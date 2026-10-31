Pókok ellen: hogy szabaduljunk meg a pókhálótól?

A apró, nyolclábúak otthona nemcsak kellemetlen látványt nyújt, hanem a port is könnyen összegyűjti. Néhány egyszerű praktikával azonban könnyedén megszabadulhatunk tőlük! Mutatjuk a legjobb pókok elleni praktikákat!

Pókok ellen: 10 tipp a pókhálómentes otthonhoz

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Sokakban merül fel a kérdés, hogy a sok pók a lakásban mit jelent? Általában semmi különösebb oka nincsen, csupán a természetes folyamatok kedveznek nekik.

Előfordulhat, hogy sok táplálékot találnak a pókok nálunk, ezért van az egész lakás behálózva, de az is lehet, hogy van néhány apró rés, amin könnyen bejuthatnak, netán még nem fedeztük fel a titkos búvóhelyeiket, ahol remek életteret találtak nálunk.

Az őszi párzási időszakban egyébként is feltűnőbbek a nyolclábúak, de nem kell nyugodtan eltűrnünk őket odabent, mutatunk néhány pókok elleni praktikát, amivel pókmentes övezetté válhat a lakás.

1. Pókháló leszedő házilag

A mennyezet sarkaiban megbújó pókhálók eltávolításához húzzunk egy tiszta, puha zoknit a seprű fejére, majd óvatosan söpörjük végig a nehezen elérhető részeket.

2. Pókháló ellen legjobb a porszívó

A hálók ellen az egyik leghatékonyabb eszköz a porszívó, különösen, ha hosszú, keskeny szívófejjel is rendelkezik. Ezzel könnyedén elérhetjük a szegélylécek mentén és a radiátorok közelében húzódó réseket.

3. Egy tollseprű csodákra képes pókok ellen

A magas szekrények tetején, a lámpatestek körül és a dísztárgyak között egy teleszkópos tollseprű lehet a legjobb választás, ugyanis ezek magukhoz vonzzák a pókhálót.

4. Ne feledkezzünk meg a függönyökről!

A pókok előszeretettel húzódnak meg az ablakkeretek, a karnisok és a függönyök mögötti zavartalan zugokban, így érdemes ezeket a részeket rendszeresen portalanítani.

5. Tüntessük el a pókok búvóhelyeit!

A ritkán mozgatott dobozok, a falhoz tolt tárolók és a felhalmozott holmik ideális rejtekhelyet biztosíthatnak számukra. Húzzuk el a bútorokat, és alaposan takarítsunk ki mögöttük, hogy ne tudjanak megtelepedni a hívatlan vendégek.

6. Vizsgáljuk meg hogyan kerül pók a lakásba!

Vizsgáljuk át az ablakok és ajtók körüli hézagokat, valamint a csövek mellett található réseket. A kisebb nyílásokat megfelelő tömítőanyaggal lezárhatjuk, az ablakokra pedig érdemes jól illeszkedő szúnyoghálót szerelni.