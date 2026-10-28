Poloskák a lakásban? – Filléres módszerek, amelyekkel végleg kitessékelheted őket

Miért éppen ősszel lepik el a poloskák a házakat?

Ezeken a helyeken bújnak meg legszívesebben a kellemetlen vendégek.

Egyszerű, erőszakmentes módszerek, amelyekkel csökkentheted a hívatlan látogatók számát.

Az otthonunk a biztonság és a tisztaság szimbóluma, ahol mi diktáljuk a szabályokat. A poloskainvázió ezt a kontrollt rombolja le teljesen. Mutatunk néhány erőszakmentes és sikeres védekezési tippet a büdös rovarok ellen.

2 poloska a ablakon - kezdődik a poloskainvázió

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Poloskainvázió

A poloskainvázió menetrendszerűen minden év őszén, a nagyobb hősokk utáni első tartósabb lehűlések megérkezésekor – jellemzően szeptember végétől november elejéig – indul meg hazánkban. Ilyenkor a rovarok tömegesen hagyják el a kerteket és a mezőgazdasági területeket, hogy védett, meleg telelőhelyet keresve megrohamozzák a lakóépületeket.

Magyarországon elsősorban két külföldről behurcolt, invazív faj, a zöld vándorpoloska és a barnás ázsiai márványospoloska okozza a problémát. Mivel nálunk nincsenek jelentős természetes ellenségeik, és a klímaváltozás miatti enyhe telek is kedveznek nekik, évről évre hatalmas tömegben jelennek meg az otthonainkban és otthonunk körül.

A címeres poloskák elrontják a zöldségek ízét

A címeres poloskák az emberre közvetlenül nem veszélyesek, ne is csípnek és nem terjesztenek betegségeket, ugyanakkor komoly mezőgazdasági kártevők – előszeretettel teszik íztelenné a paradicsom, paprika, uborka vagy zöldbab terméseit a szívogatásukkal.

Ha veszélyben érzik magukat, bűzmirigyeikből váladékot bocsátanak ki. Ez a szúrós szagú folyadék az arra érzékenyeknél irritációt vagy allergiás reakciót válthat ki.

Fontos hangsúlyozni, hogy nem szabad őket összetéveszteni az ágyi poloskával, amely egy teljesen más életmódot folytató, éjszakai vérszívó parazita.

A poloskák kedvenc rejtekhelyei

A természetben a sűrű növényzetű kerteket és gyümölcsösöket kedvelik, ám az őszi ostrom idején először a házak legmelegebb, pontjain vagy a napfény által megvilágított falakon, ablakpárkányokon gyűlnek össze. Lapos testüknek köszönhetően minden apró rést kihasználnak. Leggyakrabban redőnytokokba, nyílászárók repedéseibe, ablaktokok belsejébe, valamint sötétítő függönyök sűrű redői közé fészkelik be magukat.

Emellett előszeretettel bújnak meg a teraszon hagyott bútorok párnái, vagy a kint felejtett, frissen mosott ruhák gyűrődései között is, ahonnan sajnos könnyen bekerülhetnek akár a mosógépbe is.

Védekezési stratégiák az otthonunkban és a kertben

Mivel a hagyományos háztartási rovarirtó szerek zárt térben kevéssé hatékonyak ellenük, a leghasznosabb fegyver a fizikai megelőzés, a természetes illóolajok használata és a tudatos kerti csapdázás.

Intenzív illóolajos és házi permetek: Az ablakkeretek és bútorok áttörlésére az ecet mellett kiváló megoldás a teafaolaj, valamint a borsmenta, a levendula és az eukaliptusz olajok vizes keveréke, mert a poloskák kifejezetten frászt apnak ezektől az illatoktól.

Érdemes a réseket törölközővel betömni, megakadályozva, hogy átjussanak rajtuk.

Mivel a fény és a sárga szín erősen vonzza őket, házilag is készíthetünk humánus csapdát egy kettévágott PET-palackból és egy LED-lámpából: vágjuk ketté egy üres PET palackot a felső harmadánál, majd tegyünk az aljába egy bekapcsolt LED lámpát. A palack tetejét fejjel lefelé illesszük vissza, és rögzítsük stabilan. A rovarok a fényt követve belejutnak a palackba, ahonnan már nem tudnak kiszabadulni.

A hívatlan látogatókat harisnyával védett porszívócsővel érdemes összegyűjteni (és a porzsákot azonnal üríteni)

A konyhakertet úgy védhetjük meg a leghatékonyabban, ha a zöldségek mellé csaliként búzát, koriandert vagy csalánt ültetünk. Ezek teljesen lekötik a poloskák figyelmét.

Ne sikítozz, ne pánikolj, ha otthonodban poloskákra bukkansz. (Inkább ők, mint egy medve vagy egy anakonda). Bánj a poloskákkal emberségesen, de maradj éber, hiszen a megelőzés a legjobb védekezés a hívatlan őszi vendégek ellen.