Hányszor mondhatunk nemet a szeretkezésre?

„Most inkább ne…” – mondjuk, és máris jön a magyarázkodás: fáradt vagyok, fáj a fejem, holnap korán kelek. Mintha a „nem” önmagában nem lenne elég. Pedig lehet, hogy egyszerűen csak nincs kedvünk. Ettől még szeretjük a másikat, vonzónak találjuk, és nem akarjuk elutasítani őt. Csak éppen most nem szeretnénk közelebb kerülni. Miért ilyen nehéz ezt kimondani? És mikor válik a párunk csalódottsága nyomássá?

Nem feltétlenül kívánja mindkét fél ugyanúgy és ugyanakkor a szexet

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Személyes sértés

A visszautasítás azért is lehet érzékeny pont egy kapcsolatban, mert az intimitás sokkal többet jelenthet egyszerű testi közeledésnél.

– A szexualitás sok ember számára nem pusztán testi szükséglet, hanem a szeretet, a kívánatosság és a kapcsolódás egyik fontos kifejeződése. Emiatt egy visszautasítás könnyen érintheti az önértékelést is – magyarázza a Fanny magazinnak Rozs Erika szexuálpszichológus.

Ilyenkor könnyen összecsúszhat két, egymástól nagyon különböző üzenet: a „most nincs kedvem a szexhez” és a „téged nem akarlak”. Pedig az egyik egy aktuális állapot, a másik pedig egy kapcsolatnak szóló üzenet. Attól, hogy valaki egy adott pillanatban nem vágyik együttlétre, még nem kérdőjelezi meg a másik iránti érzéseit vagy vonzalmát.

– A szexre mondott „nem” nem feltétlenül a partnerre mondott nem. A kettőt azonban érzelmileg sokszor nehéz szétválasztani – mondja a szakértő, aki szerint a „nem” kimondásához ezért nincs szükség hosszú magyarázkodásra vagy a vonzalom bizonygatására. A beleegyezés lényege éppen az, hogy a visszautasítás önmagában is érvényes. Egy tartós kapcsolatban ugyanakkor sokat segíthet egy rövid mondat, amely jelzi: most az együttlétre mondunk nemet, nem a másik emberre.

– Nem kötelesség minden alkalommal bizonygatni a vonzalmat. A nemhez nem kell felmentés, de a kapcsolatokban gyakran segít, ha a határ mellé kapcsolódás is társul – teszi hozzá Erika.

Kifogást keresünk

Sokan még mindig könnyebben mondják azt, hogy „fáj a fejem”, „nagyon fáradt vagyok” vagy „korán kell kelnem”, mint azt, hogy egyszerűen nincs kedvük a közeledéshez. Egy-egy ilyen mondattal önmagában nincs is feltétlenül baj. A probléma inkább akkor kezdődik, ha a visszautasítás rendszeresen kerülőutakon történik.