Október 6. – a bitófa árnyékában: így vált a megtorlás gépezete a nemzeti dac szimbólumává

A bécsi udvar hűvös politikai logikával, elrettentésnek szánta az aradi megtorlást.

Négy tábornok bürokratikus mérlegelés alapján kapott golyó általi halált a kötél helyett.

A megalázásnak szánt akció csődöt mondott: a félelem helyett a nemzeti dac szimbólumává vált.

Az aradi vértanúk kivégzése 1849. október 6-án nem egy hirtelen felindulásból elkövetett tett, nem egyfajta bosszúhadjárat volt, hanem a Habsburg Birodalom hűvösen kiszámított reakciója. A bécsi udvar szemében a magyar szabadságharc nem puszta lázadást, hanem a birodalom fennmaradását fenyegető felségárulást jelentett. A döntéshozók úgy vélték, a császári korona tekintélyét kizárólag egy olyan példátlanul kemény csapással lehet helyreállítani, amely évtizedekre elrettent minden fegyveres ellenállást. A megtorlás gépezete így nem a jogszolgáltatás, hanem a szisztematikus politikai félelemkeltés eszközeként indult be.

Az aradi vértanúk tablóképe - tizenhármuk közül csak négy - Lázár Vilmos, Dessewffy Arisztid, Kiss Ernő és Schweidel József - részesült abban a "kegyelemben", hogy golyó által végezték ki 1849. október 6-án.

Fotó: Wikipedia

Miért volt szükség a példátlanul kemény ítéletekre 1849. október 6-án?

A válasz a birodalmi elit pánikjában és a restaurációs logikában rejlik. 1848–49-ben a bécsi udvar a szétesés szélére sodródott, a magyar honvédsereg pedig megmutatta, hogy képes egyenrangú ellenfélként felvenni a harcot a császári erőkkel. Bécs nem elégedhetett meg a katonai győzelemmel: a birodalom többi népének is világos üzenetet kellett küldenie.

A kivégzések dátuma sem volt véletlen, hiszen pontosan egy évvel korábban tört ki a második bécsi forradalom, és lincselték meg Latour hadügyminisztert. Október 6-a kiválasztásával a császári hatalom egyszerre állt bosszút a bécsi és a pesti eseményekért, miközben a kivégzések módjával – a tisztiklub volt tagjainak golyó helyett kötél általi halálra ítélésével – szándékosan meg akarták fosztani a tábornokokat katonai becsületüktől.

Négy tábornok esetében – Lázár Vilmost, Dessewffy Arisztidet, Kiss Ernőt és Schweidel Józsefet végül mégis golyó átal végeztek ki – a „kegyelem” nem emberbaráti gesztus volt, hanem a katonai jog hűvös, bürokratikus alkalmazása: ők a császári erők előtti önálló megadásuk, adminisztratív szerepük vagy osztrák közbenjárás miatt kapták meg a katonatiszteknek járó kivégzési módot a kötél általi megalázás helyett. Haynau és a haditörvényszék logikája szerint a kötél általi halál mint infámia (becstelenség) a fegyveres felségárulóknak járt, míg a golyó általi halál a tisztességes katonai kivégzési módnak számított.