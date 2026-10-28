Rá sem ismernél a Nyugati pályaudvarra: ilyen volt az építkezés idején – galéria

A Nyugati pályaudvart 1877. október 28-án nyitották meg, így 2026-ban 149 éves.

Helyén korábban a Pesti indóház állt, ahonnan 1846-ban elindult Magyarország első gőzüzemű vasútvonalának forgalma.

Az új épület megalkotásában Gustave Eiffel vállalata is részt vett, még az Eiffel-torony felépítése előtt.

A pályaudvarban külön királyi várót is kialakítottak.

A Fortepan archív felvételei az 1875–1877 közötti építkezést is megörökítették.

Galéria archív fotókkal.

A Nyugati pályaudvart 1877. október 28-án nyitották meg, így idén már 149 éve fogadja az utasokat. Az épület nem csupán közlekedési csomópont lett, hanem a rohamosan fejlődő Budapest egyik leglátványosabb jelképe is. Történetéhez ráadásul több meglepő érdekesség kapcsolódik: a régi indóházat az építkezés idején is használták, az új csarnok megalkotásában pedig egy később világhírűvé vált mérnöki vállalkozás is részt vett.

A Nyugati pályaudvar 149 éve Budapest egyik építészeti remekműve

Fotó: Fortepan

A Nyugati pályaudvar helyén már korábban is vonatok jártak

Kevesen tudják, hogy a mai pályaudvar helyén már 1846-ban vasútállomás működött. Innen indultak a vonatok Magyarország első gőzüzemű vasútvonalán Pest és Vác között. Az akkori Pesti indóház azonban hamar szűkösnek bizonyult, ráadásul útjában állt a tervezett Nagykörútnak.

A megoldás egy új, jóval nagyobb állomás építése lett. A munkálatok különlegessége, hogy a régi indóházat nem egyszerűen lebontották, hanem az új pályaudvar építése közben is fenntartották a vasúti forgalmat. A korabeli fényképeken jól látható, milyen hatalmas építkezés zajlott a környéken.

Eiffel neve is ott van a Nyugati történetében

Az új pályaudvar tervezésében August de Serres építész és Gustave Eiffel vállalata is közreműködött. Az Eiffel-torony ekkor még nem is létezett: a párizsi látványosságot csak 1889-ben avatták fel.

A Nyugati pályaudvar egyik legnagyobb újítása az óriási, vasból és üvegből kialakított csarnok volt. A szerkezet egyszerre engedte be a természetes fényt, és teremtett hatalmas, oszlopokkal alig tagolt teret a vonatok számára. Ami ma megszokott látvány, az a 19. század utazóinak a modern mérnöki tudomány látványos bizonyítéka lehetett.