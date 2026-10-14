A nigériai utcákról a párizsi kifutóra: ez Rachel Ojuromi mesébe illő története

Hobbinak indult, szakmai elköteleződés lett a vége: Rachel Ojuromi idén tavasszal azzal szerzett magának hírnevet, hogy egyedileg tervezett és turizott ruhákból rekreálta a Chanel tavaly decemberi Métiers d’art kollekciójának egyes darabjait, majd azokban vonult fel a szülővárosa, a nigériai Lagos utcáin. A videói virálissá váltak és a francia divatház vezető tervezőjéhez, Matthieu Blazy-hez is eljutottak, aki egy cseppet sem tétovázott, kommentet hagyott a nő Instagram-oldalán. Ez a komment egy életre megváltoztatta Rachel mindennapjait.

Rachel Ojuromi a Chanel kifutóján a párizsi divathéten

Fotó: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho

Rachel Ojuromi útja a szeméttel teli utcákról a kifutóra

Matthieu Blazy kommentje sorsfordító volt a fiatal nő számára, hónapokkal később ugyanis a Chanel kifutóján találta magát eredeti tervezői darabokban a párizsi divathéten. Habár a világ szeme elé csak az utóbbi hónapokban került, a hazájában már évek óta komolyan foglalkozott a divattal: fiatal tehetségekből álló csapatot épített, alkotóbázist hozott létre, illetve elindított egy felületet a fiatal afrikai művészek promotálására. Sokáig csak a háttérből dolgozott, mígnem egyszer úgy döntött, hogy maga is modellnek áll. Ekkor kezdték el forgatni a videókat Lagos utcáin.

„A videóinkkal azt üzenjük a világnak: Afrikában is vannak olyan fiatalok, akik pontosan ugyanazokat a hatásokat szívják magukba, mint mindenki más, és ugyanolyan mélyen érdekli őket a művészet és a divat – csak nem állnak a rendelkezésükre ugyanazok az erőforrások. Ennek ellenére azzal, amink van, mi is felforgathatjuk a világot” – fogalmazott korábban Rachel, akinek a ruháit 40 százalékban Debby Fashinga tervezi és készíti. A fiatal nő 2023-ban költözött Lagosba, hogy beindítsa a tervezői karrierjét, ekkor ismerkedtek össze. Debby először egy projekt megvalósítása miatt vette fel a kapcsolatot Rachellel, ám idővel kreatív partnerség és barátság szövődött közöttük. A ruháikat elsősorban az utcai viselet és a luxusdivat közé pozicionálják, ehhez azonban kreatív megoldásokra van szükségük. Nem véletlen, hogy Debby játékos, színes, merész és referenciákban gazdag szetteket tervez. Ezekkel a ruhakölteményekkel azt üzenik:

lehet, hogy a divatvilág központjaitól, Párizstól, Londontól, Milánótól és New Yorktól elszigetelve, a világ másik felén élnek, a globális hatások ugyanúgy elérik őket. Hasonlóan az amerikai és európai fiatalokhoz, ők is ihletet merítenek a Chanel, a Dior vagy a Margiela legújabb kollekcióiból, és ugyanúgy kapcsolódni szeretnének azokhoz – lehetőségek híján a saját eszközeikkel.

„Minden, amit csinálok, valamilyen módon szerelmes levél a szülőföldemnek és az ott alkotó embereknek. A kifejezési forma változhat, de a lényeg ugyanaz marad” – fogalmazott Rachel Ojuromi, akit mostanra több nemzetközi modellügynökség is leszerződtetett, alig pár hónapos Instagram-oldalának pedig már 260 ezer követője van, köztük a legnagyobb divatlapok, szupermodellek, az amerikai Vogue főszerkesztője és nem utolsósorban Matthieu Blazy, a Chanel vezető tervezője.

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