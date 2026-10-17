Pánikroham a repülőn? Ezzel a módszerrel akár 5 perc alatt megnyugtathatod magad

Sokan, nem alaptalanul, rettegnek a repüléstől. Az a tehetetlen érzés, mikor több száz kilométerrel a felszín felett ülünk egy fémdobozban – legyen az statisztikailag biztonságosabb, mint egy autó – érthető módon szorongást válthat ki belőlünk. Cikkünkben olyan módszereket mutatunk, amelyek tudatos alkalmazásával elkerülhető a pánikroham.
Pánikroham repüléskor – mi váltja ki?
A legtöbb esetben a repüléstől való félelem a kontroll elvesztéséből ered. Nincs menekülési útvonal, zárt térben vagyunk, és sokan a turbulenciát, a hangokat, vagy az ismeretlen teret sem tudjuk kezelni. Az okok között egy korábbi rossz élmény is gyakran meghúzódhat, de sokszor egy általános szorongásos zavar is előidézheti a tüneteket.
A leggyakoribb tünetek, amelyeket ne bagatellizálj el:
- szapora szívverés, remegés;
- légszomj, mellkasi nyomás;
- izzadás, hányinger;
- szédülés, „lebegés” érzése;
- a valóságtól való elszakadás.
Ha ezeket tapasztalod repülés előtt vagy közben, jó eséllyel pánikrohamod van; de van megoldás!
Ezek a tippek segíthetnek repülés előtt és alatt
1. Készülj fel mentálisan
A rettegés sokszor abból fakad, hogy próbáljuk elnyomni a félelmet. Ehelyett ismerd el, hogy szorongással küzdesz, és kezdj el előre foglalkozni vele. Olvass utána a repülés működésének – a tudás segít csökkenteni a kontrollvesztés érzését.
2. Végezz légzőgyakorlatokat
A hasi légzés segít lenyugtatni az idegrendszert. Próbáld ki az „5-5-5” technikát: 5 másodpercig lélegezz be, 5 másodpercig tartsd bent, majd 5 másodperc alatt fújd ki a levegőt. Ismételd meg a gyakorlatot akár többször, amíg jobban nem leszel.
3. Hozd vissza magad a jelenbe
Ha kezd elhatalmasodni rajtad a pánik, próbáld elterelni a figyelmedet. Figyelj arra, mit látsz, hallasz, érzel – vagy számolj el 100-tól visszafelé hármasával. Ez segít „kikapcsolni” az automatikus stresszreakciót.
4. Ne igyál alkoholt – inkább válaszd a gyógynövényes nyugtatót
Sokan alkohollal próbálják csökkenteni a stresszt, de ez csak ronthat a helyzeten. A legjobb, ha citromfű, macskagyökér vagy orbáncfű alapú természetes nyugtató készítményt használsz – de csak előzetes orvosi jóváhagyással.
5. Beszélj róla
Mondd el a kísérődnek vagy akár egy légiutas-kísérőnek, hogy hajlamos vagy a pánikra. Ők képzettek a tekintetben, hogyan segítsenek ilyen helyzetekben. Sokat számít, ha tudod, nem vagy egyedül.
Utazás pánikroham nélkül – lehetséges?
Igen! A kulcs a felkészülés, a tudatos légzés, és az, hogy ne félj segítséget kérni. Ha rendszeresek a pánikrohamok repüléskor, érdemes lehet kognitív viselkedésterápiás szakemberhez fordulni – már néhány alkalom is komoly változást hozhat.
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