Ezt a hibát rengetegen elkövetik a konyhában: így terjedhetnek szét a baktériumok az egész helyiségben

Cikkünkből kiderül, miért veszélyes a nyers csirkehús mosása,

hogyan alakulhat ki keresztszennyeződés a konyhában,

és mit javasolnak az élelmiszerbiztonsági szaklapok, mit tegyünk az öblítés helyett.

A legtöbben megszokásból öblítik le a húsokat főzés előtt, hiszen ezt látták a szüleiktől vagy nagyszüleiktől. Csakhogy az élelmiszerbiztonsági szakemberek ma már egyértelműen arra figyelmeztetnek, hogy ez a rutin veszélyes lehet. A vízsugár ugyanis nem eltávolítja a kórokozókat, hanem könnyen szétszórhatja azokat a konyha különböző pontjaira. Bemutatjuk a nyers csirkehús mosásának veszélyeit!

A nyers csirkehús mosása közben szétterjedhetnek a baktériumok az egész konyhában. Fotó: OOO Da Vinci Media / Shutterstock

Miért ne mosd meg a nyers csirkehúst?

A kérdés sokakat foglalkoztat: miért ne mosd meg a csirkehúst, ha egyszer így tisztábbnak tűnik? A válasz egyszerű: a felületén található baktériumok – köztük a jól ismert szalmonella – nem tűnnek el attól, hogy vízzel leöblítjük azokat. A szakértők szerint ezeket kizárólag a megfelelő hőkezelés pusztítja el. A csirkehúst ezért nem a csap alatt kell „fertőtleníteni”, hanem alaposan át kell sütni vagy meg kell főzni – olvasható az Amerikai Élelmiszerbiztonsági szakoldal tájékoztatójában.

Mi a baj a nyers hús mosásával?

A probléma az, hogy a folyó víz apró cseppeket verhet fel a húsról. Ezek a szemmel alig látható permetek a mosogatóra, a csaptelepre, a konyhapultra, a szivacsra, vagy a közelben lévő élelmiszerekre is rákerülhetnek, így a baktériumok a konyhában sokkal nagyobb területen jelenhetnek meg, mint azt elsőre gondolnánk.

A nyers csirkehús mosásának veszélyei

A USDA átfogó vizsgálata szerint azok között, akik megmosták a baromfit, tízből hat ember mosogatójában kimutathatók maradtak a baktériumok a művelet után. A kutatásban részt vevők egy részénél még a takarítás sem távolította el teljesen a kórokozókat, sőt azok egy része más élelmiszerekre is átkerült. Ez azért különösen veszélyes, mert a konyhai fertőzés gyakran nem a hús elfogyasztásakor történik meg. Elég lehet például, ha valaki ugyanazon a felületen készíti elő a salátát, ahol korábban nyers csirke volt, vagy nem mos kellő alapossággal kezet a hús érintése után.