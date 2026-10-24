Orvosi kannibalizmus: ezért volt természetes múmiát enni a viktoriánus korban

A gyógyászati célú múmiafogyasztás egy középkori nyelvi félreértésből alakult ki, de még a XIX. században is virágzott.

Az őrölt maradványokat univerzális csodaszerként használták a fejfájástól kezdve a súlyos betegségekig.

A hatalmas kereslet miatt virágzott a sírrablás, sőt friss hullákat is múmiaként értékesítettek a piacon.

A viktoriánus korszakban meglepően természetesnek számított a múmiák jelenléte a mindennapokban, hiszen az ókori Egyiptomból származó maradványokat a legváltozatosabb célokra használták fel. Habár egyes leleteket múzeumokban állítottak ki, másokat magánrendezvényeken gyűjtöttek össze, ahol a vendégek szórakoztatására szedték le róluk a kötéseket.

A balzsamozást tökélyre fejlesztették az ókori Egyiptomban, de azt sosem gondolták volna, hogy évezredekkel később a múmiák gyógyszernek fognak minősülni Fotó: Shutterstock

Múmiák gyógyulásra: miért ettek emberi maradványokat a viktoriánus kor emberei?

Készült a maradványokból hajtóanyag a vasutaknál, nehezék a hajókon, de műtrágya, papíralapanyag, és egy múmiabarna nevű festékpigment is, amelyet festéshez használtak. A korszak emberének az sem okozott gondot, hogy orvosi céllal elfogyassza ezeket a maradványokat, mivel meggyőződésük szerint gyógyító erővel bírtak. Ez a morbid szokás nem a XIX. század találmánya volt, gyökerei egészen a középkorig nyúltak vissza. A gyógyászati célú kannibalizmus története a keresztes hadjáratok idejére nyúlik vissza. A Szentföldre érkező európaiak ekkor hallottak először a mūmiyā nevű, természetes úton keletkező szurokszerű anyagról, amelyet a mai Irán területén használtak gyógyításra. Félreértések és téves fordítások sorozata miatt Európában az a hiedelem terjedt el, hogy a kifejezés a bebalzsamozott testeken található hasonló anyagra utal. Az idő múlásával a fogalom jelentése tovább módosult, és végül már magukat a bebalzsamozott testeket jelölte.

Kibontatlan ókori múmia, amilyenből a viktoriánus kor orvosságai és múmiabarna festékei készültek. Fotó: Shutterstock

Hogyan működött a mummia mint csodaszer?

A porrá őrölt maradványokat, vagyis a mummia néven ismert szert tinktúrákhoz vagy alkoholhoz keverve fogyasztották, de közvetlenül a bőrre dörzsölve is alkalmazták. A korabeli orvoslás szerint a szer szinte minden nyavalyára gyógyírt jelentett: használták zúzódásokra, orrvérzésre, epilepsziára és szifiliszre egyaránt. Fájdalomcsillapítóként, vérhígítóként, gyulladáscsökkentőként és menstruációs panaszok enyhítésére is felírták. A gyakorlat mögött az a meggyőződés állt, hogy a maradványok elfogyasztásával az ember átveszi az elhunyt erejét és szellemét, ráadásul a test bizonyos részei a megfelelő szerv betegségeit gyógyították, például a koponyából készült port a fejfájás kezelésére használták.