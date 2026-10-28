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Budapest

Rá sem ismernél a Nyugati pályaudvarra: ilyen volt az építkezés idején – galéria

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Ma már elképzelhetetlen Budapest a Nyugati pályaudvar nélkül, pedig amikor megépült, egészen más városkép fogadta az utazókat. A monumentális üvegcsarnok, a különleges vasszerkezet és az építkezésről fennmaradt archív felvételek egy olyan korszakba repítenek vissza, amikor a vasút a modern világ egyik legnagyobb csodájának számított. Archív fotókon mutatjuk be a Nyugati pályaudvar születését.
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Budapestfortepan gyűjteményarchív képekNyugati pályaudvar
  • A Nyugati pályaudvart 1877. október 28-án nyitották meg, így 2026-ban 149 éves.
  • Helyén korábban a Pesti indóház állt, ahonnan 1846-ban elindult Magyarország első gőzüzemű vasútvonalának forgalma.
  • Az új épület megalkotásában Gustave Eiffel vállalata is részt vett, még az Eiffel-torony felépítése előtt.
  • A pályaudvarban külön királyi várót is kialakítottak.
  • A Fortepan archív felvételei az 1875–1877 közötti építkezést is megörökítették.
  • Galéria archív fotókkal.

A Nyugati pályaudvart 1877. október 28-án nyitották meg, így idén már 149 éve fogadja az utasokat. Az épület nem csupán közlekedési csomópont lett, hanem a rohamosan fejlődő Budapest egyik leglátványosabb jelképe is. Történetéhez ráadásul több meglepő érdekesség kapcsolódik: a régi indóházat az építkezés idején is használták, az új csarnok megalkotásában pedig egy később világhírűvé vált mérnöki vállalkozás is részt vett. 

Nyugati pályaudvar 1875
A Nyugati pályaudvar 149 éve Budapest egyik építészeti remekműve 
Fotó: Fortepan

A Nyugati pályaudvar helyén már korábban is vonatok jártak

Kevesen tudják, hogy a mai pályaudvar helyén már 1846-ban vasútállomás működött. Innen indultak a vonatok Magyarország első gőzüzemű vasútvonalán Pest és Vác között. Az akkori Pesti indóház azonban hamar szűkösnek bizonyult, ráadásul útjában állt a tervezett Nagykörútnak.

A megoldás egy új, jóval nagyobb állomás építése lett. A munkálatok különlegessége, hogy a régi indóházat nem egyszerűen lebontották, hanem az új pályaudvar építése közben is fenntartották a vasúti forgalmat. A korabeli fényképeken jól látható, milyen hatalmas építkezés zajlott a környéken.

Eiffel neve is ott van a Nyugati történetében

Az új pályaudvar tervezésében August de Serres építész és Gustave Eiffel vállalata is közreműködött. Az Eiffel-torony ekkor még nem is létezett: a párizsi látványosságot csak 1889-ben avatták fel.

A Nyugati pályaudvar egyik legnagyobb újítása az óriási, vasból és üvegből kialakított csarnok volt. A szerkezet egyszerre engedte be a természetes fényt, és teremtett hatalmas, oszlopokkal alig tagolt teret a vonatok számára. Ami ma megszokott látvány, az a 19. század utazóinak a modern mérnöki tudomány látványos bizonyítéka lehetett.

Királyi váró is készült az utasoknak

Az épület nem csak a hétköznapi utazókra gondolt. Külön királyi várót is kialakítottak, amelyet az uralkodó és kísérete használhatott. A Fortepan gyűjteményében még az építkezés idején készült felvétel is fennmaradt a királyi váró bejáratáról.

A pályaudvar környéke azóta szinte felismerhetetlenségig átalakult. A régi fényképeken még a kiépülő Teréz körút, a monumentális vasszerkezet és az épülő csarnok látható. Az 1877-ben elkészült állomás azonban ma is Budapest egyik legismertebb építészeti látványossága.

Így épült Budapest egyik legszebb pályaudvara: nézd meg a Nyugati pályaudvar születését megörökítő archív fotókat!

A Budapesti Nyugati pályaudvaron átlagosan napi mintegy 480–500 vonat halad át, az éves utasforgalom pedig körülbelül 18 millió fő, ami napi átlagban közel 49 000 utas megfordulását jelenti a vonatokon.
A Nyugati pályaudvart 1877. október 28-án nyitották meg, így idén már 149 éve fogadja az utasokat.
Az új pályaudvar tervezésében August de Serres építész és Gustave Eiffel vállalata is közreműködött.
Az épület nemcsak a hétköznapi utazókra gondolt. Külön királyi várót is kialakítottak, amelyet az uralkodó és kísérete használhatott.
A Nyugati egyik legnagyobb újítása az óriási, vasból és üvegből kialakított csarnok volt. A szerkezet egyszerre engedte be a természetes fényt, és teremtett hatalmas, oszlopokkal alig tagolt teret a vonatok számára.
A Nyugati pályaudvar a 19. század egyik építészeti műremeke lett.
Kevesen tudják, hogy a mai pályaudvar helyén már 1846-ban vasútállomás működött.
Bár építése óta jelentősen átalakult a környezete és a belső terek egy része, de az 1877-ben elkészült állomás azonban ma is Budapest egyik legismertebb építészeti látványossága.
Galéria: Így nézett ki a Nyugati pályaudvar közel 150 évvel ezelőtt
Fotó: Shutterstock, Fortepan
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A Budapesti Nyugati pályaudvaron átlagosan napi mintegy 480–500 vonat halad át, az éves utasforgalom pedig körülbelül 18 millió fő, ami napi átlagban közel 49 000 utas megfordulását jelenti a vonatokon.

Így festett akkoriban a körút és a Nyugati pályaudvar:

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