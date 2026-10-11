Filléres trükk, így szabadulhatsz meg a penésztől a fürdőszobában

Egy takarítási szakértő megosztotta takarítási trükkjét a zuhanyzó fugáin megjelenő penészfoltok eltávolítására. Mindössze toalettpapírra és penész elleni tisztítószerre van szükség, ráadásul súrolni sem kell.

A penész eltávolítása könnyebb, mint gondolnád! / Fotó: 123RF

Így számolj le a penésszel

A fugát először Astonish penészfolt-eltávolító spray-vel fújta be, majd toalettpapírt helyezett rá. Állítja:

Ezzel a trükkel távolíthatod el a penészt és a penészfoltokat a fugából. Helyezd a toalettpapírt a fugára, majd itasd át a tisztítószerrel, hogy odatapadjon. Hagyd rajta egész éjszakára, majd távolítsd el.

Az ötletet sokan kipróbálták, és a netezők arról számoltak be, hogy a módszer működik! Egy hozzászóló például Domestost használt, majd egész éjszakára a kezelt felületen hagyta a papírt. Elmondása szerint a penész mintegy 80 százaléka eltűnt. Más is azt írta, hogy szintén Domestos használatával próbálta ki a módszert, és nála is működött - írja a Mirror.

Miért fontos eltávolítani a penészt?

A zuhanyzó fugáiból azért is érdemes eltávolítani a penészt, mert a nedves környezet kedvez a gombák szaporodásának. A penész mikroszkopikus spórákat juttathat a levegőbe, ezek belélegzése vagy a velük való érintkezés pedig egyeseknél légúti panaszokat, allergiás reakciókat, illetve a szem, az orr és a torok irritációját okozhatja, valamint súlyosbíthatja az asztma tüneteit.

A rendszeres szellőztetés, a nedvesség csökkentése és a penész mielőbbi eltávolítása ezért fontos része a fürdőszoba tisztántartásának.