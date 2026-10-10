Madarak ezrei kelnek útra felettünk, de egyre veszélyesebb az útjuk – szakértő mesélt az őszi madárvonulásról

Októberben látványos szakaszához ér az őszi madárvonulás.

Ritka, akár szibériai madárfajok is felbukkanhatnak hazánkban.

A klímaváltozás és az élőhelyek eltűnése komoly veszélyt jelent.

Október első napjai több szempontból is az állat- és természetvédelemről szólnak. Október 3-án rendezik meg az Európai Madármegfigyelő Napokat, október 4-e pedig az állatok világnapja. Idén október 10-ére esik a költöző madarak világnapja is, amely világszerte a vonuló fajokra és az őket fenyegető veszélyekre irányítja a figyelmet. Az őszi madárvonulás ezekben a hetekben látványos időszakához érkezik Magyarországon.

Az őszi madárvonulás megfigyelése izgalmas októberi családi program lehet.

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Őszi madárvonulás: madarak ezrei haladnak át Magyarországon

Hazánk földrajzi fekvésének köszönhetően különösen izgalmas helyszíne az őszi madárvonulásnak: miközben a fecskék és gólyák többsége már Afrika felé vette az irányt, észak felől újabb fajok érkeznek hozzánk, vagy haladnak át az országon. A madaraknak azonban egyre több nehézséggel kell megküzdeniük hosszú útjuk során, az élőhelyek eltűnésétől a klímaváltozás hatásaiig. De az sem mindegy, mi történik itthon, hiszen akár a saját kertünkben is sokat tehetünk értük. A három jeles nap apropóján Dr. Halmos Gergővel, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület ügyvezető igazgatójával beszélgettünk az őszi madárvonulásról, annak veszélyeiről és arról, hogyan segíthetjük a környezetünkben élő madarakat.

Október elején egymást követik a madárvédelmi jeles napok. Idén melyek az európai madármegfigyelő napok legfőbb hazai helyszínei, és milyen programokkal várják a látogatókat?

Országszerte nagyon sok helyen szervezünk rendezvényeket, nincs egyetlen kiemelt helyszín. Alapvetően kétféle program jellemző. Az egyik a madármegfigyelő séta, amelyen helyi szakértők vezetésével lehet eltölteni néhány órát egy madarászati szempontból érdekes területen. Közösen adatokat gyűjtünk, közben pedig rengeteget lehet tanulni a madarakról.

A másik a madárgyűrűzési bemutató valamelyik gyűrűzőállomáson, ezt gyakran madármegfigyeléssel is összekötjük. Budapesten például a Naplás-tónál, a természetismereti központban is tartunk ilyen programot, de szinte minden megyében vannak hasonló lehetőségek.