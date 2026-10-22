Boldog születésnapot Csepregi Éva – Te felismered az ikonikus Neoton família dalszövegeket?

- Csepregi Éva október 22-én ünnepli 73. születésnapját.
- A nagy nap alkalmából egy Neoton Família dalszövegek kvízt készítettünk a tiszteletére.
- Ha valódi rajongója vagy az énekesnő bandájának és zenei munkásságának, akkor ezt a tesztet neked találták ki!
A Neoton Família évtizedekkel a fénykora után is tömegeket ültet a rádiók elé, slágereiket pedig ma is kívülről fújják a rajongók. Te vajon mennyire ismered a legendás zenekar dalait?
Te hibátlanul tudsz idézni a Neoton Família slágereiből?
A Neoton Família neve szinte összeforrt a magyar popzenével. A Santa Maria, a Don Quijote vagy a Holnap hajnalig generációk kedvence lett, a zenekar számai pedig ma is rendszeresen felcsendülnek a rádiókban és a koncerteken. Csepregi Éva születésnapja jó alkalom arra, hogy egy kis időutazást tegyünk a magyar könnyűzene aranykorába, és próbára tegyük az olvasók tudását. Te tudod, mit csinál egy lesben álló cápa? Esetleg ott voltál, amikor többen már nem fértek fel a Santa Maria fedélzetére? Ha már ettől a néhány sortól kedved támadt táncolni és énekelni, akkor töltsd ki a tesztünket a még jobb hangulatért.
Hogyan folytatódik a dal? Érintsd meg a lelkem még egyszer, Érintsd meg, és aztán engedj el!
Az énekesnő karrierje pár sorban
Csepregi Éva a magyar könnyűzene egyik legismertebb és legsikeresebb énekesnője. Az 1970-es években lett országosan ismert, igazi sztárrá pedig a Neoton Família frontembereként vált. A zenekarral számos slágert adott elő, köztük a Santa Maria, a Don Quijote, a Holnap hajnalig és a 220 felett című dalt. A Neoton Família nemcsak Magyarországon, hanem több külföldi országban is népszerű volt, így Csepregi Éva a magyar popzene egyik legismertebb nemzetközi előadójának számít. Több mint öt évtizedes pályafutása során számos díjat és kitüntetést kapott, dalait pedig ma is generációk éneklik együtt a koncerteken.
Ha nosztalgiáznál egyet, hallgasd meg a mi kedvenc Neoton Família számunkat:
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