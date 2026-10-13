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műveltség

Ezeket még az iskolában tanultuk – de ma is hibátlanul megoldanád ezt a műveltségi kvízt?

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
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Egy kis történelem, irodalom, földrajz és tudomány: csupa ismerős téma, amelyről egyszer már tanultunk. Vajon mennyi maradt meg belőlük? Hét műveltségi kérdésből kiderül, milyen könnyen idézed fel a régi tudásodat!
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műveltségkvízirodalomtörténelem

Az iskolai leckék közül néhány évtizedek után is könnyen felidézhető. Egy regény szerzője, egy fontos évszám vagy egy bolygó neve szinte gondolkodás nélkül eszünkbe jut. Máskor viszont éppen egy egyszerűnek tűnő műveltségi kérdésnél bizonytalanodunk el. 

Műveltségi kvíz: emlékszel még erre a 7 iskolai ismeretre?
Műveltségi kvíz: emlékszel még erre a 7 iskolai ismeretre?
Fotó: starline / Magnific

 Műveltségi kvíz: emlékszel még erre a 7 iskolai ismeretre?

Az általános műveltség sokféle területből áll össze. Az olvasás, a filmek, az utazások és a hétköznapi beszélgetések is frissen tarthatják a tudásunkat, de ritkán próbáljuk ki, mennyire magabiztosan váltunk az irodalom, a történelem és a természettudomány között.

Ebben a hétkérdéses műveltségi kvízben mindegyikből kapsz egy kis ízelítőt. Kérdésenként három válasz közül kell kiválasztanod a helyeset. Vajon minden régi ismeret a helyére kerül, vagy lesz olyan feladvány, amely meglep?

Kvíz
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1 / 7
Ki írta az Egri csillagok című regényt?

Értékelés:

0–2 pont: Néhány régi ismeret már megkopott, de most felfrissíthetted őket.

3–4 pont: Sok mindenre emlékszel az iskolai tananyagból.

5–6 pont: Szép eredmény, több témában is biztos a tudásod!

7 pont: Hibátlan! Jól megmaradtak az egykori leckék.

 

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