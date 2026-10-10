Madarak ezrei kelnek útra felettünk, de egyre veszélyesebb az útjuk – szakértő mesélt az őszi madárvonulásról

- Októberben látványos szakaszához ér az őszi madárvonulás.
- Ritka, akár szibériai madárfajok is felbukkanhatnak hazánkban.
- A klímaváltozás és az élőhelyek eltűnése komoly veszélyt jelent.
Október első napjai több szempontból is az állat- és természetvédelemről szólnak. Október 3-án rendezik meg az Európai Madármegfigyelő Napokat, október 4-e pedig az állatok világnapja. Idén október 10-ére esik a költöző madarak világnapja is, amely világszerte a vonuló fajokra és az őket fenyegető veszélyekre irányítja a figyelmet. Az őszi madárvonulás ezekben a hetekben látványos időszakához érkezik Magyarországon.
Őszi madárvonulás: madarak ezrei haladnak át Magyarországon
Hazánk földrajzi fekvésének köszönhetően különösen izgalmas helyszíne az őszi madárvonulásnak: miközben a fecskék és gólyák többsége már Afrika felé vette az irányt, észak felől újabb fajok érkeznek hozzánk, vagy haladnak át az országon. A madaraknak azonban egyre több nehézséggel kell megküzdeniük hosszú útjuk során, az élőhelyek eltűnésétől a klímaváltozás hatásaiig. De az sem mindegy, mi történik itthon, hiszen akár a saját kertünkben is sokat tehetünk értük. A három jeles nap apropóján Dr. Halmos Gergővel, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület ügyvezető igazgatójával beszélgettünk az őszi madárvonulásról, annak veszélyeiről és arról, hogyan segíthetjük a környezetünkben élő madarakat.
Október elején egymást követik a madárvédelmi jeles napok. Idén melyek az európai madármegfigyelő napok legfőbb hazai helyszínei, és milyen programokkal várják a látogatókat?
Országszerte nagyon sok helyen szervezünk rendezvényeket, nincs egyetlen kiemelt helyszín. Alapvetően kétféle program jellemző. Az egyik a madármegfigyelő séta, amelyen helyi szakértők vezetésével lehet eltölteni néhány órát egy madarászati szempontból érdekes területen. Közösen adatokat gyűjtünk, közben pedig rengeteget lehet tanulni a madarakról.
A másik a madárgyűrűzési bemutató valamelyik gyűrűzőállomáson, ezt gyakran madármegfigyeléssel is összekötjük. Budapesten például a Naplás-tónál, a természetismereti központban is tartunk ilyen programot, de szinte minden megyében vannak hasonló lehetőségek.
Hol találhatják meg ezeket a programokat az érdeklődők?
A honlapunkon megyei bontásban szerepelnek, és mostanra nagyjából minden megyében van valamilyen rendezvény. Van, ahol akár hat-nyolc program közül is lehet választani. Emellett érdemes megnézni a nemzeti parkok kínálatát is.
Ez egyfajta verseny is az európai országok között: azt nézzük, melyik országban hányan, hány helyszínen és hány madarat figyelnek meg. És persze mindig izgalmas kérdés, előkerül-e valamilyen ritkaság. Október a madárvonulás miatt kifejezetten alkalmas erre, akár észak-európai vagy egészen szibériai kóborló fajok is felbukkanhatnak nálunk.
Miért különleges Magyarország helyzete a madárvonulás szempontjából? Mely fajokat lehet most nagyobb számban látni?
Október elejére azoknak a fajoknak a jelentős része, amelyek nálunk költenek és a Szaharától délre vonulnak, már elhagyta Magyarországot. Ugyanakkor nagy tömegben érkeznek azok a madarak, amelyek hozzánk jönnek telelni, vagy rajtunk keresztül haladnak tovább a mediterrán térség felé.
