Ez az egyszerű napi szokás javíthatja a tinédzserek mentális egészségét

A napi lépésszám és a mentális egészség kapcsolatát vizsgáló kutatás szerint azoknál a fiataloknál, akik többet gyalogoltak, egy évvel később átlagosan kevesebb pszichés problémát tapasztaltak. A különbség a naponta legalább 12 ezer lépést megtevők és az 5000 lépésnél kevesebbet teljesítők között volt a legnagyobb – számolt be róla a FITBOOK.

A napi lépésszám és a fiatalok mentális egészsége között összefüggést találtak a kutatók

Fotó: Pexels / Illusztráció

A londoni King's College és a Massachusetts Amherst Egyetem kutatói 5515, átlagosan csaknem 12 éves fiatal adatait elemezték az Egyesült Államok 21 kutatóközpontjából. A résztvevők három héten keresztül csuklón viselhető aktivitásmérőt hordtak, amely rögzítette a napi lépésszámukat. A kutatók emellett MRI-vizsgálatokkal az agy szerkezetét is tanulmányozták.

Egy évvel később kérdőívek segítségével felmérték a résztvevők érzelmi, viselkedési és figyelemproblémáit, valamint iskolai eredményeiket. Az elemzés során többek között az életkort, a nemet, a testtömegindexet, a szülők iskolai végzettségét és a társadalmi-gazdasági körülményeket is figyelembe vették.

A magasabb napi lépésszám kevesebb pszichés problémával járt együtt

A vizsgálatban részt vevő fiatalok átlagosan napi 9600 lépést tettek meg. A legtöbben 7400 és 11 400 közötti lépésszámot értek el.

Az eredmények szerint már azoknál is kevesebb pszichés problémát mértek, akik naponta 5000–7499 lépést tettek meg, mint az 5000 lépésnél kevesebbet teljesítőknél. A lépésszám növekedésével az összefüggés egyre erősebbé vált, a legnagyobb különbséget pedig a legalább napi 12 ezer lépést megtevőknél figyelték meg.

A kutatók ugyanakkor hangsúlyozták, hogy nem sikerült meghatározni olyan konkrét lépésszámot, amely fölött a kedvező összefüggés különösen erőssé vált volna. A tanulmány alapján ezért nem állapítható meg, hogy a fiataloknak feltétlenül napi 10 ezer vagy 12 ezer lépést kellene megtenniük.

Az iskolai teljesítmény esetében nem találtak egyértelmű kapcsolatot. Összességében a többet mozgó fiatalok nem értek el jobb jegyeket, bár a napi 10 ezer és 11 999 közötti lépést teljesítők eredményei kedvezőbbek voltak az 5000 lépésnél kevesebbet megtevőkénél.