Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Belebukott a Gryllus Dorka botrányba a Reggeli főszerkesztője

Csepregi Éva

Boldog születésnapot Csepregi Éva – Te felismered az ikonikus Neoton família dalszövegeket?

48 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Október 22-én ünnepli születésnapját Csepregi Éva, a magyar könnyűzene egyik legismertebb énekesnője. Az előadó a Neoton Família tagjaként évtizedekig meghatározta a hazai popzenét, a slágereiket a mai napig játsszák a rádiók és DJ-ék. Te vajon mennyire emlékszel a dalszövegeikre? Kvízünkből kiderül!
Link másolása
Vágólapra másolva!
Csepregi ÉvakvízdalszövegNeoton Famíliaszületésnap
  • Csepregi Éva október 22-én ünnepli 73. születésnapját.
  • A nagy nap alkalmából egy Neoton Família dalszövegek kvízt készítettünk a tiszteletére.
  • Ha valódi rajongója vagy az énekesnő bandájának és zenei munkásságának, akkor ezt a tesztet neked találták ki!

A Neoton Família évtizedekkel a fénykora után is tömegeket ültet a rádiók elé, slágereiket pedig ma is kívülről fújják a rajongók. Te vajon mennyire ismered a legendás zenekar dalait?

Neoton Família koncert, a színpadon frontemberként Csepregi Éva
A Neoton Família a mai napig az egyik legnépszerűbb könnyűzenei formáció Fotó: © Szendi Péter

Te hibátlanul tudsz idézni a Neoton Família slágereiből?

A Neoton Família neve szinte összeforrt a magyar popzenével. A Santa Maria, a Don Quijote vagy a Holnap hajnalig generációk kedvence lett, a zenekar számai pedig ma is rendszeresen felcsendülnek a rádiókban és a koncerteken. Csepregi Éva születésnapja jó alkalom arra, hogy egy kis időutazást tegyünk a magyar könnyűzene aranykorába, és próbára tegyük az olvasók tudását. Te tudod, mit csinál egy lesben álló cápa? Esetleg ott voltál, amikor többen már nem fértek fel a Santa Maria fedélzetére? Ha már ettől a néhány sortól kedved támadt táncolni és énekelni, akkor töltsd ki a tesztünket a még jobb hangulatért.

Kvíz
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1 / 8
Hogyan folytatódik a dal? Érintsd meg a lelkem még egyszer, Érintsd meg, és aztán engedj el!

Az énekesnő karrierje pár sorban

Csepregi Éva a magyar könnyűzene egyik legismertebb és legsikeresebb énekesnője. Az 1970-es években lett országosan ismert, igazi sztárrá pedig a Neoton Família frontembereként vált. A zenekarral számos slágert adott elő, köztük a Santa Maria, a Don Quijote, a Holnap hajnalig és a 220 felett című dalt. A Neoton Família nemcsak Magyarországon, hanem több külföldi országban is népszerű volt, így Csepregi Éva a magyar popzene egyik legismertebb nemzetközi előadójának számít. Több mint öt évtizedes pályafutása során számos díjat és kitüntetést kapott, dalait pedig ma is generációk éneklik együtt a koncerteken.

Ha nosztalgiáznál egyet, hallgasd meg a mi kedvenc Neoton Família számunkat:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Megszólalt Csepregi Éva menye, Heatlie Dóri a Ridikülből való távozásáról: „Mindannyiunkat nagyon megviselt”
Kern András, Koncz Zsuzsa és Csepregi Éva is feltűnt benne – ilyen volt a Ki mit tud? aranykora
Csepregi Éva maffia sztoriba keveredett: „Megjelentek az olasz rendőrök és bezártak bennünket”

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!