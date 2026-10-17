Pánikroham a repülőn? Ezzel a módszerrel akár 5 perc alatt megnyugtathatod magad

Sokan, nem alaptalanul, rettegnek a repüléstől. Az a tehetetlen érzés, mikor több száz kilométerrel a felszín felett ülünk egy fémdobozban – legyen az statisztikailag biztonságosabb, mint egy autó – érthető módon szorongást válthat ki belőlünk. Cikkünkben olyan módszereket mutatunk, amelyek tudatos alkalmazásával elkerülhető a pánikroham.

Repülés közben sokan kaphatnak pánikrohamot, ezért érdemes figyelni a jelekre. Fotó: UCG / GettyImages

Pánikroham repüléskor – mi váltja ki?

A legtöbb esetben a repüléstől való félelem a kontroll elvesztéséből ered. Nincs menekülési útvonal, zárt térben vagyunk, és sokan a turbulenciát, a hangokat, vagy az ismeretlen teret sem tudjuk kezelni. Az okok között egy korábbi rossz élmény is gyakran meghúzódhat, de sokszor egy általános szorongásos zavar is előidézheti a tüneteket.

A leggyakoribb tünetek, amelyeket ne bagatellizálj el:

szapora szívverés, remegés;

légszomj, mellkasi nyomás;

izzadás, hányinger;

szédülés, „lebegés” érzése;

a valóságtól való elszakadás.

Ha ezeket tapasztalod repülés előtt vagy közben, jó eséllyel pánikrohamod van; de van megoldás!

Ezek a tippek segíthetnek repülés előtt és alatt

1. Készülj fel mentálisan

A rettegés sokszor abból fakad, hogy próbáljuk elnyomni a félelmet. Ehelyett ismerd el, hogy szorongással küzdesz, és kezdj el előre foglalkozni vele. Olvass utána a repülés működésének – a tudás segít csökkenteni a kontrollvesztés érzését.

2. Végezz légzőgyakorlatokat

A hasi légzés segít lenyugtatni az idegrendszert. Próbáld ki az „5-5-5” technikát: 5 másodpercig lélegezz be, 5 másodpercig tartsd bent, majd 5 másodperc alatt fújd ki a levegőt. Ismételd meg a gyakorlatot akár többször, amíg jobban nem leszel.

3. Hozd vissza magad a jelenbe

Ha kezd elhatalmasodni rajtad a pánik, próbáld elterelni a figyelmedet. Figyelj arra, mit látsz, hallasz, érzel – vagy számolj el 100-tól visszafelé hármasával. Ez segít „kikapcsolni” az automatikus stresszreakciót.

4. Ne igyál alkoholt – inkább válaszd a gyógynövényes nyugtatót

Sokan alkohollal próbálják csökkenteni a stresszt, de ez csak ronthat a helyzeten. A legjobb, ha citromfű, macskagyökér vagy orbáncfű alapú természetes nyugtató készítményt használsz – de csak előzetes orvosi jóváhagyással.