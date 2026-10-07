Ezt az 5 dolgot érdemes elkerülni reggel 9 előtt, hogy jobban induljon a nap

Nem mindegy, hogyan kezdjük a napot: a reggeli órákban emelkedik a kortizolszint és a vérnyomás, miközben a szervezet az éjszakai pihenés után fokozatosan aktivizálódik. Sanjay Bhojraj kardiológus szerint ebben az időszakban érdemes különösen odafigyelni arra, mit eszünk és iszunk, valamint arra is, mekkora stressznek tesszük ki magunkat.

Az édes péksütemények helyett fehérjében és rostban gazdag reggelit érdemes választani

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A szakorvos a CNBC Make It oldalán ismertette azt az öt dolgot, amelyet 9 óra előtt tudatosan kerül. Mint írta, az, hogy reggel mit eszünk, mit iszunk és milyen érzelmi terhelés ér bennünket, nagyobb jelentőséggel bírhat, mint azt sokan gondolják.

Reggel nagyobb terhelés érheti a szívet

Bhojraj szerint a kora reggeli órák eleve komoly alkalmazkodást követelnek a szervezettől. Ébredés után emelkedik a kortizolszint és a vérnyomás, miközben csökkenhet a szívfrekvencia-variabilitás. A nap későbbi szakaszához képest az erek kevésbé rugalmasak lehetnek, és a vér alvadékonysága is fokozottabb lehet.

A kardiológus ezért igyekszik elkerülni azokat a szokásokat, amelyek ebben az időszakban további terhelést jelenthetnek a szív- és érrendszer számára.

1. Édes péksütemények

Croissant, muffin és más édes péksütemény sem kerül rendszeresen Bhojraj reggeli menüjére. Ezek az élelmiszerek gyakran nagy mennyiségben tartalmaznak gyorsan felszívódó szénhidrátokat, miközben viszonylag kevés bennük a rost és a fehérje.

Az ilyen ételek gyors vércukorszint-emelkedést válthatnak ki, amelyet később visszaesés követhet. Ha kevés rost és fehérje lassítja a felszívódást, hamarabb jelentkezhet ismét éhségérzet.

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Az egyszerű szénhidrátok többek között az alábbi élelmiszerekben fordulhatnak elő nagyobb mennyiségben:

édességekben, kekszekben és fagylaltokban,

lekvárban és mézben,

fehér kenyérben és pirítósban,

egyes péksüteményekben,

cukrozott üdítőkben és gyümölcslevekben.

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