Eddig rosszul porszívóztál: ezek a dolgok teszik tönkre a géped

Cikkünkből megtudhatod, milyen problémákkal szembesülhetsz a porszívó használata közben;

milyen hatással lehet a géped teljesítményére a porzsák és a portartály rendszertelen ürítése;

és milyen dolgokat nem ajánlott felszippantani a porszívóval, ha hosszú és minőségi élettartamot szeretnél a háztartási eszköznek.

Akár álló, akár kézi, akár porzsák nélküli porszívóval dolgozunk a lakásban, a legtöbb készülék ugyanazoktól a hibáktól szenvedhet. Sokan azonban csak akkor kezdenek foglalkozni a karbantartással, amikor már gyengül a szívóerő vagy furcsa hangokat ad a hibás porszívó, pedig a problémák jó része megelőzhető lenne. Úgy pedig súlyos tízezreket spórolhatnánk.

Hibákat mutatunk, amelyeket ne kövess el porszívózás közben! Fotó: Pixel-Shot / Shutterstock

A magyar háztartásokban a porszívó az egyik leggyakrabban alkalmazott takarítóeszköz, mégis sokan úgy használják, hogy közben akaratlanul is rövidítik a gép élettartamát. Megmutatjuk, melyek a leggyakoribb hibák, és milyen tárgyak és hulladékok szippantását kéne elkerülnünk!

A porszívó meghibásodásának leggyakoribb oka a megtelt portartály

Sokan addig használják a készüléket, amíg teljesen meg nem telik a portartály, vagy szinte szét nem feszülnek a porzsák falai. Ilyenkor romlik a légáramlás, csökken a szívóerő, a motor pedig jóval nagyobb terhelés alatt dolgozik. A következmény elsőre csak annyi lehet, hogy a készülék gyengébben takarít, hosszabb távon azonban ez az egyik leggyakoribb oka a porszívó meghibásodásának.

Foglalkozol a porzsákkal, de elfelejted kitisztítani a szűrőt

A szűrő feladata, hogy bent tartsa a port és az apró szennyeződéseket. Csakhogy idővel eltömődik, emiatt a gép nehezebben tudja mozgatni a levegőt. Ha hónapokig nem tisztítod vagy cseréled a szűrőt, a motor egyre keményebben dolgozik ugyanazért a teljesítményért. Nem véletlen, hogy a gyártók rendszeresen felhívják a figyelmet a porszívó rendszeres tisztításra. Egy koszos szűrő nemcsak a készüléket terheli, hanem a lakás levegőjének minőségét is ronthatja – írja a porszívókra specializálódott vacuumspot.

Nem foglalkozol az eltömődésekkel

Ha furcsa hangot hallasz, gyengül a szívóerő vagy melegszik a készülék, könnyen lehet, hogy valamilyen eltömődés alakult ki a csőben vagy a kefefejben. A hajszálak, állatszőrök és nagyobb szennyeződések idővel felhalmozódhatnak, ami jelentősen visszafogja a légáramlást. A probléma különösen gyakori a kézi porszívó modellek esetében, amelyek kefehengere könnyen összegyűjti a hosszabb szálakat. Ráadásul ezt a típust előszeretettel alkalmazzák a kisállattartók a szőrös kanapék vagy ágyak takarítására, így ők hatványozottan ki vannak téve ennek a veszélynek.