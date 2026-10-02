Vízesések, türkiz tavak, őszi erdők: ezért érdemes most a pár órányira fekvő Plitvicei-tavakhoz utazni

A Plitvicei-tavak Horvátország legrégebbi és legnagyobb nemzeti parkjának legismertebb részét alkotják.

Budapestről autóval körülbelül 477–480 kilométer az út, megállás nélkül nagyjából 5 órás menetidővel.

A tórendszer 16 névvel rendelkező nagyobb tóból és számos kisebb tóból áll.

A park 1979 óta az UNESCO világörökség része.

2026 októberében egy felnőtt napijegy 23 euró, novembertől 10 euró.

A belépő az adott látogatási programhoz tartozó elektromos hajó és panorámajármű használatát is tartalmazza.

Horvátországról sokaknak először az Adria, a sziklás tengerpart és a nyári vakáció jut eszébe, pedig az ország egyik leglátványosabb úti célja jóval távolabb fekszik a tengertől. A Plitvicei-tavak környéke ráadásul ősszel különösen látványos: a víz kékes-zöld árnyalatai mellé ilyenkor az erdők sárga, narancs, vörös és barna színei társulnak. A Plitvicei-tavak Nemzeti Park Horvátország legrégebbi és legnagyobb nemzeti parkja: 1949-ben nyilvánították védetté, 1979-ben pedig felkerült az UNESCO világörökségi listájára.

A Plitvicei-tavak Horvátország természetes ékszerdoboza, ami ősszel a legszebb.

Fotó: 123RF

Őszi színek a Plitvicei-tavaknál

A hely különlegességét nem egyszerűen a tavak vagy a vízesések száma adja. A tájat folyamatosan alakító mésztufagátak természetes medencéket hoztak létre, amelyek között a víz kisebb-nagyobb zuhatagokon keresztül halad tovább. A folyamat ma is zajlik, vagyis a Plitvicei-tavak rendszere geológiai értelemben ma is változik.

A legszebb Horvátország látnivalói közül: 16 tó és megszámlálhatatlan vízesés

Horvátország látnivalói közül az egyik legszebb kétségtelenül a Plitvicei-tavak és környéke. A park legismertebb része 16 névvel rendelkező nagyobb tóból, valamint több kisebb, névtelen tóból áll. Érdekesség, hogy maga a tórendszer a hatalmas nemzeti park területének kevesebb mint egy százalékát foglalja el.

A tavakat két nagy csoportra, Felső- és Alsó-tavakra osztják. A 12 Felső-tó dolomitos területen alakult ki, partjuk jellemzően lankásabb és erdősebb. A négy Alsó-tó ezzel szemben meredek mészkősziklák közé mélyült kanyonban fekszik. A víz egyik tóból a másikba folyik, így az egész táj olyan, mintha tavakból, patakokból és vízesésekből álló óriási természetes lépcsősor lenne.