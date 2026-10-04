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belföldi utazás

Rejtett gyöngyszem az Alföldön: ez a magyar város a tökéletes őszi úti cél

49 perce
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Ősszel, amikor a nagy nyári kánikula alábbhagy, az Alföld déli része kifejezetten kellemes úti céllá válik. Ha kiszakadnál a hétköznapi hajtásból és feltöltődnél a hűvösebb napokon, Orosháza látnivalói is számos élményt tartogatnak.
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belföldi utazásalföldi régióOrosháza
  • Gazdag történelem és hangulatos belváros: az 1744-ben újratelepített város Főtere az Üveg körtefával, a Történelmi Emlékparkkal és az egyedülálló Kútmúzeummal várja a látogatókat.
  • Gyógyulás és feltöltődés Gyopárosfürdőn: a több mint 150 éves múltra visszatekintő „Csodatóként” ismert fürdőkomplexum termálvízzel és szaunaparkkal kínál tökéletes őszi kikapcsolódást.
  • Őszi feltöltődés az Alföldön: a város a hűvösebb napokon kifejezetten kellemes úti cél a természet, a kultúra és a wellness kedvelőinek.

A Viharsarok szívében fekvő település története egészen a középkorig nyúlik vissza, ám mai arculatát és identitását az 1744-es újratelepítésnek köszönheti, amikor Tolna megyei evangélikus családok találtak itt új otthonra. A lassan mezővárossá, majd a XIX. század végére jelentős agráripari központtá fejlődő helység mára a kényelmes, nyugodt pihenés fellegvára lett. Orosháza látnivalói nemcsak a történelem iránt érdeklődőknek kínálnak érdekességeket, hanem a természet, a kultúra és a wellness szerelmeseinek is tartogatnak meglepetéseket, amelyeket az őszi hónapokban a legkellemesebb felfedezni.

Orosháza látnivalói közé tartozik a római katolikus templom is.
Orosháza látnivalói ősszel is kellemes úti céllá teszik az alföldi várost. 
Fotó: Wikipedia

Melyek Orosháza látnivalói, amiket felétlenül érdemes felkeresni?

Orosháza felfedezését a parkosított Főtéren érdemes kezdeni. Az egykori elhanyagolt terület helyén szökőkutak és hangulatos kiülős kávézók kaptak helyet, a tér központi szimbóluma pedig a különleges Üveg körtefa, amely a település ipari hagyományaira és az újjászületésre utal.

Az orosházi evangélikus templom.
Az 1777-ben épült orosházi barokk evangélikus templom a város egyik műemléke.
Fotó: Shutterstock

Rövid sétára innen található a Történelmi Emlékpark, ahol Szervátiusz Tibor Fájdalom kapuja című alkotása és időrendbe állított kőtömbök idézik fel a nemzeti és a helyi múlt sorsfordító pillanatait. Különleges kuriózum az országban egyedülállónak számító Kútmúzeum a református templommal szemben: az épületben Kiss Horváth Sándor helytörténész több évtizedes gyűjtőmunkájának köszönhetően tekinthető meg a víztörténeti kiállítás.

Orosháza „csodatava”

A „Csodatónak” is nevezett Gyopárosi-tó vizének gyógyító hatását már a XIX. század végén felismerte a népnyelv és az orvostudomány. A több mint 150 éves múltra visszatekintő Gyógy-, Park- és Élményfürdő kiváló úti cél az őszi pihenéshez.

Gyopárosfürdő és a tó partján magasodó Panoráma kilátó Orosháza mellett.
Gyopárosfürdő és a tó partján magasodó Panoráma kilátó Orosháza kedvelt látivalói.
Fotó: Wikipedia

Gyopárosfürdő ásványi anyagokban gazdag termálvize hatékonyan enyhíti a mozgásszervi és ízületi panaszokat. A fedett gyógymedencék, a szaunapark és a tóparti sétányok garantálják az abszolút feltöltődést, miközben a tóparti Panoráma Kilátóban a néprajzi és helytörténeti kiállítások mellett a környék természetközeli szépségeiben is gyönyörködhetsz.

Nézd meg a videót is Orosházáról:

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