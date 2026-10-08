40 kiló arany, svéd oszlopok és egy tragédia – elképesztő titkokat rejt az Országház

1902. október 8-án tartotta első ülését a képviselőház, ám a tervező, Steindl Imre öt héttel a megnyitó előtt elhunyt.

Az épület teljesen hazai anyagokból és magyar szaktudással épült, az egyetlen külföldi kivételt a nyolc svéd vörösmárvány oszlop jelentette.

A 96 méter magas kupolájú neogótikus palota díszítéséhez 40 kilogramm aranyat és több mint félmillió díszkövet használtak fel.

1902. október 8-án történelmi pillanat tanúja volt a főváros: a képviselőház gróf Apponyi Albert házelnök vezetésével megtartotta legelső ülését az újonnan épült Duna-parti palotában. A kortársak lenyűgözve figyelték a gótikus tornyok és a gigantikus kupola csipkéit, miközben az épület minden apró részlete a magyar ipar és szaktudás nagyságát hirdette. Az átadás örömét azonban mély gyász árnyékolta be, hiszen az építkezést irányító építész, Steindl Imre már nem ülhetett ott a padsorokban. Az Országház falai között lezajlott első ülés így egyszerre jelentette egy új politikai korszak kezdetét és egy páratlan életmű betetőzését. A monumentális falak mögött ráadásul olyan technikai megoldások és különleges történetek rejtőznek, amelyekről még ma is kevesen tudnak.

A budapesti Országház méreteit tekintve a világ harmadik legnagyobb parlament épülete

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Milyen tragédia árnyékolta be az Országház felavatását?

Steindl Imre csaknem két évtizeden keresztül élt és lélegzett együtt a hatalmas feladattal. Minden apró részletet, a padok faragásától a falak díszítéséig személyesen felügyelt, de még a miniszterelnök asztalát is saját maga tervezte, ám a sors kegyetlen játéka megakadályozta abban, hogy lássa munkája gyümölcsét teljes szépségében kiteljesedni. Steindl alig öt héttel az első ülés előtt, 1902. augusztus 31-én elhunyt. Így amikor a képviselők először foglalták el helyüket a csillogó ülésteremben, az alkotó már nem lehetett jelen a saját főművében.

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Maga az építkezés egyébként szigorú szabályok szerint folyt, amelyek közül a legfontosabb a hazai alapanyagok kizárólagos használata volt. A tervezők és a kivitelezők büszkén ügyeltek arra, hogy a tégláktól a faragott köveken át a díszítésekig minden Magyarországról származzon.