Ezért hízunk el könnyebben az őszi óraátállítás után

Az óraátállítás átmenetileg megzavarhatja a szervezet biológiai óráját.

Hatással lehet az alvási ciklusunkra és az evési szokásainkra.

Mindennek következtében könnyebben felszaladhatnak a kilók, mint az év más időszakaiban.

Kíváncsi vagy rá, miért okozhat elhízást az őszi óraátállítás? Akkor olvass tovább a részletekért!

Gyakori az elhízás óraátállítás után, aminek több oka is lehet Fotó: 1234RN

Sokak napi rutinját forgatta fel az óraátállítás 2026 őszén. Habár mindössze egy óráról van szó, a szervezet számára ennél jóval nagyobb változást jelent, többek között az alvás-ébrenlét ciklus átmeneti felborulását, a rövidebb nappalokat és a korai sötétedést. Ezek együtt olyan hétköznapi szokásokat alakíthatnak ki, amelyek hosszú távon kedveznek az elhízásnak. Az óraátállítás miatti tünetek között ugyanis nemcsak a fáradtság és a koncentrációs nehézség szerepel, hanem az étvágy megváltozása, mozgásszegény életmód vagy éppen káros táplálkozási szokások kialakulása. Ha nem figyelünk oda, máris elindultunk az elhízás felé vezető úton. Ellenben ha tisztában vagyunk vele, hogy mit okoz az óraátállítás, akkor tehetünk is ellene!

Az őszi óraátállítás következtében megélt rövidebb nappalok miatt a testünk kevésbé marad aktív

A Quartz beszámolója szerint a korai sötétedés hatására a szervezet korábban kezdi termelni a melatonint, vagyis azt a hormont, amely az alvásra készíti fel a testet. Emiatt sokan már késő délután fáradtabbnak, álmosabbnak érzik magukat, mint nyáron. Sokan ilyenkor automatikusan a kanapét választják a megszokott kora esti séta vagy edzés helyett, ami hosszabb távon hozzájárulhat a mozgásszegény életmód kialakulásához. A kevesebb mozgás pedig azt jelenti, hogy kevesebb energiát használunk fel, miközben az étvágyunk növekedik. Ez az egyik leggyakoribb oka annak, hogy az emberek ősszel és télen könnyebben elhíznak.

Erősebb lehet a vágy a szénhidrátok iránt

Ismerős érzés lehet számodra is, hogy ősszel hirtelen jobban esik a pizza, a chips vagy egy nagy adag péksütemény. A lap szerint a rövidülő nappalokkal együtt a szervezetben olyan folyamatok indulhatnak el, amelyek fokozhatják a szénhidrátok iránti vágyat. Az egyik lehetséges magyarázat erre, hogy ilyenkor csökkenhet a szerotonin hormon aktivitása, amely fontos szerepet játszik a hangulat és az éberség szabályozásában. A szervezet erre fokozott szénhidrátéhséggel reagálhat, mivel a szénhidrátban gazdag ételek elősegíthetik a triptofán agyba jutását. A triptofán egy olyan aminosav, amelyből a szervezet szerotonint és melatonint állít elő. A szakértők szerint ez is szerepet játszhat abban, hogy a rövidülő nappalok idején sokan jobban kívánjuk a nassolnivalókat.