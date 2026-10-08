40 kiló arany, svéd oszlopok és egy tragédia – elképesztő titkokat rejt az Országház

- 1902. október 8-án tartotta első ülését a képviselőház, ám a tervező, Steindl Imre öt héttel a megnyitó előtt elhunyt.
- Az épület teljesen hazai anyagokból és magyar szaktudással épült, az egyetlen külföldi kivételt a nyolc svéd vörösmárvány oszlop jelentette.
- A 96 méter magas kupolájú neogótikus palota díszítéséhez 40 kilogramm aranyat és több mint félmillió díszkövet használtak fel.
1902. október 8-án történelmi pillanat tanúja volt a főváros: a képviselőház gróf Apponyi Albert házelnök vezetésével megtartotta legelső ülését az újonnan épült Duna-parti palotában. A kortársak lenyűgözve figyelték a gótikus tornyok és a gigantikus kupola csipkéit, miközben az épület minden apró részlete a magyar ipar és szaktudás nagyságát hirdette. Az átadás örömét azonban mély gyász árnyékolta be, hiszen az építkezést irányító építész, Steindl Imre már nem ülhetett ott a padsorokban. Az Országház falai között lezajlott első ülés így egyszerre jelentette egy új politikai korszak kezdetét és egy páratlan életmű betetőzését. A monumentális falak mögött ráadásul olyan technikai megoldások és különleges történetek rejtőznek, amelyekről még ma is kevesen tudnak.
Milyen tragédia árnyékolta be az Országház felavatását?
Steindl Imre csaknem két évtizeden keresztül élt és lélegzett együtt a hatalmas feladattal. Minden apró részletet, a padok faragásától a falak díszítéséig személyesen felügyelt, de még a miniszterelnök asztalát is saját maga tervezte, ám a sors kegyetlen játéka megakadályozta abban, hogy lássa munkája gyümölcsét teljes szépségében kiteljesedni. Steindl alig öt héttel az első ülés előtt, 1902. augusztus 31-én elhunyt. Így amikor a képviselők először foglalták el helyüket a csillogó ülésteremben, az alkotó már nem lehetett jelen a saját főművében.
Milyen titkokat rejt a Parlament épülete?
Maga az építkezés egyébként szigorú szabályok szerint folyt, amelyek közül a legfontosabb a hazai alapanyagok kizárólagos használata volt. A tervezők és a kivitelezők büszkén ügyeltek arra, hogy a tégláktól a faragott köveken át a díszítésekig minden Magyarországról származzon.
Egyetlen technikai akadály akadt csupán: a főlépcsőhöz szükséges hatalmas, egyetlen kőtömbből faragott monolit márványoszlopokat nem tudták hazai bányákból kitermelni. Emiatt Svédországból hozatták meg azt a nyolc vörös márványoszlopot, amelyek ma is az épület belső terének legértékesebb elemei közé tartoznak.
Jégtömbök a föld alatt és negyven kiló arany
A XIX. század végén kiépített légkondicionáló rendszer a maga korában világszenzációnak számított. A tervezők két távolabbi, fúrt kútból vezették be a hideg levegőt a föld alatti alagutakon keresztül az ülésterembe. A kánikulával járó nyári napokon a légcsatornákba óriási jégtömböket helyeztek, így biztosítva a kellemes hőmérsékletet a viták idejére.
A díszítés bősége szintén egyedülálló. Az épület belső tereiben nagyjából 40 kilogramm 22-23 karátos aranyfüstöt használtak fel a stukkók és szobrok aranyozására. A felújítások alkalmával a restaurátorok még ma is különleges finomságú ecsetekkel és gyűjtőkkel dolgoznak, hogy a lehulló aranyszemcsék egyetlen milligrammja se vesszen kárba.
A híres szivarhamutartók legendája
A képviselőházi ülések alatt a politikusok nem vihették be meggyújtott szivarjaikat a terembe, de azokat eloltani sem illett. A társalgóban elhelyezett réz szivartartókat ezért gondosan megszámozták, hogy mindenki megtalálja a sajátját a szünetben. A parlamenti anekdoták szerint a beszédek minőségét kiválóan mutatta a szivarok állapota: ha egy felszólalás lebilincselőre sikerült, mire a tulajdonosaik kijöttek, a szivarok porrá égtek a tartókban. Innen gyökerezik a korabeli pesti mondás: „Ez a beszéd egy Havannát is megér” – utalva a híres kubai szivarfajtára.
Szimbolikus számok és méretek
A neogótikus stílusban épült Parlament méretei egészen elképesztőek: a tömb 268 méter hosszú és 123 méter széles, míg a kupola csúcsa pontosan 96 méter magasba nyúlik. Ez a magasság nem véletlen, hiszen a honfoglalás 896-os dátumára utaló szimbolikus szám.
Ezzel a mérettel a világ 3. legnagyobb parlamenti épülete (a bukaresti Parlamenti Palota és a washingtoni Capitolium után), Európában pedig a 2. legnagyobb.
Az építkezéshez több mint negyvenmillió téglát és félmillió díszkövet használtak fel, a falakat pedig elképesztő gazdagságban díszítették: a homlokzatokon és a belső terekben összesen 242 – 90 külső és 152 belső – szobor őrzi a magyar történelem alakjait.
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