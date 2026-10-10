Így manipulálnak a saját otthonodban: sokan túl későn veszik észre

Október 10. a lelki egészség világnapja. A célja, hogy felhívja a figyelmet a mentális egészség fontosságára.

Ennek aprópóján készítettünk egy szakértős cikket a párkapcsolati manipulációról, amely a munkahelyi- vagy anyagi problémák mellett szintén hatalmas befolyással lehet a lelki egészségünkre.

Hal Melinda klinikai szakpszichológus fejtette ki nekünk, hogy mik a manipuláció jelei, és hogyan ismerhetjük fel, ha manipulálnak minket. Emellett bővebben bemutatott nekünk egy ritkábban említett kategóriát, a stratégiai inkompetenciát.

A párkapcsolati manipuláció nem mindig egyértelmű. Sok esetben nem hangzanak el nyílt fenyegetések vagy sértések, mégis azt érezhetjük, hogy valami nincs rendben köztünk otthon.

A párkapcsolati manipuláció sokszor hétköznapi mondatok mögé bújik, ezért nehéz időben felismerni.

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Sokan csak a legismertebb típusát ismerik a párkapcsolati manipulációnak, a gaslightingot, vagyis a gázlángozást. Ez egy olyan manipulatív taktika, amely során a bántalmazó eléri, hogy az áldozat megkérdőjelezze a saját emlékezetét, józanságát, észlelését vagy a valóságérzetét. Azonban számtalan más formája is lehet: ide sorolható még az érzelmi zsarolás, a bűntudatkeltés, a folyamatos kritizálás, a sértegetés és a másik fél elszigetelésére tett kísérlet is. Ezek a viselkedésformák idővel alááshatják az önbizalmat és egyenlőtlen kapcsolatot alakíthatnak ki a felek között. Van azonban egy olyan manipulatív működésmód, amely sokkal hétköznapibbnak tűnik, ezért gyakran fel sem ismerjük. A szakértő szerint erről a jelenségről jóval kevesebb szó esik, pedig rengeteg párkapcsolatban jelen van. Ez nem más, mint a stratégiai inkompetencia vagyis a weaponized incompetence.

Hogyan ismerhető fel a párkapcsolati manipuláció?

A szakértő szerint érdemes figyelni arra, ha a másik fél viselkedése és a szavai nincsenek összhangban.

„Gyakran megérezzük, hogy valami nem stimmel, mégis hajlamosak vagyunk elhessegetni ezt az érzést, és inkább magunkat hibáztatni” – kezdte beszámolóját Hal Melinda klinikai szakpszichológus a lapunknak.

Szerinte árulkodó lehet az, ha valaki folyamatosan tereli a témát, furcsa magyarázatokat ad, vagy egyszerűen megmagyarázhatatlan zavarodottságot vált ki a másikból a tetteivel vagy a szavaival. A szakértő szerint önmagában egyetlen jelből nem lehet biztos következtetést levonni, hiszen ugyanaz a viselkedés fakadhat szorongásból vagy félelemből is. Éppen ezért mindig a teljes helyzetet kell vizsgálni.