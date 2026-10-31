Az elnevezés ugyan többféle növényt is takarhat, de a legismertebb közülük a nagyezerjófű. Eláruljuk, hogyan érdemes gondozni ezt a látványos, évelő dísznövényt, amely különleges illatáról híres. 9 pontban összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat a nagyezerjófű termesztése kapcsán.

Nagyezerjófű termesztése és gondozása - Kisokos Fotó: unsplash.com

1. Honnan szerezzünk be nagyezerjófüvet?

A nagyezerjófű Magyarországon védett vadon élő növény. Így tehát, ha kertünket szeretnénk díszíteni vele, akkor semmiképp se ássuk ki, és ne gyűjtsük a természetben. Kizárólag jogszerű forrásból származó, termesztett példányt válasszunk, amihez legkönnyebben a kertészetekben juthatunk hozzá - írja a Fanny magazin.

2. Mikor érdemes a nagyezerjófüvet elültetni?

Az október ideális időszak az ültetésére, hiszen az őszi enyhébb időjárás kedvezhet a begyökeresedésnek. Napfénykedvelő növény, ezért olyan helyet keressünk számára a kertben, ahol naponta több órán át sütkérezhet. Megfelelő fényviszonyok között gazdagabban virágozhat, emellett a laza, jó vízáteresztő képességű, meszes talaj is kedvez a fejlődésének.

3. Hova ültessük ezt a különleges boszorkányfüvet?

Akár egy méter magasra is megnőhet, ezért olyan helyet válasszunk, ahol kényelmesen fejlődhet. A fiatal tő begyökeresedését segítsük rendszeres, de mérsékelt öntözéssel. Később jól viseli a szárazabb időszakokat is.

4. Mennyi idő alatt fejlődik ki?

Lassan fejlődő, évelő növényről van szó, ezért ne várjunk tőle azonnali látványos eredményt. Ha azonban türelmesek vagyunk, akkor különleges illatával, a forró nyári napokon felszabaduló illóanyagaival és gyönyörű virágaival is megörvendeztethet bennünket.

5. Hogyan lehetséges a nagyezerjófű szaporítása?

Ha új tövet szeretnénk, tájékozódjunk a kertészetnél a magvetés vagy a vásárolt fiatal növény telepítésének lehetőségéről. Előbbi nagy türelmet igényelhet, ezért kezdőként érdemes lehet már nevelt példánnyal próbálkoznunk.

6. Mire figyeljünk a nagyezerjófű gondozása során?

Mivel a soványabb talajokon is megél, nincs szüksége rendszeres, erős trágyázásra. Tavasszal kevés érett komposzttal támogathatjuk a talaj állapotát, de kerüljük a túlzott tápanyagbevitelt.