Magyarország a kontinens közepén fekszik, ezért sok faj vonulási útvonalába esik. A darvak tömegei ilyenkor már érkeznek, a seregélyeket is nagy számban lehet látni, és lassan megjelennek a vadludak is. Utóbbiak vonulásának csúcsa inkább november vége felé van. A füsti fecskék és a fehér gólyák nagy része október elejére már elment. Persze még lehet velük találkozni, de a többségük ekkorra már Afrikában jár. Az őszi vonulás nagyjából augusztustól novemberig tart, csak mindig más fajok kerülnek előtérbe.
Melyek a legnagyobb veszélyek, amelyekkel a költöző madarak találkoznak az útjuk során?
Az egyik legnagyobb veszély a vonulás során használt élőhelyek pusztulása. Ezek a területek egyfajta lépőkövekként működnek: a madarak itt tudnak megállni és táplálkozni, hogy legyen energiájuk a következő útszakasz megtételéhez. A vizes élőhelyek eltűnése például óriási problémát jelenthet bizonyos fajok számára.
A másik komoly veszély az illegális madárpusztítás. A mediterrán térségben, vagy a Közel-Keleten több olyan gócpont van, ahol nagy tömegben lőnek le, csapdáznak vagy fognak be vonuló madarakat. Ez egyes fajoknál egészen komoly veszélyeztető tényező lehet.
A klímaváltozás magát a vonulást is megváltoztatja?
Igen, például jelentősen befolyásolja a vonulás időzítését. A hosszú távú vonuló fajok nehezebben alkalmazkodnak a gyors változásokhoz, mert náluk a vonulás erősen genetikailag meghatározott.
Előfordulhat például, hogy tavasszal nem tudják olyan gyorsan előrébb hozni az érkezésüket, mint ahogy a körülmények változnak. Közben a rovarok tömeges megjelenése hetekkel korábbra tolódhat, így mire a madaraknak fiókáik lesznek, a táplálékcsúcs már lezajlott. Ez a költés sikerességét is ronthatja.
Magyarországon az aszály és az elmúlt évek vízhiánya is egyértelműen érinti a madarak élőhelyeit. Fontos vizes élőhelyek vízellátása csökkent, egyes területek pedig teljesen kiszáradtak. A Duna–Tisza közi Homokhátságon például az elmúlt évtizedekben több métert süllyedt a talajvízszint. Amit hosszú évtizedek alatt tönkretettünk, azt nem lehet egyik pillanatról a másikra helyreállítani.
Mit tehetünk a saját környezetünkben a vonuló és nálunk telelő madarakért?
Nagyon sokféleképpen lehet segíteni. Akinek van kertje, tulajdonképpen egy kis élőhelyet hozhat létre. Nem műfüvet kell leteríteni, hanem megpróbálni természetközeli környezetet kialakítani. A rovarhoteltől a kerti tavon át sok olyan egyszerű megoldás létezik, amely nemcsak a madaraknak, hanem általában az élővilágnak is kedvez.
Mesterséges odúkat is ki lehet helyezni, télen pedig lehet etetni a madarakat. Talán mindennél fontosabb azonban, hogy úgy gondoljunk a kertünkre, mint egy kis természetfoltra, és azt nézzük meg, hogyan tudunk minél több természetet beengedni arra a területre, amely fölött nekünk van hatalmunk.
Az etetéssel lehet rosszat is tenni?
Érdemes az egyszerű, jól bevált megoldásoknál maradni. Magyarországon a legelterjedtebb a napraforgómag, ezzel nem nagyon lehet melléfogni. Kenyérrel viszont nem javasoljuk a madarak etetését, és sózott szalonnát se adjunk nekik, inkább faggyúgolyókat helyezzünk ki.
Nagyon fontos az itatás is, télen és nyáron egyaránt. Arra kell ügyelni, hogy ne használjunk olyan mély edényt, amelybe egy madár vagy más kisebb állat belefulladhat. A sekélyebb itatóba is érdemes követ vagy más olyan tárgyat tenni, amelyre ki tud mászni az állat, ha belekerül a vízbe.
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