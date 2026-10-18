Elveszítette a látását az Ozempic miatt – beperelte a gyártót

Egy amerikai férfi élete teljesen megváltozott, miután előbb az egyik, majd a másik szemére is megvakult. A súlyos látásvesztésért az Ozempic nevű, cukorbetegség kezelésére és fogyásra is használt népszerű gyógyszert okolja. A férfi most beperelte a gyártót, és másokat is figyelmeztet a lehetséges veszélyekre.
Megvakulhatott egy férfi az Ozempic szedése miatt
A marylandi Todd Engel 2023-ban kezdte szedni az Ozempicet, amelyet orvosa a cukorbetegsége kezelésére írt fel. Néhány hónappal később azonban súlyos látásproblémái jelentkeztek. A 63 éves férfi a Fox Newsnak beszélt arról, hogyan veszítette el a látását, és milyen következményekkel járt mindez a családja számára.
Engel 2024 szilveszterén, munkába készülődés közben vette észre, hogy a jobb szemére hirtelen semmit sem lát. Az orvosok NAION-t, vagyis a látóideg vérellátási zavarával járó betegséget diagnosztizáltak nála, amely maradandó látásvesztést is okozhat.
A férfi tovább szedte az Ozempicet, mivel állítása szerint sem ő, sem orvosai nem tudtak a gyógyszer és a betegség közötti lehetséges kapcsolatról. Körülbelül tíz hónappal később a bal szemére is elveszítette a látását. Az orvosok közölték vele, hogy sem gyógyszerrel, sem műtéttel nem tudják helyreállítani azt.
A vakság miatt Engelnek fel kellett adnia korábbi munkáját, amelyet mintegy negyven éven át végzett. Ma már olvasni sem tud, otthonában a lépéseket számolva közlekedik, a szabadban pedig fehér botot használ. Mindennapjaiban felesége és unokái segítségére szorul. Elmondása szerint különösen nehéz feldolgoznia, hogy többé nem láthatja szerettei arcát.
Beperelte az Ozempic gyártóját
Engel pert indított a dán Novo Nordisk ellen, mert szerinte a vállalat nem figyelmeztette megfelelően a betegeket a lehetséges látáskárosodásra. A gyógyszergyártó vitatja a keresetet, és hangsúlyozza, hogy nem bizonyított az Ozempic és a férfi vaksága közötti közvetlen ok-okozati összefüggés.
Az Európai Gyógyszerügynökség ugyanakkor 2025-ben megállapította, hogy a NAION a szemaglutidtartalmú gyógyszerek nagyon ritka mellékhatása lehet, amely legfeljebb tízezerből egy beteget érinthet.
A hatóság ezért arra figyelmeztet, hogy hirtelen látásvesztés vagy gyorsan romló látás esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. Engel azért osztotta meg történetét, mert szeretné, ha más betegek is tisztában lennének a gyógyszer lehetséges kockázataival.