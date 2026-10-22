Boldog születésnapot Csepregi Éva – Te felismered az ikonikus Neoton família dalszövegeket?

Csepregi Éva október 22-én ünnepli 73. születésnapját.

A nagy nap alkalmából egy Neoton Família dalszövegek kvízt készítettünk a tiszteletére.

Ha valódi rajongója vagy az énekesnő bandájának és zenei munkásságának, akkor ezt a tesztet neked találták ki!

A Neoton Família évtizedekkel a fénykora után is tömegeket ültet a rádiók elé, slágereiket pedig ma is kívülről fújják a rajongók. Te vajon mennyire ismered a legendás zenekar dalait?

A Neoton Família a mai napig az egyik legnépszerűbb könnyűzenei formáció Fotó: © Szendi Péter

Te hibátlanul tudsz idézni a Neoton Família slágereiből?

A Neoton Família neve szinte összeforrt a magyar popzenével. A Santa Maria, a Don Quijote vagy a Holnap hajnalig generációk kedvence lett, a zenekar számai pedig ma is rendszeresen felcsendülnek a rádiókban és a koncerteken. Csepregi Éva születésnapja jó alkalom arra, hogy egy kis időutazást tegyünk a magyar könnyűzene aranykorába, és próbára tegyük az olvasók tudását. Te tudod, mit csinál egy lesben álló cápa? Esetleg ott voltál, amikor többen már nem fértek fel a Santa Maria fedélzetére? Ha már ettől a néhány sortól kedved támadt táncolni és énekelni, akkor töltsd ki a tesztünket a még jobb hangulatért.