Halálos áldozatot követelt a pestis: újabb világjárványtól kell tartanunk?

Ismét reflektorfénybe került a történelem legismertebb betegsége, miután egy orosz pestiskutató életét vesztette a napokban. A halála rámutatott, hogy a veszélyes betegség ma sem tűnt el teljesen, a világ több pontján is szoktak még előfordulni fertőzések.

Az oroszországi pestis fertőzés híre – az irkutszki eset – világszerte riadalmat keltett, miután külföldi szervezetek aggodalmukat fejezték ki egy esetleges biológiai támadás miatt.

Utánajártunk, hogy mit kell tudni a fekete halál néven elhíresült betegségről, milyen fajtái vannak, és kell-e tartanunk tőle.

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Mekkora fenyegetést jelent a pestis? Szakértővel jártunk utána a válasznak. Fotó: Science Photo Library via AFP

Még mindig létezik a pestis?

A legtöbben úgy gondolnak a pestisre, mint egy középkori betegségre, amely a fekete halál idején milliók életét követelte. A valóság azonban, hogy a kórokozó ma is jelen van a világ több részén. A fertőző betegség hátterében a Yersinia pestis nevű baktérium áll, amely leggyakrabban fertőzött bolhák és rágcsálók közvetítésével terjed emberre. A mostani orosz pestis-eset azért kapott ekkora figyelmet, mert egy pestiskutatóként dolgozó laboratóriumi munkatárs halála után csaknem kétszáz embert helyeztek megfigyelés alá. Emellett több kérdés is felmerült annak kapcsán, hogy miért volt szükség egyáltalán egy pestis-kutató laboratóriumra Ororszország területén.

Visszatérhet a fekete halál?

Ez az a kérdés, amely sokakban felmerült az eset kapcsán. A szakértők szerint a középkori pestisjárvány és a mai helyzet között óriási a különbség. Akkoriban sem a betegség okát, sem a terjedés módját nem ismerték, ma viszont fejlett laboratóriumi rendszerek, gyors diagnosztikai eszközök és hatékony gyógyszerek állnak rendelkezésre. Habár az oroszországi pestis esete komoly figyelmet kapott, egy újabb globális világjárvány kialakulása rendkívül valószínűtlen. A lapunknak nyilatkozó dr. Szlávik János infektológus szakorvos szerint ugyan napjainkban is előfordulnak kisebb pestisjárványok, de egy klasszikus világjárványtól nem kell tartanunk.

„A pestis ma már csak néhány jól körülhatárolható területen fordul elő, például Kongóban, Madagaszkáron vagy Kína és Oroszország egyes régióiban. Ezeken a helyeken időnként kialakulhatnak kisebb járványok, jellemzően környezeti vagy időjárási okok miatt. Nagy esőzések idején például a rágcsálók elhagyhatják az élőhelyeiket és így könnyebben kapcsolatba kerülhetnek emberekkel. Ilyenkor előfordulhatnak kisebb járványkitörések, de ezek legfeljebb néhány száz embert érintenek” – árulta el lapunknak a szakértő.