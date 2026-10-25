Galéria: A modern művészet atyja – Így forgatta fel a világot Pablo Picasso

Újító korszakok: a kék és rózsaszín periódustól a radikális kubizmus megteremtéséig vezetett az útja.

Mérföldkőnek számító főművek: az Avignoni kisasszonyok és a Guernica alapjaiban formálták át a modern művészetet.

Sokoldalú munkásság: a festészet mellett kerámiák, szobrok és grafikák tízezreit hagyta az utókorra.

Október 25-én ünnepeljük a spanyol festőfejedelem, Pablo Picasso születésének 145. évfordulóját. A Málagában született festőművész már egészen korán megmutatta kivételes tehetségét, hiszen apja irányítása mellett gyermekként kezdett festeni, majd a spanyol és a francia művészeti élet meghatározó alakjává vált.

Pablo Picasso születésének 145. évfordulóját ünnepeljük október 25-én

Fotó: Wikipédia

Hogyan változtatta meg a művészetet Pablo Picasso?

Pályafutása során folyamatosan kísérletezett a formákkal, a színekkel, valamint a különféle technikai megoldásokkal. Nevéhez fűződik a klasszikus ábrázolásmódot gyökeresen felváltó kubizmus megteremtése. A művész életműve mély nyomot hagyott az egyetemes kultúrában, hatása pedig a kortárs vizuális művészetekben a mai napig tisztán érezhető.

A művész hosszú és termékeny alkotói útja jól elkülöníthető korszakokra bontható. Fiatalon, barátja tragikus halálának hatására a kék korszak komor, melankolikus hangulatú képeit festette meg, amelyeket hamarosan a melegebb tónusú, lágyabb rózsaszín periódus követett. Ezt követően a perspektíva és a formák radikális újragondolásába kezdett, amellyel a hagyományos térábrázolást megtörve, Georges Braque együttűködésével létrehozta a kubizmust. Az Avignoni kisasszonyok című úttörő vászna, valamint a spanyol polgárháború borzalmait megörökítő, monumentális Guernica egyaránt a modern művészettörténet kikerülhetetlen mérföldköveivé váltak.

A Guernica című festménye, amely a spanyol polgárháború borzalmaira hívta fel a figyelmet

Fotó: Wikipédia

Újító szellem és sokoldalú munkásság

A sokoldalú mester sosem szorítkozott kizárólag a festészetre: plasztikákat, kerámiákat, egyedi grafikákat, színházi díszleteket és jelmezeket egyaránt tervezett. Alkotásaiban a szürrealizmus és a klasszicizmus elemei úgyszintén visszaköszönnek, bizonyítva kimeríthetetlen formai gazdagságát és kísérletező kedvét. Életének kilencvenegy éve alatt tízezernyi művet hagyott az utókorra, amelyek a világ legjelentősebb múzeumaiban láthatók.