Vízesések, türkiz tavak, őszi erdők: ezért érdemes most a pár órányira fekvő Plitvicei-tavakhoz utazni

- A Plitvicei-tavak Horvátország legrégebbi és legnagyobb nemzeti parkjának legismertebb részét alkotják.
- Budapestről autóval körülbelül 477–480 kilométer az út, megállás nélkül nagyjából 5 órás menetidővel.
- A tórendszer 16 névvel rendelkező nagyobb tóból és számos kisebb tóból áll.
- A park 1979 óta az UNESCO világörökség része.
- 2026 októberében egy felnőtt napijegy 23 euró, novembertől 10 euró.
- A belépő az adott látogatási programhoz tartozó elektromos hajó és panorámajármű használatát is tartalmazza.
Horvátországról sokaknak először az Adria, a sziklás tengerpart és a nyári vakáció jut eszébe, pedig az ország egyik leglátványosabb úti célja jóval távolabb fekszik a tengertől. A Plitvicei-tavak környéke ráadásul ősszel különösen látványos: a víz kékes-zöld árnyalatai mellé ilyenkor az erdők sárga, narancs, vörös és barna színei társulnak. A Plitvicei-tavak Nemzeti Park Horvátország legrégebbi és legnagyobb nemzeti parkja: 1949-ben nyilvánították védetté, 1979-ben pedig felkerült az UNESCO világörökségi listájára.
Őszi színek a Plitvicei-tavaknál
A hely különlegességét nem egyszerűen a tavak vagy a vízesések száma adja. A tájat folyamatosan alakító mésztufagátak természetes medencéket hoztak létre, amelyek között a víz kisebb-nagyobb zuhatagokon keresztül halad tovább. A folyamat ma is zajlik, vagyis a Plitvicei-tavak rendszere geológiai értelemben ma is változik.
A legszebb Horvátország látnivalói közül: 16 tó és megszámlálhatatlan vízesés
Horvátország látnivalói közül az egyik legszebb kétségtelenül a Plitvicei-tavak és környéke. A park legismertebb része 16 névvel rendelkező nagyobb tóból, valamint több kisebb, névtelen tóból áll. Érdekesség, hogy maga a tórendszer a hatalmas nemzeti park területének kevesebb mint egy százalékát foglalja el.
A tavakat két nagy csoportra, Felső- és Alsó-tavakra osztják. A 12 Felső-tó dolomitos területen alakult ki, partjuk jellemzően lankásabb és erdősebb. A négy Alsó-tó ezzel szemben meredek mészkősziklák közé mélyült kanyonban fekszik. A víz egyik tóból a másikba folyik, így az egész táj olyan, mintha tavakból, patakokból és vízesésekből álló óriási természetes lépcsősor lenne.
A legismertebb látnivalók közé tartozik a Veliki Slap, vagyis a Nagy-vízesés, amely Horvátország legnagyobb vízesése, de érdemes útba ejteni a Veliki Prštavac és Mali Prštavac vízeséseket, valamint a park legnagyobb tavát, a Kozjakot is.
Az élményhez hozzátartoznak a víz fölött és közvetlenül a part mellett vezető keskeny faösvények is. Ősszel azonban különösen fontos a megfelelő, lehetőleg csúszásbiztos lábbeli: a park maga is felhívja a figyelmet arra, hogy az utak helyenként keskenyek, egyenetlen terepen és fahidakon vezetnek.
Mennyi idő kell a Plitvicei-tavak bejárásához?
Attól függ, mennyit szeretnénk látni. A park több különböző, betűkkel jelölt útvonalat kínál, amelyek között rövid, néhány órás és szinte egész napos túrák egyaránt vannak.
A rövidebb A program például 3,5 kilométer hosszú és körülbelül 2–3 órát vesz igénybe. A C útvonal már 8 kilométeres, 4–5 órás kirándulás, amely a Felső- és Alsó-tavakat is érinti. A H program 8,9 kilométeres és nagyjából 4–6 órát igényel. Aki pedig komolyabb gyaloglásra vágyik, a K útvonalak egyikével 16,5–17,5 kilométert is megtehet, amihez 6–8 órával érdemes számolni.
Első látogatásra ezért érdemes legalább egy teljes napot a parkra szánni. Ha nemcsak végigrohannánk a főbb látványosságokon, hanem fotóznánk, megállnánk a kilátópontokon és élveznénk az őszi tájat, egy ottalvás is jó ötlet lehet.
Mennyi idő alatt érünk oda Magyarországról?
