„A magyarok köretnek, az olaszok főszereplőnek tartják” – Gianni Annoni elárulta nekünk a valódi olasz tészta titkát

- A tészta világnapjának alkalmából tarts velünk egy gasztronómiai utazásra, irány Olaszország!
- Idegenvezetőnk Gianni Annoni olasz gasztronómiai szakember és étterem tulajdonos, akitől rengeteg izgalmas dolgot tudhatunk meg hazája konyhájáról és az olasz tésztaételek csodálatos világáról.
- Ha kíváncsi vagy, mitől lesz igazán finom egy spaghetti al pomodoro vagy egy carbonara, akkor olvass tovább!
Eláruljuk, hogy mitől páratlan az olasz tészta, és hogyan lett a szegények eledeléből a világ egyik legismertebb és legszeretettebb fogása!
Gianni Annoni: „Az olasz tészta titka az egyszerűség és a nagyszerűség”
Gianni számára nem egy különleges vagy bonyolult fogás jelenti a tészták csúcsát, hanem a klasszikus spaghetti al pomodoro, vagyis a paradicsomos spagetti. Az étterem tulajdonos szerint éppen az ilyen egyszerű ételeken lehet lemérni egy szakács tudását. Egy jó paradicsomos tésztában ugyanis nincs hova elrejteni a hibákat: számít a tészta minősége, a durumbúza íze, a paradicsom és az alapanyagok közötti egyensúly.
Az emberek elfelejtették, hogy a tésztának is van saját íze. Sokszor csak kellékként tekintenek rá, pedig önmagában is karaktere van
– nyilatkozta lapunknak az évtizedek óta Magyarországon élő gasztronómiai szakember.
Annoni szerint az olasz konyha ereje évszázadok óta ugyanabban rejlik: kevés, de kiváló minőségű alapanyag találkozik egy tányéron. Szerinte ha minden elem a helyén van, akkor nincs szükség bonyolult trükkökre.
A tészta a szegény emberek étele volt
Az étterem tulajdonos szerint a tészta története egyben az olasz embereké is. Évszázadokon keresztül a szegények legfontosabb tápláléka volt: olcsó volt, laktató, könnyen szállítható és gyorsan elkészíthető. A pásztorok és földművesek például gyakran magukkal vitték a már elkészített tésztát a hosszú utakra vagy a napi munkához.
„A tészta kultúrája a mezőgazdaság, a települések, és végső soron a civilizáció fejlődésének történetéhez is kapcsolódik. Nem véletlen, hogy Olaszországban több száz tésztafajta létezik. Közép-Olaszország a tojásos tészták hazája, míg Dél-Olaszországban a durumtészták dominálnak. Ez volt az az étel, amit az édesanyák gyorsan és olcsón el tudtak készíteni a gyerekeik számára, és ez volt a pasta asciutta (száraz tészta), amelyet a pásztorok megfőztek, majd sajttal, borssal és más egyszerű alapanyagokkal összekeverve textilbe csomagolva vitték magukkal a több napos vándorlásaikra” –magyarázta Gianni. A szakács szerint emiatt a búza és a tészta szerepe jóval túlmutat a gasztronómián.
Mi a különbség az olasz és a magyar konyha között?
Gianni egyetlen mondatban foglalta össze a legnagyobb különbséget a két ország gasztronómiája között:
A magyarok köretnek, az olaszok főszereplőnek tartják a tésztát.
Szerinte hazánkban a hétköznapok során a tészta csak egy mellékszereplő az étkezésekben, míg a szülőhazájában az elsőszámú fogások közé tartozik.
„Olaszországban a tészta önálló fogás. Nálunk létezik az előételek után a primi piatti (első fogások) kategóriája, ahova a tészták, a rizottók, a levesek és a minestrone (zöldségleves) is tartozik. A tészta tehát nem köret, hanem az étkezés főszereplője. Ez nagyon fontos különbség.”
Itt kiemelt még egy fontos dolgot a szakács. Megcáfolt egy régi tévhitet, mely szerint Európában Marco Polo honosította meg a tészta receptjét, amelyet a legendák szerint Kínában ismert meg.
„A olasz és a kínai tésztakultúra egymástól függetlenül alakult ki. Különböző civilizációkról és fejlődési utakról beszélünk. Tehát egyáltalán nem arról van szó, hogy valaki elment Kínába és ellopta a spagettit.”
Ez a tökéletes carbonara titka Gianni Annoni szerint
Az olasz konyha mestere búcsúzóul tanácsokat is adott olvasóinknak, hogy miből áll a tökéletes carbonara receptje:
„A carbonara az egyensúlyról szól. Ebben a fogásban a cacio e uova (sajt és tojás) hagyománya találkozik más alapanyagokkal. Nagyon fontos benne a Pecorino Romano (római juhsajt), amelynek sóssága mindig meghatározó elem, érdemes mindig megkósolni, mielőtt használjuk. Van egy másik fontos összetevő még, a guanciale (érlelt sertéspofa-szalonna). Ezeknek a hozzávalóknak az egyensúlya adja meg a tökéletes ízt. A másik fontos dolog a megfelelő hőmérséklet: ha nem figyelünk, rántotta lesz, vagy az egész étel összeáll. A harmadik dolog, amire ügyeljünk még, az a krémesség. Így lesz tökéletes az elkészült étel. Egy dologban pedig végképp nincs kompromisszum: a tészta kizárólag al dente spagetti vagy rigatoni legyen.”
Ha több dolgot is szívesen megtudnál Gianni Annoniról, akkor nézd meg ezt a videót:
Ezek a cikkek is érdekehetnek: