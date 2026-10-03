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takarítás

Eddig rosszul porszívóztál: ezek a dolgok teszik tönkre a géped

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
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Sokan észre sem veszik, hogy olyan hibákat követnek el takarítás közben, amelyek jelentősen csökkenthetik a háztartási gépeik élettartamát. A porszívó különösen érzékeny lehet a nem megfelelő használatra, ezért néhány rossz szokás akár költséges javításhoz vagy cseréhez vezethet.
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takarításéletmódporszívóháztartási eszköz
  • Cikkünkből megtudhatod, milyen problémákkal szembesülhetsz a porszívó használata közben;
  • milyen hatással lehet a géped teljesítményére a porzsák és a portartály rendszertelen ürítése;
  • és milyen dolgokat nem ajánlott felszippantani a porszívóval, ha hosszú és minőségi élettartamot szeretnél a háztartási eszköznek.

Akár álló, akár kézi, akár porzsák nélküli porszívóval dolgozunk a lakásban, a legtöbb készülék ugyanazoktól a hibáktól szenvedhet. Sokan azonban csak akkor kezdenek foglalkozni a karbantartással, amikor már gyengül a szívóerő vagy furcsa hangokat ad a hibás porszívó, pedig a problémák jó része megelőzhető lenne. Úgy pedig súlyos tízezreket spórolhatnánk.

Nappali szőnyeg porszívózása
Hibákat mutatunk, amelyeket ne kövess el porszívózás közben! Fotó: Pixel-Shot / Shutterstock

A magyar háztartásokban a porszívó az egyik leggyakrabban alkalmazott takarítóeszköz, mégis sokan úgy használják, hogy közben akaratlanul is rövidítik a gép élettartamát. Megmutatjuk, melyek a leggyakoribb hibák, és milyen tárgyak és hulladékok szippantását kéne elkerülnünk!

A porszívó meghibásodásának leggyakoribb oka a megtelt portartály

Sokan addig használják a készüléket, amíg teljesen meg nem telik a portartály, vagy szinte szét nem feszülnek a porzsák falai. Ilyenkor romlik a légáramlás, csökken a szívóerő, a motor pedig jóval nagyobb terhelés alatt dolgozik. A következmény elsőre csak annyi lehet, hogy a készülék gyengébben takarít, hosszabb távon azonban ez az egyik leggyakoribb oka a porszívó meghibásodásának.

Foglalkozol a porzsákkal, de elfelejted kitisztítani a szűrőt

A szűrő feladata, hogy bent tartsa a port és az apró szennyeződéseket. Csakhogy idővel eltömődik, emiatt a gép nehezebben tudja mozgatni a levegőt. Ha hónapokig nem tisztítod vagy cseréled a szűrőt, a motor egyre keményebben dolgozik ugyanazért a teljesítményért. Nem véletlen, hogy a gyártók rendszeresen felhívják a figyelmet a porszívó rendszeres tisztításra. Egy koszos szűrő nemcsak a készüléket terheli, hanem a lakás levegőjének minőségét is ronthatja – írja a porszívókra specializálódott vacuumspot.

Nem foglalkozol az eltömődésekkel

Ha furcsa hangot hallasz, gyengül a szívóerő vagy melegszik a készülék, könnyen lehet, hogy valamilyen eltömődés alakult ki a csőben vagy a kefefejben. A hajszálak, állatszőrök és nagyobb szennyeződések idővel felhalmozódhatnak, ami jelentősen visszafogja a légáramlást. A probléma különösen gyakori a kézi porszívó modellek esetében, amelyek kefehengere könnyen összegyűjti a hosszabb szálakat. Ráadásul ezt a típust előszeretettel alkalmazzák a kisállattartók a szőrös kanapék vagy ágyak takarítására, így ők hatványozottan ki vannak téve ennek a veszélynek.

Ezeket semmiképp ne szívd fel

Sokan nincsenek tisztában azzal, hogy mit nem szabad felszívni a porszívóval. A készülék ugyanis nem minden hulladék eltávolítására alkalmas.

5 dolog, amit jobb elkerülni

  • folyadékok és nedves szennyeződések;
  • üvegszilánkok;
  • csavarok, kavicsok és egyéb kemény tárgyak;
  • nagy mennyiségű építési por;
  • izzó hamu vagy parázs.

Ezek károsíthatják a csöveket, a kefefejet, sőt a motort is.

A karbantartás évekkel meghosszabbíthatja az élettartamot

A szakmai lap szakértői szerint a porszívó rendszeres karbantartása legalább olyan fontos, mint maga a takarítás. A portartály rendszeres ürítése, a szűrők tisztítása és a kefék ellenőrzése segíthet megőrizni a készülék állapotát. Akár porzsák nélküli porszívó, akár hagyományos, porzsák használatával működő modell dolgozik nálad, néhány perces odafigyeléssel jelentősen növelheted a porszívó teljesítménye és élettartama közötti egyensúlyt. Ellenkező esetben könnyen lehet, hogy egy teljesen elkerülhető hiba miatt kell új készüléket vásárolnod idő előtt.

Ebben a videóban további porszívó-tippeket találhatsz:

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