Budapestről a Plitvicei-tavak autóval körülbelül 477–480 kilométerre találhatók. Megállás nélkül nagyjából 5 órás vezetéssel lehet számolni, így egy-két pihenővel reálisabb körülbelül 5,5–6 órát tervezni.
Az út jellemzően az M7-es autópályán vezet Horvátország felé, majd Zágráb és Karlovac irányában folytatódik. A magyar autópályákhoz matrica szükséges, Horvátországban pedig az érintett autópályaszakaszokon útdíjjal kell számolni.
Ez azt is jelenti, hogy Plitvice elméletileg egynapos kirándulásként is elérhető Magyarországról, de oda-vissza körülbelül tíz óra vezetés mellé már nehéz kényelmes parkbejárást beilleszteni. Sokkal kellemesebb legalább egy éjszakát a környéken tölteni.
Mennyibe kerül a belépő a Plitvicei-tavakhoz 2026 őszén?
Az ősz ebből a szempontból is érdekes, mert szeptember és november között jelentősen változik a tarifa.
A nemzeti park hivatalos 2026-os árlistája szerint:
- Október 1. és 31. között már jóval kedvezőbbek az árak: a felnőtt napijegy 23 euró, a diákjegy 14 euró, a 7–18 éves gyerekek belépője pedig 6 euró.
- November 1-jétől tovább csökkennek az árak: a felnőttek 10 euróért, a diákok 6 euróért, a 7–18 évesek pedig 4 euróért válthatnak egynapos jegyet. A 7 év alatti gyermekek számára a belépés ingyenes.
- Aki két nap alatt szeretné felfedezni a környéket, annak októberben a kétnapos felnőttjegy 39 euró, novembertől pedig 15 euró. A kétnapos jegy két egymást követő napra érvényes.
Fontos, hogy a jegy ára nem pusztán a parkba való belépést jelenti. Tartalmazza az elektromos hajó és a panorámajármű használatát is a kiválasztott látogatási program keretein belül. A nemzeti park előzetes online jegyvásárlást javasol, a helyszínen ugyanis csak akkor lehet jegyet venni, ha az adott idősávra még nem fogytak el a belépők.
Horvátországi utazás: miért éppen ősszel?
Nyáron Plitvice legnagyobb vonzereje a szinte valószerűtlenül élénk víz és a zöld növényzet kontrasztja. Ősszel azonban teljesen megváltozik a kép. A sűrű erdők lombjai fokozatosan sárgára, narancssárgára és vörösre váltanak, miközben alattuk továbbra is ott húzódnak a kékeszöld tavak és a fehér vízesések.
Egy horvátországi utazás során szeptember elején még sokszor nyárias élményre lehet számítani, október viszont már az igazi lombszíneződés időszaka. Novemberben hűvösebb, változékonyabb idővel és rövidebb nappalokkal kell kalkulálni, cserébe a belépő ára is töredéke a nyárinak.
A park egész évben, az év 365 napján látogatható, a nyitvatartás és egyes szolgáltatások működése azonban szezonálisan változik. Hidegebb időben bizonyos vendéglátóhelyek is bezárhatnak, az időjárás miatt pedig egyes ösvényeket vagy közlekedési szolgáltatásokat ideiglenesen korlátozhatnak. Indulás előtt ezért érdemes ellenőrizni a park hivatalos oldalának aktuális információit.
Egy hosszú hétvégét is megér
A Plitvicei-tavak egyik nagy előnye magyar utazóként éppen az, hogy nincs szükség repülőjegyre vagy hosszú szervezésre ahhoz, hogy egészen különleges természeti környezetbe jussunk. Budapestről egyetlen nap alatt kényelmesen elérhető, egy két-három napos őszi kiruccanásba pedig már a környék felfedezése is beleférhet.
Aki pedig elsősorban a tavak miatt indul útnak, annak október különösen jó kompromisszum lehet: az erdő már őszi színekbe öltözik, a felnőtt belépő 23 euróra csökken, miközben még hosszabbak a nappalok, mint késő ősszel.
Plitvicén ráadásul nem egyetlen kilátópontot vagy vízesést „pipálunk ki”. Az élmény maga az út: a tavak fölött vezető pallók, az erdőből előbukkanó vízesések, a Kozjakon tett hajóút és az újabb és újabb magaslati pontokról feltáruló panoráma.
Ősszel mindehhez hozzáadódnak a lombszínek. És talán éppen ekkor érthető meg igazán, miért került ez a különleges, ma is folyamatosan formálódó vízi világ az UNESCO világörökségi helyszínei közé.