Viszket a füled, ha jön az eső? Teszteld, mennyire ismered a népi megfigyeléseket – Kvíz

Melyik időjárási jelenséghez kötődnek a legismertebb népi megfigyelések?

Vajon ma is megállják a helyüket őseink időjóslásai?

Hoztunk egy műveltségi kvízt, amellyel tesztelheted, mennyire vagy ismerős a népi megfigyelések és közmondások világában.

Nem is olyan régen még a természet ritmusa diktálta a mindennapok tempóját: dédszüleink idején az időjárás határozta meg, hogy milyen munkát mikor, milyen rendszerességgel végeznek. Rajtad vajon kifog az alábbi műveltségi kvíz? Teszteld tudásod a régi népi megfigyelések terén!

Műveltségi kvízben mérheted fel, mennyire ismered a régi népi mondásokat és azok jelentését. Forrás: 123RF

Legfontosabb népi megfigyelések és az egyik legnehezebb műveltségi kvíz

Ha jött egy váratlan, kései fagy májusban, vagy ha hetekig elmaradt az aratást megelőző eső, az egy egész közösség megélhetését, az évi élelmet sodorta veszélybe. A népi megfigyelések nem babonák – meteorológiailag is alátámaszthatók.

Ilyen például a fagyosszentek: május közepén a Kárpát-medencébe szinte óramű pontossággal áramlik be a sarki hideg levegő, ami tavaszi vetést fenyegető talajmenti fagyokat okoz.

Ha megcsordul a Vince, telik a pince mondás szintén népi kalkuláción alapul: úgy tartották, hogyha Szent Vince napján enyhe az idő, és a háztetőkről olvadni kezd a hó vagy a jég – azaz „megcsordul” az eresz –, akkor abban az évben jó és bőséges szőlőtermésre, így teli hordókra lehet számítani.

Kevésbé ismert, de nagyon beszédes az a mondás, hogy ha Medárd napján esik, a fokhagymafejek elrohadnak a földben, elpusztul a termés.

Medárd napja az európai monszun, vagyis a tartós, hetekig tartó júniusi esőzések kezdetét jelzi. Június elején a fokhagyma a fejlődésének abban a szakaszában van, amikor a fejek már kialakultak, és a földben száradni, érni kezdenének a július eleji betakarítás előtt. Ha ebben a kritikus egy-két hétben a talaj a folyamatos esőzésektől teljesen felázik és dunsztossá, fülledtté válik, a fokhagyma hagymája gombás fertőzést kap és szó szerint megrohad a sárban.

Régen az állatok viselkedéséből következtetni tudtak a vihar közeledtére, így időben biztonságba helyezhették a terményt és az állatokat. Forrás: 123RF

Ma, amikor a zsebünkben hordjuk a legújabb műholdas radarfelvételeket, miért lehet mégis fontos, hogy tudjuk, mi mit jelent? Elsősorban azért, mert ezek a mondások a kulturális gyökereinket jelentik. Egy olyan gondolkodásmódot tükröznek, amelyben az ember még nem a természet uraként, hanem annak részeként élt.