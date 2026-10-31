Pókok ellen: hogy szabaduljunk meg a pókhálótól?

A apró, nyolclábúak otthona nemcsak kellemetlen látványt nyújt, hanem a port is könnyen összegyűjti. Néhány egyszerű praktikával azonban könnyedén megszabadulhatunk tőlük! Mutatjuk a legjobb pókok elleni praktikákat!
- Sokakban merül fel a kérdés, hogy a sok pók a lakásban mit jelent? Általában semmi különösebb oka nincsen, csupán a természetes folyamatok kedveznek nekik.
- Előfordulhat, hogy sok táplálékot találnak a pókok nálunk, ezért van az egész lakás behálózva, de az is lehet, hogy van néhány apró rés, amin könnyen bejuthatnak, netán még nem fedeztük fel a titkos búvóhelyeiket, ahol remek életteret találtak nálunk.
- Az őszi párzási időszakban egyébként is feltűnőbbek a nyolclábúak, de nem kell nyugodtan eltűrnünk őket odabent, mutatunk néhány pókok elleni praktikát, amivel pókmentes övezetté válhat a lakás.
1. Pókháló leszedő házilag
A mennyezet sarkaiban megbújó pókhálók eltávolításához húzzunk egy tiszta, puha zoknit a seprű fejére, majd óvatosan söpörjük végig a nehezen elérhető részeket.
2. Pókháló ellen legjobb a porszívó
A hálók ellen az egyik leghatékonyabb eszköz a porszívó, különösen, ha hosszú, keskeny szívófejjel is rendelkezik. Ezzel könnyedén elérhetjük a szegélylécek mentén és a radiátorok közelében húzódó réseket.
3. Egy tollseprű csodákra képes pókok ellen
A magas szekrények tetején, a lámpatestek körül és a dísztárgyak között egy teleszkópos tollseprű lehet a legjobb választás, ugyanis ezek magukhoz vonzzák a pókhálót.
4. Ne feledkezzünk meg a függönyökről!
A pókok előszeretettel húzódnak meg az ablakkeretek, a karnisok és a függönyök mögötti zavartalan zugokban, így érdemes ezeket a részeket rendszeresen portalanítani.
5. Tüntessük el a pókok búvóhelyeit!
A ritkán mozgatott dobozok, a falhoz tolt tárolók és a felhalmozott holmik ideális rejtekhelyet biztosíthatnak számukra. Húzzuk el a bútorokat, és alaposan takarítsunk ki mögöttük, hogy ne tudjanak megtelepedni a hívatlan vendégek.
6. Vizsgáljuk meg hogyan kerül pók a lakásba!
Vizsgáljuk át az ablakok és ajtók körüli hézagokat, valamint a csövek mellett található réseket. A kisebb nyílásokat megfelelő tömítőanyaggal lezárhatjuk, az ablakokra pedig érdemes jól illeszkedő szúnyoghálót szerelni.
7. Csökkentsük a fény vonzerejét!
Az esti világítás számos repülő rovart vonzhat a bejárati ajtó közelébe, ahol a pókok is könnyen táplálékhoz jutnak. Ha nincs rá szükség, kapcsoljuk le a kültéri lámpákat, így nem lesz ideális hálószövésre a terep - írja a Fanny magazin.
8. A pók és pókháló elleni spray valódi csodaszer
A pókháló spray praktikus segítőnk lehet a feladatban. Az aeroszol 15–45 másodpercen belül elpusztítja a rovarokat, közben segít lebontani a meglévő hálókat is, ráadásul a kezelt felületen visszamaradó hatóanyag akár 30 napig távol tarthatja őket.
9. Próbáljuk ki a pók elleni illóolajakat is!
A citrom-, borsmenta- vagy eukaliptuszolaj intenzív illata segíthet megszüntetni a problémát. Ehhez elég néhány csepp illóolajat langyos vízhez keverni, majd ezt a kellemetlen betolakodók közelébe fújni. További pók elleni természetes szereket a Borsonline cikkében találhatsz.
10. A legmodernebb pókok elleni védekezés
Az ultrahangos pókriasztót csak csatlakoztassuk a konnektorba az ízeltlábúak gyakori előfordulási helyei közelében, hiszen a készülék magas frekvenciájú hanghullámokkal tartja távol az apró lényeket.