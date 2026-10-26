Délkelet-Ázsia rákfenéje, a haze – az olajpálma ültetvények piszkos titka

- Mérgező füstköd (haze): Indonéziában és Malajziában az erdők olcsó, illegális felégetése okozza a régiót sújtó katasztrófát.
- Ökológiai pusztulás: Borneó esőerdőinek kiirtása miatt az őshonos élővilág eltűnik, helyüket patkányok és kígyók veszik át.
- Globális felelősség: a folyamatos erdőirtást a mindennapi élelmiszereinkben és kozmetikumainkban lévő pálmaolaj iránti világpiaci igény hajtja.
Az utóbbi időben egyre inkább elszoruló szívvel nézem a Délkelet-Ázsiáról szóló híradásokat, a régiót minden korábbinál elképzelhetetlenebb módon beborító mérgező füstködöt (haze), az emberfeletti erőfeszítésel dolgozó temészetvédőket, akik sorban mentik az égő esőerdőből az eszméletlen orangutánokat (de persze más állatokat is), az immár a városok határában tomboló bozóttüzeket, és a maszkba kényszerült helyieket, akiknek már az otthonaikat is fenyegeti az erdőtűz. Mindennek hátterében pedig sunyi módon lapul a legnagyobb felelős, az olajpálma.
Mi a kapcsolat a haze és az olajpálma között?
A Délkelet-Ázsiát rendszeresen sújtó, és az uralkodó szélirányoktól függő sűrű, mérgező füstköd, az úgynevezett haze nem természetes jelenség. Nem vulkánkitörések vagy véletlen erdőtüzek okozzák, hanem a mezőgazdasági területek mesterséges megtisztítása. A gazdálkodók és a nagyvállalatok a legegyszerűbb, legolcsóbb módszert választják az új területek előkészítésére: felégetik az erdőket.
Mivel a mezőgazdasági terjeszkedés középpontjában az olajpálma áll, a füstköd felhői évtizedek óta visszatérő rémálmot jelentenek a régió lakóinak. A tüzek hónapokig éghetnek, különösen a tőzeglápok felett, ahol a talaj mélyén elhelyezkedő szerves anyagok a föld alatt izzanak tovább.
Az idei helyzetet – a legfrissebb, 2026. október 14-i hírek szerint a térség az elmúlt 11 év egyik legsúlyosabb erdőtűzszezonját éli át – ráadásul az extrém erős El Niño-jelenség is tovább erősíti, amely rendkívüli szárazságot és magas hőmérsékletet okoz. Indonéziában a legsúlyosabban érintett területek között van Közép-Kalimantán (Borneó déli, indonéziai része), Dél-Szumátra, Jambi és Riau.
Mivel a pálmaolajipar bővülése exportbevételt, adókat és munkahelyeket jelent, így a termelés állami érdek, s noha Indonéziában jogszabályok korlátozzák, illetve tiltják az ilyen célú égetést, a hatóságok engedélyezési gyakorlata, az ellenőrzések hiányosságai, a korrupció vagy a szabályok következetlen betartatása hozzájárulhat a további illegáis erdőpusztításhoz.
Ezt támasztja alá az a 2026. október 8-án indult per is, amelyben nyugat-kalimantáni lakosok 27 állami tisztviselőt és intézményt, köztük Indonézia elnökét is felelősségre kívánják vonni az erdőtüzek megelőzésének és kezelésének elmulasztása miatt. A kereset súlyos állami mulasztást feltételez, de egyelőre még nem kezelik bíróság által megállapított tényként. Egy 2023-as tudományos kutatás ugyanakkor azt is dokumentálta, hogy korábbi erdőtűzperekben egyes vállalatok szakértői természeti katasztrófaként próbálták beállítani az ültetvényeken keletkezett tüzeket, illetve a helyi közösségekre hárították a felelősséget.
Felmerül tehát a gyanú, hogy az indonéz állam a jelentős gazdasági bevételek miatt eltűri, vagy a nem megfelelő ellenőrzésekkel közvetve elősegíti az illegális területégetéseket, miközben a felelősséget másokra hárítja. Az állami mulasztások és a gazdasági érdekek összefonódása valós probléma, amelynek bizonyos eseteit korábban már dokumentálták is.
Szingapúr és Brunei – amelyek bár nem vesznek részt az esőerdők kiirtásában és a pálmaültetvények telepítésében, maguk is elszenvedői a haze jelenségének – hiába tiltakoznak diplomáciai úton a szomszédos államoknál, a határokon átnyúló mérgező füstköddel szemben szinte teljesen tehetetlenek. A diplomáciai nyomásgyakorlás és a regionális egyezmények ellenére érdemi eszközök hiányában nem tudják rábírni a szomszédos országokat a tisztogató égetések valódi megfékezésére.
Hogyan pusztítja a régió levegőjét az olajpálma?
A haze nem csupán látótávolság-csökkenést jelent, hanem súlyos társadalmi és egészségügyi krízist. A füstköd apró részecskéi (PM2.5) mélyen bejutnak a tüdőbe és a véráramba, ami százezrek életét veszélyezteti. Iskolákat kell bezárni, a repülőjáratokat törlik, a kórházak pedig megtelnek légzési nehézségekkel küzdő betegekkel. Indonézia, Malajzia, Brunei és Szingapúr lakói hetekig kénytelenek maszkban járni vagy az otthonaikba zárkózni. A légszennyezés gazdasági kárai is hatalmasak: a turizmus kiesése és az egészségügyi ellátórendszer túlterhelődése dollármilliárdos veszteségeket okoz a környező államoknak.
