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látásromlás

Zöld utat kapott a szuper szemcsepp: hamarosan búcsút inthetünk az időskori szemproblémáknak?

44 perce
Olvasási idő: 7 perc
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Egy új, FDA által engedélyezett szemcsepp új korszakot nyithat az időskori látásromlás gyógyításában. Az öregszeműség szinte minden embert utolér 40 éves kor felett, azonban vannak, akiknek nem járható út a műtéti megoldás. Számukra találták fel ezt az alternatív megoldást, amely emberek millióinak segíthet a jövőben.
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látásromláskutatáséletmódolvasószemüvegszemcsepp
  • Tudományos áttörést értek el a látásromlás elleni küzdelemben.
  • Idén októberben az FDA (Egyesült Államok Szövetségi Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala) engedélyezte azt a készítményt, amely javíthatja az időskori látásromlást műtéti beavatkozás nélkül.
  • Ezzel új korszak kezdődik: sokan végre búcsút inthetnek az olvasószemüvegnek.

Az életkorunk előrehaladtával szinte mindenkit utolér az időskori látásromlás, vagyis az öregszeműség. Vannak, akik műtéti úton javítanak a helyzetükön, mások olvasószemüveggel élik tovább az életüket. Egy RYZUMVI nevű készítmény azonban sok ember számára segíthet, hogy megszabadulhassanak a pápaszemüktől.

Szemcsepp alkalmazása öregszeműségre
Megkapta az engedélyeket a szuper szemcsepp, amely hatékonyan veheti fel a küzdelmet az öregszeműség ellen. Fotó: 1234RN

Mi az az öregszeműség, és hogy segít ellene a RYZUMVI?

Az öregszeműség a szem természetes, korral járó változása, mely során a szemlencse veszít a rugalmasságából, így nehezebben fókuszál már a közeli tárgyakra. Máshol presbyopia néven emlegetik, és az egyik leggyakoribb látásproblémának tartják. Ez az oka annak a tipikus jelenetnek, amikor karhossz távolságból tudjuk csak elolvasni a telefonunk kijelzőjét.

Így működik a látásjavító szemcsepp

Az új látásjavító szemcsepp nem állítja meg a szem öregedését és nem fordítja vissza a természetes folyamatokat. Ehelyett a pupilla méretének szabályozásával javítja a közeli látást. Az eyeworld szemészei szerint a pupilla szűkítésével javulhat a fókuszálás, ami a gyakorlatban élesebb közeli képet eredményezhet. A készítmény különlegessége, hogy úgy segítheti a közeli látás javítását, hogy közben a távoli látás képessége megmarad. Ráadásul a gyógykészítmény fejlesztője szerint a készítmény tartósítószer-mentes.

Mi az a RYZUMVI?

A RYZUMVI egy új, vényköteles szemcsepp, amelyet az amerikai gyógyszerhatóság (FDA) 2026 októberében engedélyezett az öregszeműség (presbyopia) kezelésére felnőttek részére. A készítményt az Opus Genetics fejlesztette, az amerikai forgalmazási jogokkal pedig a Viatris rendelkezik, amely arról tájékoztatta a nyilvánosságot, hogy gőzerővel dolgoznak azon, hogy a következő hónapokban megkezdhessék a tömeggyártást.

Olvasószemüveg helyett látásjavító szemcsepp lehet a jövő megoldása?

A termék klinikai vizsgálatainak eredményei rendkívül bíztatók voltak. Egy 3-as fázisú vizsgálatban az új készítményt használó résztvevők 27,2 százalékának jelentősen javult a közelre látása, miközben a placebo esetében ez az arány 11,5 százalék volt. Az ophthalmologytimes szakértői ugyanakkor óvatosságra intenek: szerintük a szemcsepp nem mindenkinél működik egyforma hatékonysággal, és nem jelenti azt, hogy végleg kiválthatja az olvasószemüvegeket. A presbyopia kezelése továbbra is egyénre szabott megközelítést igényel, de a mostani fejlesztés új lehetőséget adhat azoknak, akik kényelmesebb megoldást keresnek, vagy nem feküdhetnek lézer alá.

Új korszak kezdődhet a látásromlás kezelésében

Az elmúlt években egyre több kutatás és fejlesztés irányult arra, hogy a látásromlás kezelése ne kizárólag szemüveggel vagy műtéttel történjen. Az új szuper szemcsepp jó példa arra, hogy a gyógyszeres megoldások egyre komolyabb szerepet kaphatnak a szemészet területén. Habár még korai lenne a szemüvegek végét jósolni, a szakemberek szerint az öregszeműség kezelése néhány éven belül jelentősen átalakulhat, és sok ember számára a jövőben akár egy egyszerű szemcsepp jelentheti a különbséget az elmosódott látás és az éles kép között.

További érdekességeket a termékről ebből a videóból tudhatsz meg:

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