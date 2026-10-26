Délkelet-Ázsia rákfenéje, a haze – az olajpálma ültetvények piszkos titka

Mérgező füstköd (haze): Indonéziában és Malajziában az erdők olcsó, illegális felégetése okozza a régiót sújtó katasztrófát.

Indonéziában és Malajziában az erdők olcsó, illegális felégetése okozza a régiót sújtó katasztrófát. Ökológiai pusztulás: Borneó esőerdőinek kiirtása miatt az őshonos élővilág eltűnik, helyüket patkányok és kígyók veszik át.

Borneó esőerdőinek kiirtása miatt az őshonos élővilág eltűnik, helyüket patkányok és kígyók veszik át. Globális felelősség: a folyamatos erdőirtást a mindennapi élelmiszereinkben és kozmetikumainkban lévő pálmaolaj iránti világpiaci igény hajtja.

Az utóbbi időben egyre inkább elszoruló szívvel nézem a Délkelet-Ázsiáról szóló híradásokat, a régiót minden korábbinál elképzelhetetlenebb módon beborító mérgező füstködöt (haze), az emberfeletti erőfeszítésel dolgozó temészetvédőket, akik sorban mentik az égő esőerdőből az eszméletlen orangutánokat (de persze más állatokat is), az immár a városok határában tomboló bozóttüzeket, és a maszkba kényszerült helyieket, akiknek már az otthonaikat is fenyegeti az erdőtűz. Mindennek hátterében pedig sunyi módon lapul a legnagyobb felelős, az olajpálma.

Olajpálma ültetvény a borneói Sabahban. A növény terméséből kinyert olajat széles körben használják fel.

Fotó: Etédi Alexa

Mi a kapcsolat a haze és az olajpálma között?

A Délkelet-Ázsiát rendszeresen sújtó, és az uralkodó szélirányoktól függő sűrű, mérgező füstköd, az úgynevezett haze nem természetes jelenség. Nem vulkánkitörések vagy véletlen erdőtüzek okozzák, hanem a mezőgazdasági területek mesterséges megtisztítása. A gazdálkodók és a nagyvállalatok a legegyszerűbb, legolcsóbb módszert választják az új területek előkészítésére: felégetik az erdőket.

Mivel a mezőgazdasági terjeszkedés középpontjában az olajpálma áll, a füstköd felhői évtizedek óta visszatérő rémálmot jelentenek a régió lakóinak. A tüzek hónapokig éghetnek, különösen a tőzeglápok felett, ahol a talaj mélyén elhelyezkedő szerves anyagok a föld alatt izzanak tovább.

Az idei helyzetet – a legfrissebb, 2026. október 14-i hírek szerint a térség az elmúlt 11 év egyik legsúlyosabb erdőtűzszezonját éli át – ráadásul az extrém erős El Niño-jelenség is tovább erősíti, amely rendkívüli szárazságot és magas hőmérsékletet okoz. Indonéziában a legsúlyosabban érintett területek között van Közép-Kalimantán (Borneó déli, indonéziai része), Dél-Szumátra, Jambi és Riau.