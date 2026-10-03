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egészséges ételek

Ezért rajong mindenki a pisztáciáért – jótékony hatások és egy mennyei recept

30 perce
Olvasási idő: 8 perc
A pisztácia nemcsak egészséges, de a diétában is társunk lehet.
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Fedezd fel velünk a zöld aranyként is emlegetett magvak világát, és tudd meg, miért érdemes beépítened az étrendedbe ezt a tápláló finomságot. Íme minden fontos tudnivaló, amit a pisztácia jótékony hatásairól és sokoldalú felhasználásáról tudni érdemes.
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egészséges ételekreceptpisztácia
  • Tápanyagban gazdag: telítetlen zsírsavakat, E- és B6-vitamint, valamint rengeteg rostot tartalmaz.
  • Diétabarát csonthéjas: alacsonyabb a kalóriatartalma a legtöbb dióféléhez képest.
  • Sokoldalú alapanyag: a konyhában a krémes desszertektől a likőrökig rendkívül változatosan felhasználható.

A szömörcefélék családjába tartozó pisztácia az egyik legrégebben termesztett kultúrnövény, amelyet már évezredekkel ezelőtt is nagyra becsültek a Földközi-tenger vidékén és Közép-Ázsiában. A vadon is termő fajok évezredek óta jelen vannak az emberi táplálkozásban, kereskedelmük és termesztésük pedig mára globális méretűvé vált. Bár a növényfajok között akadnak gyantáért vagy dísznövényként tartott változatok is, a gasztronómiában a valódi pisztácia ehető magja örvend a legnagyobb népszerűségnek. Ez a csodás alapanyag nemcsak önmagában, pörkölve igazi finomság, hanem sós és édes ételek zseniális kiegészítője is. Különleges aromája és gazdag tápanyagtartalma miatt napjainkban szinte kihagyhatatlan a modern, egészségtudatos konyhából.

Meghámozott pisztácia egy kis fatálkában, rusztikus fa asztallapon.
A pisztácia nemcsak snack-nek, de sós, édes ételek alapanyagaként is kiváló.
Fotó: / Shutterstock

Hogyan támogatja az egészséget a pisztácia?

A magvak rendszeres, de mértékletes fogyasztása kimondottan kedvező, hiszen a pisztácia hatása rendkívül sokoldalúan támogatja a szervezetünket. Kiváló forrása az egészséges, telítetlen zsírsavaknak, fehérjéknek, élelmi rostoknak, valamint az E- és B6-vitaminnak. Antioxidáns-tartalma segít a sejtek védelmében, míg magas rosttartalma támogatja az emésztést és hosszan tartó jóllakottságérzetet biztosít. Bár sokan tartanak a zsírtartalmától, a pisztácia kalória szempontjából kifejezetten kedvező választás a csonthéjasok között, hiszen egy adag (kb. 30 gramm) kevesebb energiát tartalmaz, mint sok más dióféle.

Mit kell tudni a növényről és a feldolgozásáról?

A lassan növő pisztáciafa a száraz, meleg éghajlatot és a jó vízelvezetésű talajt kedveli, a fagynak és a szárazságnak egyaránt jól ellenáll. A növény kétlaki, ami azt jelenti, hogy a terméshozatalhoz hím- és nőivarú egyedekre egyaránt szükség van, párban kell őket ültetni.

Termést hozó pisztáciafák egy ültetvényen.
A pisztáciafa 7-10 év alatt fordul termőre, ezért termesztéséhez komoly türelem kell. 
Fotó: Shutterstock

A pisztácia termesztése türelmet igényel, hiszen a fák a fiatal csemete elültetése után körülbelül 7-10 évvel hozzák meg első termésüket, és csak 15-20 éves korukra érik el a teljes kapacitásukat. A beért, csonthéjas magvakat a feldolgozás során szárítják, pörkölik, vagy krémesítik.

A finomra őrölt magvakból készülő selymes pisztácia krém napjainkban a cukrászat egyik legnépszerűbb alapanyaga lett, de a mediterrán vidékeken finom, aromás pisztácia likőr is készül a zöld magvak felhasználásával.

Sárga-vöröses színű, csaknem érett pisztáciatermés a fán.
Csaknem teljesen érett pisztáciatermés. 
Fotó: Shutterstock

Recept: krémes, sütés nélküli mascarponés pisztácia torta

Ez az egyszerűen elkészíthető, mégis rendkívül mutatós desszert tökéletes választás, ha lenyűgöznéd a vendégeidet.

Hozzávalók:

  • Az alaphoz: 200 g darált keksz, 100 g olvasztott vaj, 2 evőkanál darált pisztácia
  • A krémhez: 500 g mascarpone, 200 ml habtejszín (habbá verve), 150 g minőségi pisztáciakrém, 50 g porcukor
  • A díszítéshez: 3-4 evőkanál durvára vágott pisztácia
Pisztácia sajttorta mentalevél díszítéssel tálalva.
A sütés nélküli mascarponés pisztácia torta mindenki kedvence lesz, ráadásul elkészíteni sem nehéz. 
Fotó: Shutterstock

Elkészítés:

  1. A darált kekszet keverd össze a darált pisztáciával és az olvasztott vajjal, majd nyomkodd egy kapcsos tortaforma aljába. Tedd a hűtőbe 15 percre, hogy megszilárduljon.
  2. A mascarponét keverd simára a porcukorral és a pisztáciakrémmel, majd óvatosan forgasd hozzá a keményre vert tejszínhabot.
  3. Simítsd a krémet a kekszes alapra, a tetejét pedig szórd meg bőségesen a durvára vágott zöld magvakkal.
  4. Tálalás előtt hagyd a hűtőben legalább 3-4 órát, hogy az ízek összeérjenek és a torta szépen szeletelhető legyen.

Nézd meg a videót egy másik pisztácia torta receptért:

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