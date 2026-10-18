Művészeti kvíz a magyar festészet napjára: teszteld, mennyire ismered a hazai mesterek műveit

- Teszteld a tudásodat a hazai képzőművészet legfontosabb korszakairól és stílusairól!
- Idézd fel Munkácsy, Csontváry és a nagybányai mesterek ikonikus alkotásait!
- Az eredményből és a háromféle értékelésből kiderítheted, mennyire ismered a magyar festőket!
A magyar festészet napja alkalmából összeállított művészeti kvíz segítségével mindenki próbára teheti a tudását a hazai képzőművészet legszebb korszakaiból. Ez a kérdéssor izgalmas időutazásra hív a XIX. század nagy történelmi tablójától egészen a XX. századi avantgárd és absztrakt törekvésekig.
Készen állsz a következő művészeti kvíz kérdéssorára?
A magyar festészet gazdag öröksége tele van olyan ikonikus alkotásokkal és világhírű mesterekkel, akik alapjaiban formálták a nemzeti kultúrát. A feladványok felidézik a legnagyobb hazai festőiskolák korhangulatát, a párizsi sikereket és a hazai művésztelepek egyedülálló világát.
A kérdések megoldása során megelevenednek a klasszikus portrék, a szabadban készült (plein air) tájképek és a modern stíluskísérletek elfeledhetetlen alakjai. A kvíz kitöltése közben nemcsak a meglévő ismeretek ellenőrzésére nyílik lehetőség, hanem új, érdekes összefüggések felfedezésére is. Mérd fel a tudásodat, és ünnepeld velünk a magyar festészet napját a legkiemelkedőbb alkotók művein keresztül!
Melyik híres magyar festőművész alkotása az 'Egri nők' című monumentalitású történelmi kép?
Nézd meg az alábbi videót is a magyar festészet néhány remekművéről:
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