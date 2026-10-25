„A magyarok köretnek, az olaszok főszereplőnek tartják” – Gianni Annoni elárulta nekünk a valódi olasz tészta titkát

A tészta világnapjának alkalmából tarts velünk egy gasztronómiai utazásra, irány Olaszország!

Idegenvezetőnk Gianni Annoni olasz gasztronómiai szakember és étterem tulajdonos, akitől rengeteg izgalmas dolgot tudhatunk meg hazája konyhájáról és az olasz tésztaételek csodálatos világáról.

Ha kíváncsi vagy, mitől lesz igazán finom egy spaghetti al pomodoro vagy egy carbonara, akkor olvass tovább!

Eláruljuk, hogy mitől páratlan az olasz tészta, és hogyan lett a szegények eledeléből a világ egyik legismertebb és legszeretettebb fogása!

Gianni Annoni gasztronómiai szakember elárulta, miben rejlik az olasz tészta csodálatos íze. Fotó: BORS

Gianni Annoni: „Az olasz tészta titka az egyszerűség és a nagyszerűség”

Gianni számára nem egy különleges vagy bonyolult fogás jelenti a tészták csúcsát, hanem a klasszikus spaghetti al pomodoro, vagyis a paradicsomos spagetti. Az étterem tulajdonos szerint éppen az ilyen egyszerű ételeken lehet lemérni egy szakács tudását. Egy jó paradicsomos tésztában ugyanis nincs hova elrejteni a hibákat: számít a tészta minősége, a durumbúza íze, a paradicsom és az alapanyagok közötti egyensúly.

Az emberek elfelejtették, hogy a tésztának is van saját íze. Sokszor csak kellékként tekintenek rá, pedig önmagában is karaktere van

– nyilatkozta lapunknak az évtizedek óta Magyarországon élő gasztronómiai szakember.

Annoni szerint az olasz konyha ereje évszázadok óta ugyanabban rejlik: kevés, de kiváló minőségű alapanyag találkozik egy tányéron. Szerinte ha minden elem a helyén van, akkor nincs szükség bonyolult trükkökre.

A tészta a szegény emberek étele volt

Az étterem tulajdonos szerint a tészta története egyben az olasz embereké is. Évszázadokon keresztül a szegények legfontosabb tápláléka volt: olcsó volt, laktató, könnyen szállítható és gyorsan elkészíthető. A pásztorok és földművesek például gyakran magukkal vitték a már elkészített tésztát a hosszú utakra vagy a napi munkához.

„A tészta kultúrája a mezőgazdaság, a települések, és végső soron a civilizáció fejlődésének történetéhez is kapcsolódik. Nem véletlen, hogy Olaszországban több száz tésztafajta létezik. Közép-Olaszország a tojásos tészták hazája, míg Dél-Olaszországban a durumtészták dominálnak. Ez volt az az étel, amit az édesanyák gyorsan és olcsón el tudtak készíteni a gyerekeik számára, és ez volt a pasta asciutta (száraz tészta), amelyet a pásztorok megfőztek, majd sajttal, borssal és más egyszerű alapanyagokkal összekeverve textilbe csomagolva vitték magukkal a több napos vándorlásaikra” –magyarázta Gianni. A szakács szerint emiatt a búza és a tészta szerepe jóval túlmutat a gasztronómián.