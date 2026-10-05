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általános műveltség

Műveltségi kvíz: 7 kérdés, amire egy igazán tájékozott embernek illene tudnia a választ

41 perce
Olvasási idő: 3 perc
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Mennyire kopott meg az iskolában megszerzett tudásod? Festészet, irodalom, földrajz, tudomány és történelem is előkerül ebben a műveltségi kvízben. Hét kérdés vár rád, de a hibátlan eredményhez több területen is otthon kell lenned.
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általános műveltségműveltségi kvízekteszt

Vannak nevek, művek és történelmi alakok, amelyekkel szinte mindenki találkozott már az iskolában. De vajon évekkel később is emlékszünk arra, ki festette a világ egyik legismertebb festményét, kihez kötődik egy klasszikus magyar regény, a Vuk vagy melyik ókori uralkodó volt egyben filozófus is? Most hét kérdéssel teheted próbára az általános műveltségedet. A műveltségi kvíz első pillantásra talán nem tűnik különösebben nehéznek, ám könnyen akadhat közöttük olyan kvízkérdés, amelynél elbizonytalanodsz.

műveltségi kvíz kérdésein gondolkodó nő
Vajon te tudod a választ a műveltségi kvíz összes kérdésére? 

Műveltségi kvíz

A témák között ráadásul folyamatosan ugrálnod kell: a festészet világából pillanatok alatt a tudománytörténetben találod magad, majd jön a magyar irodalom, a földrajz és az ókori Róma.

Vajon sikerül mind a hét kérdésre helyesen válaszolnod? Indítsd el a műveltségi kvízt, és derítsd ki, mennyi maradt meg abból a tudásból, amelyről azt hitted, soha nem felejted el!

Kvíz
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
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Kezdjünk egy könnyű kérdéssel: ki festette a Sikoly című festményt?

Érdemes megnézned ezt a videót, segítséget nyújt a kvíz megoldásában:

Tedd próbára a tudásod ezekkel a műveltségi kvízekkel is:

 

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