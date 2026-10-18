Művészeti kvíz a magyar festészet napjára: teszteld, mennyire ismered a hazai mesterek műveit

Teszteld a tudásodat a hazai képzőművészet legfontosabb korszakairól és stílusairól!

Idézd fel Munkácsy, Csontváry és a nagybányai mesterek ikonikus alkotásait!

Az eredményből és a háromféle értékelésből kiderítheted, mennyire ismered a magyar festőket!

A magyar festészet napja alkalmából összeállított művészeti kvíz segítségével mindenki próbára teheti a tudását a hazai képzőművészet legszebb korszakaiból. Ez a kérdéssor izgalmas időutazásra hív a XIX. század nagy történelmi tablójától egészen a XX. századi avantgárd és absztrakt törekvésekig.

Mennyire ismered a leghíresebb magyar festőket és festményeket? Következő művészeti kvíz kérdéssorunk máris leleplezi.

Fotó: Wikipedia/Criptorix

Készen állsz a következő művészeti kvíz kérdéssorára?

A magyar festészet gazdag öröksége tele van olyan ikonikus alkotásokkal és világhírű mesterekkel, akik alapjaiban formálták a nemzeti kultúrát. A feladványok felidézik a legnagyobb hazai festőiskolák korhangulatát, a párizsi sikereket és a hazai művésztelepek egyedülálló világát.

A kérdések megoldása során megelevenednek a klasszikus portrék, a szabadban készült (plein air) tájképek és a modern stíluskísérletek elfeledhetetlen alakjai. A kvíz kitöltése közben nemcsak a meglévő ismeretek ellenőrzésére nyílik lehetőség, hanem új, érdekes összefüggések felfedezésére is. Mérd fel a tudásodat, és ünnepeld velünk a magyar festészet napját a legkiemelkedőbb alkotók művein keresztül!