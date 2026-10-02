Így készül az ősz legnépszerűbb kávéja: pumpkin spice latte házilag

- Kultikus eredet: a Starbucks által 2003-ban útjára indított ital mára az ősz elmaradhatatlan kávékülönlegességévé vált.
- Igazi fűszerek és tök: a fahéj, szerecsendió, szegfűszeg és gyömbér mellett 2015 óta valódi sütőtökpüré is adja az egyedi ízt.
- Egyszerű otthoni recept: bonyolult konyhai gépek nélkül, néhány alapvető hozzávalóból pár perc alatt elkészíthető házilag is.
Az őszi időszak beköszöntével a kávézók kínálatát elárasztják a melengető, fűszeres aromák. Ennek a trendnek az úttörője a pumpkin spice latte, vagyis magyarul a fűszeres sütőtök latte amely 2003-ban indult hódító útjára az amerikai Starbucks hálózatából (a Starbucks pumpkin spice latte azóta is az egyik legkeresettebb a piacon). Kezdetben a receptúrában még nem szerepelt valódi sütőtök, kizárólag a pörkölt kávé, a gőzölt tej, valamint fahéj, szerecsendió és szegfűszeg keveréke adta meg az ital karakterét. A fogyasztói igények hatására 2015-ben módosították az összetételt, így került a szirupba az igazi tökpüré is. Mára ez az őszi-téli italkülönlegesség globális popkulturális jelenséggé vált, amelyet a világ számos pontján rajongásig szeretnek.
Mi az a pumpkin spice latte?
Sokan kérdezik, hogy pontosan mit rejt a pumpkin spice latte elnevezés. A válasz egyszerű: a pumpkin spice a hagyományos amerikai tökös pite ízesítésére használt fűszerkeverék. A keverék alapját őrölt fahéj, szerecsendió, szegfűszeg és gyömbér alkotja, amelyet néha némi szegfűborssal is kiegészítenek. A pumpkin spice fűszerkeverék népszerűsége messze túlmutat az italkészítésen. A gasztronómiában rendkívül sokoldalúan felhasználható, hiszen a sütőtökös süti vagy egy klasszikus sütőtökös muffin tésztáját is elképesztően aromássá varázsolja. Ha a konyhádban lapul belőle egy üveggel, a legjobb sütőtökös receptek mindegyikét magasabb szintre emelheted a segítségével.
Pumpkin spice latte recept: így készíthető el a tökéletes ital otthon
Az otthoni változat elkészítéshez nincs szükség bonyolult konyhai gépekre, csupán néhány alapvető hozzávalóra. Az alábbi leírás alapján könnyen összeállítható a népszerű kávékülönlegesség házilag is.
Hozzávalók (1 adaghoz):
- 1 adag frissen főzött espresso (vagy erős feketekávé)
- 2 dl tej vagy növényi ital (pl. zabtej)
- 2 evőkanál sütőtökpüré (megsütött, finomra pürésített sütőtök)
- 1-2 teáskanál juharszirup, méz vagy cukor
- 1/2 teáskanál pumpkin spice fűszerkeverék
- tejszínhab a tálaláshoz
Elkészítés:
- Egy kis lábasban keverd össze a sütőtökpürét, a választott édesítőt és a fűszerkeveréket, majd közepes lángon melegítsd 1-2 percig, amíg az illatok felszabadulnak.
- Öntsd hozzá a tejet, és kevergetve melegítsd át az elegyet (vigyázz, ne forrjon fel).
- Egy kézi habosítóval vagy robotgéppel habosítsd át a fűszeres-tökös tejet.
- Öntsd a frissen lefőzött meleg kávét egy magas falú üvegpohárba.
- Lassan csorgasd hozzá a habosított, fűszeres tejet.
- A tetejét díszítsd tejszínhabbal, majd szórd meg egy kevés extra fűszerkeverékkel.
Egészségedre!
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