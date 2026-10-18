Három hónapig fogyasztottak egy hétköznapi élelmiszert – meglepő módon javult a memóriájuk

A paradicsompüré rendszeres fogyasztása összefüggésbe hozható a figyelem és a memória bizonyos területeinek javulásával – derült ki a Barcelonai Egyetem kutatóinak vizsgálatából, amelyről a német Fitbook számolt be. A tanulmány szerint a paradicsomban található likopin nevű antioxidáns szerepet játszhat az agyműködésben, a kutatók ugyanakkor hangsúlyozták, hogy az eredmények megerősítéséhez további vizsgálatok szükségesek.

paradicsompüré

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Három hónapon keresztül vizsgálták a paradicsompüré hatását

A kutatásban 47 egészséges, 40 és 55 év közötti felnőtt vett részt, közülük 42-en fejezték be a teljes vizsgálatot.

A résztvevőknek a kutatás megkezdése előtt egy hétig kerülniük kellett a likopinban gazdag élelmiszereket, köztük a paradicsomot, a görögdinnyét és a papaját.

Ezt követően két, egyenként három hónapos étrendi időszak következett. Az egyik szakaszban a résztvevők naponta testsúlykilogrammonként 0,5 gramm, átlagosan mintegy 35 gramm paradicsompürét fogyasztottak, míg a másik időszakban likopinszegény étrendet követtek. A két szakasz között egy hónapos szünetet tartottak.

A kutatók mindkét időszak végén vérvizsgálatokat és különböző kognitív teszteket végeztek, 14 résztvevőnél pedig funkcionális agyi képalkotó vizsgálattal is elemezték az agyműködést.

A memória és a figyelem területén is változásokat figyeltek meg

A paradicsompürében gazdag étrend hatására a résztvevők vérében mért likopinkoncentráció átlagosan csaknem megduplázódott.

A kutatók a három hónapos időszakot követően több kedvező változást is megfigyeltek:

Javult a koncentrációs képesség : a résztvevők jobban teljesítettek a szelektív figyelmet mérő feladatokban.

Gyorsabbá vált az információfeldolgozás : a kognitív tesztek ezen a területen is kedvezőbb eredményeket mutattak.

Javult az asszociatív memória : a résztvevők eredményesebben oldották meg azokat a feladatokat, amelyekben neveket kellett arcokhoz társítani.

Emelkedett a BDNF nevű fehérje szintje: az idegsejtek működésével és alkalmazkodóképességével összefüggő fehérje koncentrációja növekedett, az eredmény azonban csak határérték közeli statisztikai jelentőségű volt.

A vizsgálat során ugyanakkor a kognitív rugalmasságban és más végrehajtó funkciókban nem mutattak ki javulást.

További kutatásokra van szükség az eredmények megerősítéséhez

A szakemberek szerint a megfigyelt változások hátterében részben a likopin antioxidáns tulajdonságai állhatnak. Ez a természetes növényi pigment hozzájárulhat a sejtek oxidatív stresszel szembeni védelméhez, és a gyulladásos folyamatokat is befolyásolhatja.

Christoph Kleinschnitz, az Esseni Egyetemi Klinika neurológiai osztályának igazgatója szerint mindkét folyamat fontos szerepet játszik az agy működésében és öregedésében. A professzor ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a mindössze 42 résztvevő eredményei alapján nem lehet biztosan kijelenteni, hogy a paradicsompüré fogyasztása javítja az általános szellemi képességeket.

A kutatásnak több korlátja is volt. Az agyi képalkotó vizsgálatok mindössze 14 ember adatain alapultak, a résztvevők pedig tudták, hogy éppen milyen étrendet követnek, ami befolyásolhatta a teszteken nyújtott teljesítményüket.