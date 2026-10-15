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interakció

Egyetlen ölelés többet érhet, mint gondolnád – a pszichológus elárulta, mi történik, ha nem kapunk eleget belőle

25 perce
Olvasási idő: 9 perc
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A rohanó hétköznapokon is érdemes időt szánnunk a szeretet és a törődés kimutatására. Az október 15-i ölelés világnapja is erre hívja fel a figyelmet. De vajon mi történik velünk, ha ritkán tapasztaljuk meg a testi közelséget, és hogyan hat az ölelés a mentális és testi egészségünkre? Klinikai szakpszichológus segítségével jártunk utána.
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interakcióölelés világnapkortizolmentális egészségölelés
  • Az ölelés nem csupán a szeretet jele: a mentális jóllétünkre és a stressz kezelésére is pozitív hatással lehet.
  • Klinikai szakpszichológus elárulja, milyen lelki következményekkel járhat az érintés/ölelés hiánya.
  • A meghökkentő tudományos kutatásoktól egészen a gyorsasági ölelés rekordjaiig megmutatjuk, miért érdemel több figyelmet ez az apró, mégis fontos gesztus.

A kezdeményezés elsődleges és legfontosabb célja, hogy ösztönözze az embereket az érzelmeik nyílt és őszinte kifejezésére. Az ölelés világnapja ebben a rohanó világban − ahol a legtöbben falakat emelnek maguk köré, vagy inkább AI-jal tartanak fenn kapcsolatot − különösen fontos: arra emlékeztet, hogy a számunkra fontos emberek felé egyetlen apró gesztussal is rengeteg támogatást adhatunk (és kaphatunk). 

Ölelés világnapja - 2 középkorú ember ölelkezik
Az ölelés világnapját hazánkban és Európában október 15-én ünnepeljük
Forrás:123RF

Az ölelés orvosság, amit legjobb lenne receptre felírni

Az ölelés azonnali, mérhető pozitív változásokat indít el a szervezetünkben és a lelkünkben egyaránt. Az ölelés mentális egészségre gyakorolt hatásairól Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológust kérdeztük:

Az érintés iránti vágyunk velünk született: csecsemőkorunkban az édesanyánk ölelése jelenti a biztonságot a külvilág ismeretlen ingereivel szemben. Felnőttként, amikor egy nehéz nap után átkarolnak minket, a tudatalattink pontosan ezt a biztonságérzetet éli át újra, tehát az ölelés egyfajta érzelmi védőhálót nyújt: csökkenti a mindennapi szorongást, segít feldolgozni a minket ért traumákat, és ami még kiemelendő, hogy növeli az önbizalmat, hiszen azt üzeni, hogy fontosak és szerethetőek vagyunk.

− avat be Dr. Makai. 

Mi történik, ha valakit alig vagy szinte soha nem ölelnek meg?

A mentális jólétünkhöz elengedhetetlen, hogy rendszeresen megéljük ezt a fajta mély, emberi kapcsolódást. De mi történik, ha valakinek csak nagyon ritkán van ölelésélménye?

Ha valakit szinte soha nem ölelnek meg, a tudatalattija azt a visszajelzést kapja, hogy ő nem szeretetre méltó, vagy nem része a közösségnek. Ez drasztikusan csökkenti az önbecsülést és az önértékelést. Hosszú távon az érintés hiánya miatt az emberi kapcsolatok fenntartása is nehezebbé válik. Kialakulhat egyfajta érintési fóbia: az illető vágyik a közelségre, de ha valaki közeledik hozzá, idegessé, elutasítóvá válik, hiszen a teste elszokott a fizikai kontaktustól. Ez a bezárkózás melegágya a klinikai depressziónak és a különböző szorongásos zavaroknak.

− avat be Dr. Makai. Hogy az érintés, azon belül az ölelés hiánya súlyos fejlődési rendellenességekhez és szervezet legyengüléséhez vezethet, mi sem bizonyítja jobban, mint  Harry Harlow majomkísérletei

Ölelkező majmok
Az említett kísérletben majmokat választottak el az anyjuktól, és két mesterséges anyamodellel zárták őket össze: egy tejet adó drótanyával, valamint egy puha, plüssből készült, de táplálékot nem nyújtó szőranyával. A kismajmok szinte a teljes időt a szőranyába kapaszkodva töltötték
Forrás:123RF

Az ölelés hatása a testi egészségre

Amennyiben valaki nem, vagy csak nagyon ritkán részesül ölelésben, az krónikus stresszt eredményez, merthogy nincs semmi oyan külső inger, ami aktiválná az idegrendszer megnyugvásért felelős részét. 

„A szervezetben magas lesz a kortizol, azaz a stresszhormon szintje, ha pedig ez az állapot tartósan fennáll, akkor az immunrendszer  sokkal védtelenebbé válik a fertőzésekkel és betegségekkel szemben. Ráadásul hosszú távon növelheti a magas vérnyomás és a szívbetegség kockázatát is − olvasható a Medical News Today beszámolójában.

Ölelkező fiatal pár
Az oxitocin és a relaxáció hiánya miatt az érintésmegvonásban szenvedők gyakran küzdenek álmatlansággal vagy felületes alvással
Forrás:123RF

Sheldon Cohen, a Carnegie Mellon Egyetem neves pszichológiaprofesszora 2014-ben 400 egészséges felnőttet vizsgált csapatával. Kéthetes megfigyelés után (ahol naplózták az öleléseik számát) megfertőzték őket egy náthavírussal. A mérések igazolták, hogy akik rendszeresen kaptak ölelést, azoknál a fertőzés sokkal enyhébb tünetekkel járt, mert a szervezetük ellenállóbb volt a stresszel szemben.

A legtöbb ölelés egy perc alatt − Guinnes-rekordok

Gyorsasági ölelés kategóriájában nemrégiben Sam Thompson brit tévés személyiség állított fel új csúcsot: 88 embert ölelt meg mindössze 60 másodperc alatt. Ezt követően a nem hivatalos mérések szerint egy Arsenal Whittick nevű férfi ezt is túlszárnyalta 91 öleléssel. 

Így zajlott a gyorsasági ölelés:

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