Zöld pokol az esőerdők helyén
Borneó - a világ harmadik legnagyobb szigete - egykor a Föld egyik legrégebbi és leggazdagabb ökoszisztémájának adott otthont. Egybefüggő esőerdői a bolygó zöld tüdejének számítottak, amelyek óriási mennyiségű szén-dioxidot kötöttek meg. Az utóbbi évtizedekben azonban az erdők nagyrészét kivágták és felégették, hogy a helyükön gigantikus olajpálma ültetvényeket alakítsanak ki.
Nézd meg, hogy mentik az orangutánokat az erdőtüzekből:
Egészen elkeserítő látvány, amikor le-, vagy felszálláskor a repülőablakon kitekintve hatalmas területeket beborítva sorjáznak a mértani pontossággal ültetett olajpálmák, amelyek szinte már benyúlnak a futópályáig (konkrétan a Kuala Lumpuri reptérnél ez a helyzet), vagy Borneón órákon át mást sem lát az ember az autóutak mentén.
A biodiverzitás összeomlása drámai. Az őshonos állatvilág – a borneói orangutánok, a törpeelefántok, a ködfoltos párducok, a nagyorrú majmok, a szumátrai orrszarvúk, vagy akár Sarawak nemzeti állata, az orrszarvú madár (amelyből ott már egyetlen egyet sem láttam) – gyorsan kiszorul a természetes élőhelyéről.
Egy diverz esőerdő helyén létrejövő monokultúra nem képes eltartani az ottani élővilágot. A végeláthatatlan soraikban mindössze néhány alkalmazkodóképes faj, leginkább patkányok és az ezek kiirtására betelepített kígyók képesek megélni. Az egyébként is veszélyeztetett orangutánok számára a fakitermelés és a területek megtisztítása a biztos pusztulást jelenti: sokszor az égő erdőkben rekednek, vagy orvvadászok áldozatává válnak, amikor a megmaradt facsoportok közé szorulnak.
Ilyen a légszennyezettség Kuchingban:
A globális kereslet árnyékában
Adódik a kérdés: miért nem állítják le a pusztítást? A válasz a gazdasági érdekekben és a globális fogyasztói igényekben rejlik. Az olajpálma gyümölcséből kinyert pálmaolaj (vagy pálmazsír) Indonézia és Malajzia egyik legfontosabb exportcikke, amely milliárdos bevételeket hoz a nemzetgazdaságoknak és több millió embernek ad munkát.
A pálmaolaj a világ legszélesebb körben használt növényi olaja. Rendkívül olcsó, hatékonyan termelhető, és kémiai tulajdonságai miatt rendkívül sokoldalú. Ott van a boltok polcain található termékek döntő többségében:
- Élelmiszerekben: margarinokban, csokoládékban, mogyorókrémekben, pékárukban, fagyasztott pizzákban és instant tésztákban.
- Kozmetikai cikkekben: szappanokban, samponokban, rúzsokban és krémekben.
- Háztartási tisztítószerekben és mosószerekben.
- Bioüzemanyagként a közlekedésben.
A Nutella is botrányba keveredett az esőerdők pusztítása miatt
A pálmaolaj felhasználása korábban komoly nemzetközi botrányt kavart a Nutellát gyártó Ferrero körül is. A Greenpeace már 2008-ban bírálta a vállalatot a pálmaolaj beszerzésének környezeti hatásai miatt, 2015-ben pedig Ségolène Royal akkori francia környezetvédelmi miniszter egyenesen a Nutella bojkottjára szólította fel a fogyasztókat. Azzal érvelt, hogy az olajpálma-ültetvények terjeszkedése hozzájárul a trópusi esőerdők pusztulásához. Kijelentése diplomáciai vitát váltott ki Franciaország és Olaszország között, ezért később bocsánatot kért. A Ferrero eközben hangsúlyozta, hogy elkötelezett a fenntartható pálmaolaj-beszerzés mellett.
A Nutella 2016–2017-ben ismét a figyelem középpontjába került, ezúttal a finomított pálmaolajban keletkező, potenciálisan egészségkárosító anyagok miatt. A gyártó reklámkampánnyal igyekezett megnyugtatni a fogyasztókat. Azóta a vállalat beszerzési gyakorlatát független környezetvédő szervezetek is kedvezően értékelték: a WWF 2024-es rangsorában a Ferrero 285 vizsgált vállalat közül a második helyen végzett. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy a pálmaolaj-termelés környezeti problémái megszűntek volna, vagy hogy az ellátási lánc minden kockázattól mentes lenne.
Amíg a világpiac folyamatosan igényli ezt az olcsó alapanyagot, a helyi termelőknek és a multinacionális vállalatoknak nem érdekük a terjeszkedés leállítása. Bár léteznek fenntartható pálmaolaj-minősítések (RSPO), a gyakorlatban a nyomonkövethetőség gyakran hiányos, a szigorítások ellenére pedig az illegális égetések és erdőirtások továbbra is folytatódnak.
A haze tehát nem csupán egy távoli régió légszennyezési problémája, hanem a globális fogyasztási szokásaink közvetlen következménye: leegyszerűsítve itt a kapcsolat a kedvenc csokoládéd, mogyorókrémed, egy egész régió légszennyezettsége és az orangutánok kihalása között.
Nézd meg a videót is az olajpálma és a haze közötti ördögi körről:
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