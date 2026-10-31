Vége az idegtépő várakozásnak? Megvan a módszer, hogyan tudunk gyorsan beszállni a repülőbe

- A beszállás sorrendje jelentősen befolyásolja, milyen gyorsan foglalhatjuk el a helyünket.
- A Steffen-módszerrel egy szimulációban körülbelül 11 perc alatt megtelt a gép.
- A pontos sorrend betartását a családok együtt utazása és az elsőbbségi beszállás is nehezíti.
A repülőgép folyosóján araszolva könnyen úgy érezhetjük, hogy alig halad a beszállás. Előttünk valaki a bőröndjét próbálja beemelni a csomagtartóba, néhány sorral hátrébb pedig felállnak az utasok, hogy beengedjék az ablakhoz érkező társukat. Ilyenkor az utánuk következők is várakozni kényszerülnek. A beszállás gyorsaságát ezért jelentősen befolyásolja, milyen sorrendben érkezünk a helyünkhöz. Jason Steffen amerikai asztrofizikus kutatásai szerint sok időt nyerhetnénk az utasok megfelelő elosztásával.
Hogyan lehetne gyorsabb a beszállás a repülőgép fedélzetére?
Elsőre észszerűnek tűnik, hogy a hátsó sorok utasait engedjük előre. Csakhogy így sokan egyszerre próbálnak elhelyezkedni ugyanabban a szűk térben. Egy, az Airbus A320neóra készült szimulációban a hátulról előre történő beszállás 31 percig tartott. A véletlenszerű érkezés ezt körülbelül 18 percre csökkentette, míg a Steffen-módszerrel nagyjából 11 perc is elegendő volt. Ezek egy adott szimuláció eredményei, nem minden járatra érvényes menetidők.
Steffen eljárásában először a repülőgépen az ablak mellett ülők szállnak be, őket követik a középső, végül a folyosó melletti helyek utasai. A sorrend azonban ennél pontosabb: az egymás után érkezők helye között egy sor kimarad. Például a 12A ülés utasa után a 10A, majd a 8A következik. Így több ember egyszerre tudja elpakolni a csomagját, egymástól kellő távolságban. Az ablaknál ülők beengedéséhez sem kell felállítani a már helyet foglalókat.
Miért nehéz a gyakorlatban megvalósítani?
A módszerhez már a reptéri kapunál pontos sorrendbe kellene rendezni az utasokat. A családok együtt szeretnének maradni, egyes utazók segítséget igényelnek, és az elsőbbségi beszállásra jogosultakat is figyelembe kell venni. A szigorú sorrend a kapunál így több, a mindennapi repülős utazás során fontos szemponttal ütközhet.
Egyszerűbb megoldás a Wilma-elv, amelynek neve az angol ablak, középső és folyosó szavakból ered. Ebben is az ablak mellett ülők érkeznek először, de nincs minden egyes utasra meghatározott sorrend.
Ez csökkenti az üléseknél kialakuló akadályozást, miközben a folyosó több pontján is folyhat a pakolás.
A gyorsabb beszállást valódi résztvevőkkel is vizsgálták: egy Boeing 757-es utasterét utánzó helyszínen 72 emberrel hasonlítottak össze öt eljárást. A kísérletben a megfelelően szervezett módszerek jelentősen lerövidítették a repülőbe beszállást. A kutatások alapján tehát a sorrend átgondolása érdemi időmegtakarítást hozhat.
Amikor legközelebb a folyosón várakozunk, érdemes megfigyelni, hol és miért akad el a sor. A gyorsabb beszálláshoz ugyanis az is számít, hogy hányan tudjuk egyszerre elpakolni a csomagunkat és elfoglalni a helyünket.
Nézd meg a videót is arról, hogy mi az a Wilma-elv?
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