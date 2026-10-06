Hiába diétázol, ha jön az óraátállítás: rájöttek, hogy ez az 1 órás csúszás komoly elhízást okozhat

Az alvásritmus felborulása az étvágyat szabályozó hormonokra, így a súlygyarapodásra is hatással lehet.

A természetes fény és a rendszeres napirend segítheti a szervezet alkalmazkodását.

Az antioxidánsokban gazdag ételek és a késő esti nagy étkezések kerülése támogathatja az egészségesebb étrendet.

Nem elég, hogy felborítja a reggeli rutinunkat, még a sejtjeink szintjén is bezavarhat. De mi köze az óraátállításnak a makacs zsírpárnákhoz, és mi az a titokzatos „redox”, amiről a biokémikusok suttognak? Most végre kiderül.

Az óraátállítás miatt csökken a leptinszint, a jóllakottság érzését kiváltó hormon szintje.

Fotó: 123.com

Óraátállítás mint bűnbak

A redox-egyensúly (redukció-oxidáció egyensúlya) a sejtek egészséges működésének az egyik legfontosabb alapköve. Ha ez az egyensúly felborul, márpedig az őszi óraátállítás és a nyári időszámítás ezzel jár, azt a köznyelvben oxidatív stressznek nevezzük – ez az a folyamat, ami az öregedésért, a gyulladásokért és a daganatos betegségek kialakulásáért felelős.

Mi köze van ennek az óraátállításhoz és a hízáshoz?

A Stanford Egyetem kutatói a legfrissebb kronobiológiai kutatások nyomán kijelentik, hogy ha végleg eltörölnék az évi kétszeri óraátállítást, és véglegesen a téli időszámításra térnénk át, azzal 2,6 millió embert lehetne megmenteni az elhízástól, csak az Egyesült Államokban. Az óraátállítás megszüntetésével nyugalomban hagynánk a testünk belső, biológiai óráját. Amikor ez a belső óra nincs megzavarva, az anyagcserénk jobban működik, és kevésbé hajlunk a hízásra.

A sejtjeink pontosan tudják, mikor van itt az ideje a tápanyagok elégetésének, és mikor a szabad gyökök semlegesítésének (éjszaka, alvás közben).

Amikor az óraátállítással hirtelen megzavarjuk ezt a belső ritmust (máskor eszünk, máshogy alszünk), a sejtek időérzéke összezavarodik.

A redox-egyensúly felborul, és az így keletkező oxidatív stressz blokkolja az inzulinreceptorokat, pontosabban a

rendszertelen vagy elégtelen alvás hatással lehet az inzulinérzékenységre és az étvágyat szabályozó hormonokra. Ilyenkor átmenetileg változhat például a kortizol és a ghrelin szintje, ami fokozhatja az éhségérzetet, és gerjesztheti a magasabb energiatartalmú ételek megkívánását.

A végeredmény nem más, minthogy a sejtjeink nem tudják rendesen feldolgozni a cukrot, a szervezet vészüzemmódba kapcsol, és a bevitt kalóriákat azonnal zsírként kezdi el raktározni.

Hogyan cselezhetjük ki a testsúlygyarapodást?

1. Ahelyett, hogy egyik napról a másikra érné sokk a szervezetünket, érdemes már az óraátállítás előtti napokban fokozatosan közelíteni az új időponthoz. Így kisebb változást kell egyszerre feldolgoznia a szervezetnek, ami megkönnyítheti az alkalmazkodást.

Az óraátállítás körüli időszakban tarts ki: fogyassz antioxidánsokban és polifenolokban gazdag élelmiszereket. Ilyenek például a bogyós gyümölcsök, a sötétzöld leveles zöldségek, a tea, a fűszerek, valamint a magas kakaótartalmú étcsokoládé. Nagy a valószínűsége, hogy ha ezeket megkapja a szervezetet, nem akarsz majd mindent kienni a hűtőből.

2. Keresd a fényt: ébredés után lehetőleg tölts valamennyi időt természetes fényben: menj ki a szabadba, vagy ülj világos helyen. Este pedig érdemes csökkenteni az erős fényt, különösen közvetlenül lefekvés előtt. A megfelelő időzítésű fény segítheti a szervezetet abban, hogy gyorsabban alkalmazkodjon az új napi ritmushoz, és könnyebbé teheti az elalvást.