Három hónapig fogyasztottak egy hétköznapi élelmiszert – meglepő módon javult a memóriájuk

A paradicsompüré rendszeres fogyasztása összefüggésbe hozható a figyelem és a memória bizonyos területeinek javulásával – derült ki a Barcelonai Egyetem kutatóinak vizsgálatából, amelyről a német Fitbook számolt be. A tanulmány szerint a paradicsomban található likopin nevű antioxidáns szerepet játszhat az agyműködésben, a kutatók ugyanakkor hangsúlyozták, hogy az eredmények megerősítéséhez további vizsgálatok szükségesek.
Három hónapon keresztül vizsgálták a paradicsompüré hatását
A kutatásban 47 egészséges, 40 és 55 év közötti felnőtt vett részt, közülük 42-en fejezték be a teljes vizsgálatot.
A résztvevőknek a kutatás megkezdése előtt egy hétig kerülniük kellett a likopinban gazdag élelmiszereket, köztük a paradicsomot, a görögdinnyét és a papaját.
Ezt követően két, egyenként három hónapos étrendi időszak következett. Az egyik szakaszban a résztvevők naponta testsúlykilogrammonként 0,5 gramm, átlagosan mintegy 35 gramm paradicsompürét fogyasztottak, míg a másik időszakban likopinszegény étrendet követtek. A két szakasz között egy hónapos szünetet tartottak.
A kutatók mindkét időszak végén vérvizsgálatokat és különböző kognitív teszteket végeztek, 14 résztvevőnél pedig funkcionális agyi képalkotó vizsgálattal is elemezték az agyműködést.
A memória és a figyelem területén is változásokat figyeltek meg
A paradicsompürében gazdag étrend hatására a résztvevők vérében mért likopinkoncentráció átlagosan csaknem megduplázódott.
A kutatók a három hónapos időszakot követően több kedvező változást is megfigyeltek:
- Javult a koncentrációs képesség: a résztvevők jobban teljesítettek a szelektív figyelmet mérő feladatokban.
- Gyorsabbá vált az információfeldolgozás: a kognitív tesztek ezen a területen is kedvezőbb eredményeket mutattak.
- Javult az asszociatív memória: a résztvevők eredményesebben oldották meg azokat a feladatokat, amelyekben neveket kellett arcokhoz társítani.
- Emelkedett a BDNF nevű fehérje szintje: az idegsejtek működésével és alkalmazkodóképességével összefüggő fehérje koncentrációja növekedett, az eredmény azonban csak határérték közeli statisztikai jelentőségű volt.
A vizsgálat során ugyanakkor a kognitív rugalmasságban és más végrehajtó funkciókban nem mutattak ki javulást.
További kutatásokra van szükség az eredmények megerősítéséhez
A szakemberek szerint a megfigyelt változások hátterében részben a likopin antioxidáns tulajdonságai állhatnak. Ez a természetes növényi pigment hozzájárulhat a sejtek oxidatív stresszel szembeni védelméhez, és a gyulladásos folyamatokat is befolyásolhatja.
Christoph Kleinschnitz, az Esseni Egyetemi Klinika neurológiai osztályának igazgatója szerint mindkét folyamat fontos szerepet játszik az agy működésében és öregedésében. A professzor ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a mindössze 42 résztvevő eredményei alapján nem lehet biztosan kijelenteni, hogy a paradicsompüré fogyasztása javítja az általános szellemi képességeket.
A kutatásnak több korlátja is volt. Az agyi képalkotó vizsgálatok mindössze 14 ember adatain alapultak, a résztvevők pedig tudták, hogy éppen milyen étrendet követnek, ami befolyásolhatta a teszteken nyújtott teljesítményüket.
Emellett a vizsgálatban részt vevők több mint 90 százaléka felsőfokú végzettséggel rendelkezett, ezért az eredmények nem feltétlenül általánosíthatók a teljes népességre. A kutatók szerint nagyobb létszámú és hosszabb távú vizsgálatokra van szükség annak megállapításához, hogy a megfigyelt kedvező változások tartósak-e, illetve a paradicsompüré rendszeres fogyasztása valóban jelentős hatást gyakorolhat-e a kognitív képességekre.
Az agyi képalkotó vizsgálatok emellett több agyi hálózat funkcionális kapcsolatainak változását is kimutatták. A kutatók szerint ez arra utalhat, hogy a paradicsomfogyasztás összefüggésbe hozható bizonyos agyi hálózatok működésének átszerveződésével.