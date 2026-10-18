Elveszítette a látását az Ozempic miatt – beperelte a gyártót

Egy amerikai férfi élete teljesen megváltozott, miután előbb az egyik, majd a másik szemére is megvakult. A súlyos látásvesztésért az Ozempic nevű, cukorbetegség kezelésére és fogyásra is használt népszerű gyógyszert okolja. A férfi most beperelte a gyártót, és másokat is figyelmeztet a lehetséges veszélyekre.

A gyógyszergyártó vitatja a keresetet, és hangsúlyozza, hogy nem bizonyított az Ozempic és a férfi vaksága közötti közvetlen ok-okozati összefüggés (A kép illusztráció)

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Megvakulhatott egy férfi az Ozempic szedése miatt

A marylandi Todd Engel 2023-ban kezdte szedni az Ozempicet, amelyet orvosa a cukorbetegsége kezelésére írt fel. Néhány hónappal később azonban súlyos látásproblémái jelentkeztek. A 63 éves férfi a Fox Newsnak beszélt arról, hogyan veszítette el a látását, és milyen következményekkel járt mindez a családja számára.

Engel 2024 szilveszterén, munkába készülődés közben vette észre, hogy a jobb szemére hirtelen semmit sem lát. Az orvosok NAION-t, vagyis a látóideg vérellátási zavarával járó betegséget diagnosztizáltak nála, amely maradandó látásvesztést is okozhat.