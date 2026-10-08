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Parlament

40 kiló arany, svéd oszlopok és egy tragédia – elképesztő titkokat rejt az Országház

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Az Országház a Duna-part részeként ma Magyarország egyik UNESCO Világörökségi helyszíne.
Fotó: Shutterstock
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Tudni akarod, miként vált az ország életében legjelenősebb Duna-parti építkezés a korszak legdöbbenetesebb technikai és művészeti teljesítményévé? Tarts velünk, és fedezd fel, milyen rejtett titkokat őriz ma is az Országház!
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ParlamentSteindlOrszágház
  • 1902. október 8-án tartotta első ülését a képviselőház, ám a tervező, Steindl Imre öt héttel a megnyitó előtt elhunyt.
  • Az épület teljesen hazai anyagokból és magyar szaktudással épült, az egyetlen külföldi kivételt a nyolc svéd vörösmárvány oszlop jelentette. 
  • A 96 méter magas kupolájú neogótikus palota díszítéséhez 40 kilogramm aranyat és több mint félmillió díszkövet használtak fel.

1902. október 8-án történelmi pillanat tanúja volt a főváros: a képviselőház gróf Apponyi Albert házelnök vezetésével megtartotta legelső ülését az újonnan épült Duna-parti palotában. A kortársak lenyűgözve figyelték a gótikus tornyok és a gigantikus kupola csipkéit, miközben az épület minden apró részlete a magyar ipar és szaktudás nagyságát hirdette. Az átadás örömét azonban mély gyász árnyékolta be, hiszen az építkezést irányító építész, Steindl Imre már nem ülhetett ott a padsorokban. Az Országház falai között lezajlott első ülés így egyszerre jelentette egy új politikai korszak kezdetét és egy páratlan életmű betetőzését. A monumentális falak mögött ráadásul olyan technikai megoldások és különleges történetek rejtőznek, amelyekről még ma is kevesen tudnak.

Az Országház a Duna felől, a levegőből fotózva.
A budapesti Országház méreteit tekintve a világ harmadik legnagyobb parlament épülete
Fotó: Shutterstock / Shutterstock

Milyen tragédia árnyékolta be az Országház felavatását?

Steindl Imre csaknem két évtizeden keresztül élt és lélegzett együtt a hatalmas feladattal. Minden apró részletet, a padok faragásától a falak díszítéséig személyesen felügyelt, de még a miniszterelnök asztalát is saját maga tervezte, ám a sors kegyetlen játéka megakadályozta abban, hogy lássa munkája gyümölcsét teljes szépségében kiteljesedni. Steindl alig öt héttel az első ülés előtt, 1902. augusztus 31-én elhunyt. Így amikor a képviselők először foglalták el helyüket a csillogó ülésteremben, az alkotó már nem lehetett jelen a saját főművében. 

Milyen titkokat rejt a Parlament épülete?

Maga az építkezés egyébként szigorú szabályok szerint folyt, amelyek közül a legfontosabb a hazai alapanyagok kizárólagos használata volt. A tervezők és a kivitelezők büszkén ügyeltek arra, hogy a tégláktól a faragott köveken át a díszítésekig minden Magyarországról származzon.

Egyetlen technikai akadály akadt csupán: a főlépcsőhöz szükséges hatalmas, egyetlen kőtömbből faragott monolit márványoszlopokat nem tudták hazai bányákból kitermelni. Emiatt Svédországból hozatták meg azt a nyolc vörös márványoszlopot, amelyek ma is az épület belső terének legértékesebb elemei közé tartoznak.

Országház belülről
Az Országház díszlépcsősora, ahol a nyolc darab, Svédországból hozatott vörös gránit oszlop magasodik
Fotó: Shutterstock / Shutterstock

Jégtömbök a föld alatt és negyven kiló arany

A XIX. század végén kiépített légkondicionáló rendszer a maga korában világszenzációnak számított. A tervezők két távolabbi, fúrt kútból vezették be a hideg levegőt a föld alatti alagutakon keresztül az ülésterembe. A kánikulával járó nyári napokon a légcsatornákba óriási jégtömböket helyeztek, így biztosítva a kellemes hőmérsékletet a viták idejére.

A díszítés bősége szintén egyedülálló. Az épület belső tereiben nagyjából 40 kilogramm 22-23 karátos aranyfüstöt használtak fel a stukkók és szobrok aranyozására. A felújítások alkalmával a restaurátorok még ma is különleges finomságú ecsetekkel és gyűjtőkkel dolgoznak, hogy a lehulló aranyszemcsék egyetlen milligrammja se vesszen kárba.

A Parlament gazdag belső díszítése.
A Parlament belső szobrait a korszak legnevesebb magyar művészei (így Strobl Alajos vagy Zala György) készítették, alapanyagként pedig pyrogranitot (Zsolnay-kerámiát), gipszet és fát használtak
Fotó: Shutterstock / Shutterstock

A híres szivarhamutartók legendája

A képviselőházi ülések alatt a politikusok nem vihették be meggyújtott szivarjaikat a terembe, de azokat eloltani sem illett. A társalgóban elhelyezett réz szivartartókat ezért gondosan megszámozták, hogy mindenki megtalálja a sajátját a szünetben. A parlamenti anekdoták szerint a beszédek minőségét kiválóan mutatta a szivarok állapota: ha egy felszólalás lebilincselőre sikerült, mire a tulajdonosaik kijöttek, a szivarok porrá égtek a tartókban. Innen gyökerezik a korabeli pesti mondás: „Ez a beszéd egy Havannát is megér” – utalva a híres kubai szivarfajtára.

Szimbolikus számok és méretek

A neogótikus stílusban épült Parlament méretei egészen elképesztőek: a tömb 268 méter hosszú és 123 méter széles, míg a kupola csúcsa pontosan 96 méter magasba nyúlik. Ez a magasság nem véletlen, hiszen a honfoglalás 896-os dátumára utaló szimbolikus szám.

Az Országház kupolája légifotóról.
Az Országház és a 96 méter magas kupolája: a kupolacsarnok a magyar történelem uralkodóinak szobraival és a Szent Koronával az Országház szimbolikus középpontja
Fotó: Shutterstock / Shutterstock

Ezzel a mérettel a világ 3. legnagyobb parlamenti épülete (a bukaresti Parlamenti Palota és a washingtoni Capitolium után), Európában pedig a 2. legnagyobb.

Az építkezéshez több mint negyvenmillió téglát és félmillió díszkövet használtak fel, a falakat pedig elképesztő gazdagságban díszítették: a homlokzatokon és a belső terekben összesen 242 – 90 külső és 152 belső – szobor őrzi a magyar történelem alakjait.

Nézd meg a videót is a témában:

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