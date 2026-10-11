Hányszor mondhatunk nemet a szeretkezésre?

„Most inkább ne…” – mondjuk, és máris jön a magyarázkodás: fáradt vagyok, fáj a fejem, holnap korán kelek. Mintha a „nem” önmagában nem lenne elég. Pedig lehet, hogy egyszerűen csak nincs kedvünk. Ettől még szeretjük a másikat, vonzónak találjuk, és nem akarjuk elutasítani őt. Csak éppen most nem szeretnénk közelebb kerülni. Miért ilyen nehéz ezt kimondani? És mikor válik a párunk csalódottsága nyomássá?
Személyes sértés
A visszautasítás azért is lehet érzékeny pont egy kapcsolatban, mert az intimitás sokkal többet jelenthet egyszerű testi közeledésnél.
– A szexualitás sok ember számára nem pusztán testi szükséglet, hanem a szeretet, a kívánatosság és a kapcsolódás egyik fontos kifejeződése. Emiatt egy visszautasítás könnyen érintheti az önértékelést is – magyarázza a Fanny magazinnak Rozs Erika szexuálpszichológus.
Ilyenkor könnyen összecsúszhat két, egymástól nagyon különböző üzenet: a „most nincs kedvem a szexhez” és a „téged nem akarlak”. Pedig az egyik egy aktuális állapot, a másik pedig egy kapcsolatnak szóló üzenet. Attól, hogy valaki egy adott pillanatban nem vágyik együttlétre, még nem kérdőjelezi meg a másik iránti érzéseit vagy vonzalmát.
– A szexre mondott „nem” nem feltétlenül a partnerre mondott nem. A kettőt azonban érzelmileg sokszor nehéz szétválasztani – mondja a szakértő, aki szerint a „nem” kimondásához ezért nincs szükség hosszú magyarázkodásra vagy a vonzalom bizonygatására. A beleegyezés lényege éppen az, hogy a visszautasítás önmagában is érvényes. Egy tartós kapcsolatban ugyanakkor sokat segíthet egy rövid mondat, amely jelzi: most az együttlétre mondunk nemet, nem a másik emberre.
– Nem kötelesség minden alkalommal bizonygatni a vonzalmat. A nemhez nem kell felmentés, de a kapcsolatokban gyakran segít, ha a határ mellé kapcsolódás is társul – teszi hozzá Erika.
Kifogást keresünk
Sokan még mindig könnyebben mondják azt, hogy „fáj a fejem”, „nagyon fáradt vagyok” vagy „korán kell kelnem”, mint azt, hogy egyszerűen nincs kedvük a közeledéshez. Egy-egy ilyen mondattal önmagában nincs is feltétlenül baj. A probléma inkább akkor kezdődik, ha a visszautasítás rendszeresen kerülőutakon történik.
– Ha valaki rendre kifogások mögé bújik, a partnere egy idő után azt érezheti, hogy nem őszinte válaszokat kap. Ilyenkor már nem a szex hiánya okozza a legnagyobb feszültséget, hanem a bizonytalanság – mondja a szakértő aki szerint nem az a cél, hogy minden egyes alkalommal részletes indoklást adjunk. Sokkal inkább az, hogy a másik számára is érthető legyen: a döntésünk a jelenlegi állapotunkról szól.
– Nincs varázsmondat, de sokat segíthet, ha egyszerre közvetítjük a saját határunkat és a kapcsolat fontosságát. A cél nem a magyarázkodás, hanem az egyértelműség és az empátia – teszi hozzá. A visszautasítás mögött ugyanis sokszor nem maga a „nem” okozza a feszültséget, hanem az, amit a másik hozzátesz gondolatban.
– Az emberek általában nem magát a visszautasítást viselik nehezen, hanem a bizonytalanságot és a kapcsolati jelentést, amit mögé képzelnek. Éppen ezért egy rövid, őszinte mondat sokszor többet segít, mint egy újabb kifogás – fogalmaz a szexuálpszichológus.
Csenddel büntetni
Attól még, hogy a másik tiszteletben tartja a visszautasítást, természetesen lehet csalódott. Egy hosszú kapcsolatban is természetes, ha a „nem” rosszul esik a másiknak. A fontos kérdés inkább az, mi történik ezután.
– Fontos különbséget tenni az érzelmi csalódottság és a manipuláció között. Teljesen természetes, hogy valaki szomorú vagy csalódott, ha elutasítják – hangsúlyozza Rozs Erika. A sértettség érzése tehát önmagában még nem jelent problémát. A határ ott húzódik, amikor a csalódottság eszközzé válik.
– Egészségtelenebbé akkor válik a helyzet, amikor a visszautasítás után rendszeresen büntetés következik: sértődés, napokig tartó némaság, szeretetmegvonás, lelkiismeret-furdalás keltése vagy nyomásgyakorlás. Ilyenkor a partner már nem szabadon mond igent vagy nemet, hanem a következményektől tartva – ismerteti a szakértő. Ez pedig már az intimitás egyik alapját, az autonómiát érinti.
A határaink tiszteletben tartása ugyanakkor nem azt jelenti, hogy a másik érzései nem számítanak. Lehetünk egyszerre figyelmesek és határozottak: elismerhetjük, hogy a másiknak rosszul esik a visszautasítás, miközben a saját döntésünkhöz is ragaszkodunk.
– Amikor a „nem” kimondásának ára a bűntudat vagy a büntetés, ott már nem pusztán szexuális, hanem kapcsolati probléma is megjelenik – mondja Rozs Erika.
Eltérő vágyak az ágyban
Arról kevesebb szó esik, amikor nem a visszautasító fél kerül nehéz helyzetbe, hanem az, akinek gyakrabban lenne igénye az intimitásra. Az eltérő vágy természetes lehet egy kapcsolatban, önmagában nem jelent problémát. A feszültség akkor alakulhat ki, ha a gyakoribb közeledés elvárássá válik, a másik pedig úgy érzi, teljesítenie kell. A sok kezdeményezés idővel nyomásnak tűnhet, ahogy az is, ha valaki minden visszautasítást személyes sértésként él meg. Ilyenkor nem azt érdemes keresni, kinek „van igaza”, hanem azt, mi áll az eltérő vágy mögött, és hogyan lehet úgy beszélni róla, hogy egyik fél se érezze magát elutasítva vagy kötelezve. A nemi szerepekhez kapcsolódó társadalmi elvárások tovább nehezíthetik a helyzetet. A férfiaktól például gyakran azt várják, hogy mindig készen álljanak a szexre, ezért a vágy hiányáról nehezebben beszélhetnek. A nőkkel szembeni gondoskodó szerepelvárások pedig hozzájárulhatnak ahhoz, hogy egyesek bűntudatot érezzenek, amikor visszautasítják a partnerüket. Pedig a szexuális vágy hiánya önmagában nem szégyellnivaló, ahogy a visszautasítás sem az. Egy kapcsolatban mindkét félnek joga van ahhoz, hogy szabadon mondjon igent vagy nemet. Nincs olyan szám, ameddig „szabad” nemet mondani. A beleegyezés minden egyes alkalommal külön döntés. A kérdés nem az, hányszor mondhatunk nemet, hanem az, hogy képesek vagyunk-e úgy kimondani és elfogadni, hogy közben egyikünk határai se sérüljenek.