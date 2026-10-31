Az elnevezés ugyan többféle növényt is takarhat, de a legismertebb közülük a nagyezerjófű. Eláruljuk, hogyan érdemes gondozni ezt a látványos, évelő dísznövényt, amely különleges illatáról híres. 9 pontban összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat a nagyezerjófű termesztése kapcsán.
1. Honnan szerezzünk be nagyezerjófüvet?
A nagyezerjófű Magyarországon védett vadon élő növény. Így tehát, ha kertünket szeretnénk díszíteni vele, akkor semmiképp se ássuk ki, és ne gyűjtsük a természetben. Kizárólag jogszerű forrásból származó, termesztett példányt válasszunk, amihez legkönnyebben a kertészetekben juthatunk hozzá - írja a Fanny magazin.
2. Mikor érdemes a nagyezerjófüvet elültetni?
Az október ideális időszak az ültetésére, hiszen az őszi enyhébb időjárás kedvezhet a begyökeresedésnek. Napfénykedvelő növény, ezért olyan helyet keressünk számára a kertben, ahol naponta több órán át sütkérezhet. Megfelelő fényviszonyok között gazdagabban virágozhat, emellett a laza, jó vízáteresztő képességű, meszes talaj is kedvez a fejlődésének.
3. Hova ültessük ezt a különleges boszorkányfüvet?
Akár egy méter magasra is megnőhet, ezért olyan helyet válasszunk, ahol kényelmesen fejlődhet. A fiatal tő begyökeresedését segítsük rendszeres, de mérsékelt öntözéssel. Később jól viseli a szárazabb időszakokat is.
4. Mennyi idő alatt fejlődik ki?
Lassan fejlődő, évelő növényről van szó, ezért ne várjunk tőle azonnali látványos eredményt. Ha azonban türelmesek vagyunk, akkor különleges illatával, a forró nyári napokon felszabaduló illóanyagaival és gyönyörű virágaival is megörvendeztethet bennünket.
5. Hogyan lehetséges a nagyezerjófű szaporítása?
Ha új tövet szeretnénk, tájékozódjunk a kertészetnél a magvetés vagy a vásárolt fiatal növény telepítésének lehetőségéről. Előbbi nagy türelmet igényelhet, ezért kezdőként érdemes lehet már nevelt példánnyal próbálkoznunk.
6. Mire figyeljünk a nagyezerjófű gondozása során?
Mivel a soványabb talajokon is megél, nincs szüksége rendszeres, erős trágyázásra. Tavasszal kevés érett komposzttal támogathatjuk a talaj állapotát, de kerüljük a túlzott tápanyagbevitelt.
7. Ártalmas lehet a nagyezerjófű?
Olyan illóanyagokat és más vegyületeket tartalmaz, amelyek a bőrre kerülve napfény hatására hólyagos bőrreakciót is okozhatnak, ezért helyezzük gyerekektől és háziállatoktól távol, és gondozásakor viseljünk kesztyűt.
8. Mit kell tudni a teleltetéséről?
Évelő növényként a telet is átvészeli, az elszáradt részek eltávolításával várhatunk tavaszig. A metszésnél legyünk óvatosak, a bőrrel való érintkezést kerülve kezeljük. Ne komposztáljuk házilag, és ne égessük el a növényi maradványokat, inkább dobjuk a szemetesbe.
9. Valóság vagy legenda a nagyezerjófű gyógyhatás?
Régen a népi gyógyászatban is használták, házilag azonban semmilyen formában ne fogyasszuk! Inkább gyönyörködjünk különleges megjelenésében, és élvezzük illatos virágainak szépségét.