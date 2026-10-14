New York teljesen megváltozott: elképesztő élmények várják a turistákat a felhőkarcolók között

New York 2025-ben mintegy 65 millió látogatót fogadott, akik 55,6 milliárd dollárt költöttek a városban.

A SUMMIT One Vanderbilt kilátójában tükrök, üvegpadlók és különleges fényinstallációk teszik felejthetetlenné Manhattan panorámáját.

A RiseNY repülőszimulátorában a turisták úgy érezhetik, mintha New York legismertebb nevezetességei fölött repülnének.

A Museum of Broadway interaktív kiállításai a világhírű musicalek kulisszái mögé engednek betekintést.

A Times Square ikonikus szilveszteri gömbje és az új látványosságok már az év más időszakaiban is különleges élményeket kínálnak.

A Broadway továbbra is rekordokat dönt: a 2025–2026-os évadban közel 14,6 millió nézőt vonzott.

New York idegenforgalma közben gazdasági szempontból is közel került korábbi csúcsaihoz. A 2025-ben érkező mintegy 65 millió látogató 55,6 milliárd dollárt költött közvetlenül a városban, a turizmus teljes gazdasági hatása pedig elérte a 84,7 milliárd dollárt. A 2026-os előrejelzés már 66,3 millió látogatóval számol, miközben a nemzetközi utazók költése megközelítheti a 23 milliárd dollárt. A manhattani szállodák átlagos napi szobaára a 2025-ös 334 dollárról 2026 júniusára 387 dollárra emelkedett.

New York látnivalói rabul ejtik a turistákat

Fotó: Origo

New York látnivalói lenyűgözőbbek, mint valaha

A növekvő keresletet az is hajtja, hogy folyamatosan bővül, mit lehet New Yorkban csinálni. A klasszikus helyszínek továbbra is meghatározók, de mellettük olyan attrakciók jelentek meg, amelyek már nem egyszerűen megmutatják a várost. A látogatót bevonják az élménybe: tükrök közé állítják, Manhattan fölé „repítik”, díszletek közé engedik, vagy egyetlen estére egy Broadway-musical közönségének aktív részévé teszik.

Ne hagyd ki az amerikai utazásod során: ötéves a kilátó, ahol a panoráma csak a kezdet

Az új irány egyik leglátványosabb példája a Grand Central Terminal mellett működő SUMMIT One Vanderbilt. Az attrakció 2021. október 21-én nyílt meg, így 2026-ban ünnepli fennállásának ötödik évfordulóját.

A 427 méter magas, mintegy 3,3 milliárd dollárból felépített One Vanderbilt felső szintjein működő SUMMIT abból az egyszerű felismerésből indul ki, hogy New Yorkban önmagában a magasból nyíló panorámával már nehéz kitűnni. A várost ezért egy nagyszabású vizuális élmény részeként mutatja meg.

Kenzo Digital AIR című installációjában tükrök, üvegfelületek és fények alakítják át a teret. A Transcendence tükörteremben Manhattan, az égbolt és a látogatók képe sokszorozódik meg, az Affinity térben ezüstszínű gömbök között lehet mozogni, a Levitation üvegdobozai pedig 324 méterrel a Madison Avenue fölé nyúlnak ki. A UNITY LED-fal több mint 33 millió pixelt használ, az Ascent külső üveglift pedig több mint 1200 láb magasra emelkedik.

A helyszínen különösen jól látszik, mennyire megváltozott az, ahogyan az utazók egy kilátót használnak. A vendégek természetesen Manhattan látványát figyelik, de közben folyamatosan készülnek a fényképek és videók is. A tükrökben maga a látogató is a látvány részévé válik, így a tér szinte kínálja magát a közösségi médiában megosztható tartalmakhoz. A tükröződő padló miatt az üzemeltető még külön öltözködési ajánlást is ad.