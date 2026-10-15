Egyetlen ölelés többet érhet, mint gondolnád – a pszichológus elárulta, mi történik, ha nem kapunk eleget belőle

Az ölelés nem csupán a szeretet jele: a mentális jóllétünkre és a stressz kezelésére is pozitív hatással lehet.

Klinikai szakpszichológus elárulja, milyen lelki következményekkel járhat az érintés/ölelés hiánya.

A meghökkentő tudományos kutatásoktól egészen a gyorsasági ölelés rekordjaiig megmutatjuk, miért érdemel több figyelmet ez az apró, mégis fontos gesztus.

A kezdeményezés elsődleges és legfontosabb célja, hogy ösztönözze az embereket az érzelmeik nyílt és őszinte kifejezésére. Az ölelés világnapja ebben a rohanó világban − ahol a legtöbben falakat emelnek maguk köré, vagy inkább AI-jal tartanak fenn kapcsolatot − különösen fontos: arra emlékeztet, hogy a számunkra fontos emberek felé egyetlen apró gesztussal is rengeteg támogatást adhatunk (és kaphatunk).

Az ölelés világnapját hazánkban és Európában október 15-én ünnepeljük

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Az ölelés orvosság, amit legjobb lenne receptre felírni

Az ölelés azonnali, mérhető pozitív változásokat indít el a szervezetünkben és a lelkünkben egyaránt. Az ölelés mentális egészségre gyakorolt hatásairól Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológust kérdeztük:

Az érintés iránti vágyunk velünk született: csecsemőkorunkban az édesanyánk ölelése jelenti a biztonságot a külvilág ismeretlen ingereivel szemben. Felnőttként, amikor egy nehéz nap után átkarolnak minket, a tudatalattink pontosan ezt a biztonságérzetet éli át újra, tehát az ölelés egyfajta érzelmi védőhálót nyújt: csökkenti a mindennapi szorongást, segít feldolgozni a minket ért traumákat, és ami még kiemelendő, hogy növeli az önbizalmat, hiszen azt üzeni, hogy fontosak és szerethetőek vagyunk.

− avat be Dr. Makai.

Mi történik, ha valakit alig vagy szinte soha nem ölelnek meg?

A mentális jólétünkhöz elengedhetetlen, hogy rendszeresen megéljük ezt a fajta mély, emberi kapcsolódást. De mi történik, ha valakinek csak nagyon ritkán van ölelésélménye?

Ha valakit szinte soha nem ölelnek meg, a tudatalattija azt a visszajelzést kapja, hogy ő nem szeretetre méltó, vagy nem része a közösségnek. Ez drasztikusan csökkenti az önbecsülést és az önértékelést. Hosszú távon az érintés hiánya miatt az emberi kapcsolatok fenntartása is nehezebbé válik. Kialakulhat egyfajta érintési fóbia: az illető vágyik a közelségre, de ha valaki közeledik hozzá, idegessé, elutasítóvá válik, hiszen a teste elszokott a fizikai kontaktustól. Ez a bezárkózás melegágya a klinikai depressziónak és a különböző szorongásos zavaroknak.

− avat be Dr. Makai. Hogy az érintés, azon belül az ölelés hiánya súlyos fejlődési rendellenességekhez és szervezet legyengüléséhez vezethet, mi sem bizonyítja jobban, mint Harry Harlow majomkísérletei.