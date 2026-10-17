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repülés

Pánikroham a repülőn? Ezzel a módszerrel akár 5 perc alatt megnyugtathatod magad

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
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A repüléstől való félelem egyáltalán nem ritka. Milliók rettegnek a felszállástól, a turbulenciától, vagy csak attól, hogy nincs kezükben a kontroll. Sokan még a jegyfoglalásnál is izzadni kezdenek, mások a felszállás előtt pár órával érzik, hogy rájuk tör a szorongás, esetleg egy pánikroham. Szerencsére vannak jól bevált módszerek, amelyek segítenek megelőzni vagy csillapítani a pánikérzetet.
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repüléséletmódnyugtatónyaraláspánikroham

Sokan, nem alaptalanul, rettegnek a repüléstől. Az a tehetetlen érzés, mikor több száz kilométerrel a felszín felett ülünk egy fémdobozban – legyen az statisztikailag biztonságosabb, mint egy autó – érthető módon szorongást válthat ki belőlünk. Cikkünkben olyan módszereket mutatunk, amelyek tudatos alkalmazásával elkerülhető a pánikroham.

Utastájékoztatás pánikroham esetére
Repülés közben sokan kaphatnak pánikrohamot, ezért érdemes figyelni a jelekre. Fotó: UCG / GettyImages

Pánikroham repüléskor – mi váltja ki?

A legtöbb esetben a repüléstől való félelem a kontroll elvesztéséből ered. Nincs menekülési útvonal, zárt térben vagyunk, és sokan a turbulenciát, a hangokat, vagy az ismeretlen teret sem tudjuk kezelni. Az okok között egy korábbi rossz élmény is gyakran meghúzódhat, de sokszor egy általános szorongásos zavar is előidézheti a tüneteket. 

A leggyakoribb tünetek, amelyeket ne bagatellizálj el:

  • szapora szívverés, remegés;
  • légszomj, mellkasi nyomás;
  • izzadás, hányinger;
  • szédülés, „lebegés” érzése;
  • a valóságtól való elszakadás.

Ha ezeket tapasztalod repülés előtt vagy közben, jó eséllyel pánikrohamod van; de van megoldás!

Ezek a tippek segíthetnek repülés előtt és alatt

1. Készülj fel mentálisan

A rettegés sokszor abból fakad, hogy próbáljuk elnyomni a félelmet. Ehelyett ismerd el, hogy szorongással küzdesz, és kezdj el előre foglalkozni vele. Olvass utána a repülés működésének – a tudás segít csökkenteni a kontrollvesztés érzését.

2. Végezz légzőgyakorlatokat

A hasi légzés segít lenyugtatni az idegrendszert. Próbáld ki az „5-5-5” technikát: 5 másodpercig lélegezz be, 5 másodpercig tartsd bent, majd 5 másodperc alatt fújd ki a levegőt. Ismételd meg a gyakorlatot akár többször, amíg jobban nem leszel.

3. Hozd vissza magad a jelenbe

Ha kezd elhatalmasodni rajtad a pánik, próbáld elterelni a figyelmedet. Figyelj arra, mit látsz, hallasz, érzel – vagy számolj el 100-tól visszafelé hármasával. Ez segít „kikapcsolni” az automatikus stresszreakciót.

4. Ne igyál alkoholt – inkább válaszd a gyógynövényes nyugtatót

Sokan alkohollal próbálják csökkenteni a stresszt, de ez csak ronthat a helyzeten. A legjobb, ha citromfű, macskagyökér vagy orbáncfű alapú természetes nyugtató készítményt használsz – de csak előzetes orvosi jóváhagyással.

5. Beszélj róla

Mondd el a kísérődnek vagy akár egy légiutas-kísérőnek, hogy hajlamos vagy a pánikra. Ők képzettek a tekintetben, hogyan segítsenek ilyen helyzetekben. Sokat számít, ha tudod, nem vagy egyedül.

Utazás pánikroham nélkül – lehetséges?

Igen! A kulcs a felkészülés, a tudatos légzés, és az, hogy ne félj segítséget kérni. Ha rendszeresek a pánikrohamok repüléskor, érdemes lehet kognitív viselkedésterápiás szakemberhez fordulni – már néhány alkalom is komoly változást hozhat.

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