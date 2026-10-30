Zöld utat kapott a szuper szemcsepp: hamarosan búcsút inthetünk az időskori szemproblémáknak?

Tudományos áttörést értek el a látásromlás elleni küzdelemben.

Idén októberben az FDA (Egyesült Államok Szövetségi Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala) engedélyezte azt a készítményt, amely javíthatja az időskori látásromlást műtéti beavatkozás nélkül.

Ezzel új korszak kezdődik: sokan végre búcsút inthetnek az olvasószemüvegnek.

Az életkorunk előrehaladtával szinte mindenkit utolér az időskori látásromlás, vagyis az öregszeműség. Vannak, akik műtéti úton javítanak a helyzetükön, mások olvasószemüveggel élik tovább az életüket. Egy RYZUMVI nevű készítmény azonban sok ember számára segíthet, hogy megszabadulhassanak a pápaszemüktől.

Megkapta az engedélyeket a szuper szemcsepp, amely hatékonyan veheti fel a küzdelmet az öregszeműség ellen. Fotó: 1234RN

Mi az az öregszeműség, és hogy segít ellene a RYZUMVI?

Az öregszeműség a szem természetes, korral járó változása, mely során a szemlencse veszít a rugalmasságából, így nehezebben fókuszál már a közeli tárgyakra. Máshol presbyopia néven emlegetik, és az egyik leggyakoribb látásproblémának tartják. Ez az oka annak a tipikus jelenetnek, amikor karhossz távolságból tudjuk csak elolvasni a telefonunk kijelzőjét.

Így működik a látásjavító szemcsepp

Az új látásjavító szemcsepp nem állítja meg a szem öregedését és nem fordítja vissza a természetes folyamatokat. Ehelyett a pupilla méretének szabályozásával javítja a közeli látást. Az eyeworld szemészei szerint a pupilla szűkítésével javulhat a fókuszálás, ami a gyakorlatban élesebb közeli képet eredményezhet. A készítmény különlegessége, hogy úgy segítheti a közeli látás javítását, hogy közben a távoli látás képessége megmarad. Ráadásul a gyógykészítmény fejlesztője szerint a készítmény tartósítószer-mentes.

Mi az a RYZUMVI? A RYZUMVI egy új, vényköteles szemcsepp, amelyet az amerikai gyógyszerhatóság (FDA) 2026 októberében engedélyezett az öregszeműség (presbyopia) kezelésére felnőttek részére. A készítményt az Opus Genetics fejlesztette, az amerikai forgalmazási jogokkal pedig a Viatris rendelkezik, amely arról tájékoztatta a nyilvánosságot, hogy gőzerővel dolgoznak azon, hogy a következő hónapokban megkezdhessék a tömeggyártást.

Olvasószemüveg helyett látásjavító szemcsepp lehet a jövő megoldása?

A termék klinikai vizsgálatainak eredményei rendkívül bíztatók voltak. Egy 3-as fázisú vizsgálatban az új készítményt használó résztvevők 27,2 százalékának jelentősen javult a közelre látása, miközben a placebo esetében ez az arány 11,5 százalék volt. Az ophthalmologytimes szakértői ugyanakkor óvatosságra intenek: szerintük a szemcsepp nem mindenkinél működik egyforma hatékonysággal, és nem jelenti azt, hogy végleg kiválthatja az olvasószemüvegeket. A presbyopia kezelése továbbra is egyénre szabott megközelítést igényel, de a mostani fejlesztés új lehetőséget adhat azoknak, akik kényelmesebb megoldást keresnek, vagy nem feküdhetnek lézer alá.