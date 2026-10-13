Ezeket még az iskolában tanultuk – de ma is hibátlanul megoldanád ezt a műveltségi kvízt?

Az iskolai leckék közül néhány évtizedek után is könnyen felidézhető. Egy regény szerzője, egy fontos évszám vagy egy bolygó neve szinte gondolkodás nélkül eszünkbe jut. Máskor viszont éppen egy egyszerűnek tűnő műveltségi kérdésnél bizonytalanodunk el.

Műveltségi kvíz: emlékszel még erre a 7 iskolai ismeretre?

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Műveltségi kvíz: emlékszel még erre a 7 iskolai ismeretre?

Az általános műveltség sokféle területből áll össze. Az olvasás, a filmek, az utazások és a hétköznapi beszélgetések is frissen tarthatják a tudásunkat, de ritkán próbáljuk ki, mennyire magabiztosan váltunk az irodalom, a történelem és a természettudomány között.

Ebben a hétkérdéses műveltségi kvízben mindegyikből kapsz egy kis ízelítőt. Kérdésenként három válasz közül kell kiválasztanod a helyeset. Vajon minden régi ismeret a helyére kerül, vagy lesz olyan feladvány, amely meglep?