a bőrre dörzsölve is alkalmazták. A korabeli orvoslás szerint a szer szinte minden nyavalyára gyógyírt jelentett: használták zúzódásokra, orrvérzésre, epilepsziára és szifiliszre egyaránt. Fájdalomcsillapítóként, vérhígítóként, gyulladáscsökkentőként és menstruációs panaszok enyhítésére is felírták. A gyakorlat mögött az a meggyőződés állt, hogy a maradványok elfogyasztásával az ember átveszi az elhunyt erejét és szellemét, ráadásul a test bizonyos részei a megfelelő szerv betegségeit gyógyították, például a koponyából készült port a fejfájás kezelésére használták.

Hamisítványok és vesztőhelyi vérgyűjtés

A hatalmas kereslet miatt Egyiptomban tömegessé vált a sírrablás. Amikor az ókori leletek már nem fedezték a szükségleteket, a sírrablók friss hullákat ástak ki, majd feldolgozták azokat, hogy évezredes maradványként értékesíthessék a piacon.

Kibontott egyiptomi múmia múzeumban
Az egyiptomi múmiák maradványait évszázadokon át orvosi csodaszerként és porrá őrölve fogyasztottak Európában. Fotó: Shutterstock

Guy de la Fontaine francia királyi orvos a XVI. század közepén Alexandriában megvizsgált több tucat eladásra kínált testet, és megállapította, hogy azok valójában frissen kivégzett bűnözők vagy rabszolgák maradványai voltak.

Ezzel párhuzamosan egy olyan orvosi irányzat is kialakult, amely a friss testrészek fogyasztását részesítette előnyben, arra hivatkozva, hogy azokban több a tápanyag és az életerő. Mindennapos látvánnyá vált, hogy az emberek a vesztőhelyeknél gyülekeztek, hogy megkapják és megihassák a kivégzettek vérét.

Mikor szokott le Európa az emberi maradványok fogyasztásáról?

Az orvosi kannibalizmus a XVI. és XVII. században érte el a csúcspontját, amikor olyan uralkodók is alkalmazták, mint I. Ferenc francia király vagy II. Károly angol király. Habár az orvostudomány fejlődésével a szokás lassan háttérbe szorult, a Napóleon egyiptomi hadjárata és a Rosette-i kő megtalálása nyomán kialakuló egyiptománia a XIX. században ismét életre keltette a hóbortot. Nem mindenki nézte jó szemmel a maradványok felhasználását: Edward Burne-Jones festő például amikor megtudta, hogy a múmiabarna nevű festéke valódi emberi maradványokat tartalmaz, tisztességes temetést rendezett a tubusának. A mummia ennek ellenére meglepően sokáig használatban maradt, egy német gyógyszergyár árlistáján még 1924-ben is szerepelt. – írja a History Extra.

Nézd meg a videót is erről a hihetetlenül bizarr hóbortról:

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