Hiába diétázol, ha jön az óraátállítás: rájöttek, hogy ez az 1 órás csúszás komoly elhízást okozhat

- Az alvásritmus felborulása az étvágyat szabályozó hormonokra, így a súlygyarapodásra is hatással lehet.
- A természetes fény és a rendszeres napirend segítheti a szervezet alkalmazkodását.
- Az antioxidánsokban gazdag ételek és a késő esti nagy étkezések kerülése támogathatja az egészségesebb étrendet.
Nem elég, hogy felborítja a reggeli rutinunkat, még a sejtjeink szintjén is bezavarhat. De mi köze az óraátállításnak a makacs zsírpárnákhoz, és mi az a titokzatos „redox”, amiről a biokémikusok suttognak? Most végre kiderül.
Óraátállítás mint bűnbak
A redox-egyensúly (redukció-oxidáció egyensúlya) a sejtek egészséges működésének az egyik legfontosabb alapköve. Ha ez az egyensúly felborul, márpedig az őszi óraátállítás és a nyári időszámítás ezzel jár, azt a köznyelvben oxidatív stressznek nevezzük – ez az a folyamat, ami az öregedésért, a gyulladásokért és a daganatos betegségek kialakulásáért felelős.
Mi köze van ennek az óraátállításhoz és a hízáshoz?
A Stanford Egyetem kutatói a legfrissebb kronobiológiai kutatások nyomán kijelentik, hogy ha végleg eltörölnék az évi kétszeri óraátállítást, és véglegesen a téli időszámításra térnénk át, azzal 2,6 millió embert lehetne megmenteni az elhízástól, csak az Egyesült Államokban. Az óraátállítás megszüntetésével nyugalomban hagynánk a testünk belső, biológiai óráját. Amikor ez a belső óra nincs megzavarva, az anyagcserénk jobban működik, és kevésbé hajlunk a hízásra.
- A sejtjeink pontosan tudják, mikor van itt az ideje a tápanyagok elégetésének, és mikor a szabad gyökök semlegesítésének (éjszaka, alvás közben).
- Amikor az óraátállítással hirtelen megzavarjuk ezt a belső ritmust (máskor eszünk, máshogy alszünk), a sejtek időérzéke összezavarodik.
- A redox-egyensúly felborul, és az így keletkező oxidatív stressz blokkolja az inzulinreceptorokat, pontosabban a
rendszertelen vagy elégtelen alvás hatással lehet az inzulinérzékenységre és az étvágyat szabályozó hormonokra. Ilyenkor átmenetileg változhat például a kortizol és a ghrelin szintje, ami fokozhatja az éhségérzetet, és gerjesztheti a magasabb energiatartalmú ételek megkívánását.
- A végeredmény nem más, minthogy a sejtjeink nem tudják rendesen feldolgozni a cukrot, a szervezet vészüzemmódba kapcsol, és a bevitt kalóriákat azonnal zsírként kezdi el raktározni.
Hogyan cselezhetjük ki a testsúlygyarapodást?
1. Ahelyett, hogy egyik napról a másikra érné sokk a szervezetünket, érdemes már az óraátállítás előtti napokban fokozatosan közelíteni az új időponthoz. Így kisebb változást kell egyszerre feldolgoznia a szervezetnek, ami megkönnyítheti az alkalmazkodást.
Az óraátállítás körüli időszakban tarts ki: fogyassz antioxidánsokban és polifenolokban gazdag élelmiszereket. Ilyenek például a bogyós gyümölcsök, a sötétzöld leveles zöldségek, a tea, a fűszerek, valamint a magas kakaótartalmú étcsokoládé. Nagy a valószínűsége, hogy ha ezeket megkapja a szervezetet, nem akarsz majd mindent kienni a hűtőből.
2. Keresd a fényt: ébredés után lehetőleg tölts valamennyi időt természetes fényben: menj ki a szabadba, vagy ülj világos helyen. Este pedig érdemes csökkenteni az erős fényt, különösen közvetlenül lefekvés előtt. A megfelelő időzítésű fény segítheti a szervezetet abban, hogy gyorsabban alkalmazkodjon az új napi ritmushoz, és könnyebbé teheti az elalvást.
3. Bármennyire is nehéz, próbáld meg az étkezéseket az új napirendhez igazítani, és lefekvés előtt néhány órával már ne fogyassz nehéz ételt. Hidd el, a tested meghálálja ezt a kis szigort az óraátállítást követően. Ráadásul a késő esti, nagy étkezések elhagyása pedig az alvás szempontjából is kedvező lehet.
Vedd fel a kesztyűt idén is az óraátálítással:
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