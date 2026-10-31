ProfilomHírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Fontos

Béremelés, megszűnik az árrésstop, új adók jönnek: nagy változásokat hozhat 2027

beszállási rendszer

Vége az idegtépő várakozásnak? Megvan a módszer, hogyan tudunk gyorsan beszállni a repülőbe

23 perce
Olvasási idő: 7 perc
Vége az idegtépő várakozásnak? Megvan a módszer, hogyan tudunk gyorsan beszállni a repülőbe
Hosszan tekereg a sor a Ryanair egyik gépe mellett.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Ismerd meg az okát, miért torlódik fel a sor beszálláskor, és hogyan lehetne lerövidíteni a várakozást! Íme a módszer, amellyel egy szimulációban nagyjából tizenegy perc alatt megtelt a repülőgép!
Szóljon hozzá!
Link másolása
Vágólapra másolva!
beszállási rendszerrepülőgépgyorsaság
  • A beszállás sorrendje jelentősen befolyásolja, milyen gyorsan foglalhatjuk el a helyünket.
  • A Steffen-módszerrel egy szimulációban körülbelül 11 perc alatt megtelt a gép.
  • A pontos sorrend betartását a családok együtt utazása és az elsőbbségi beszállás is nehezíti.

A repülőgép folyosóján araszolva könnyen úgy érezhetjük, hogy alig halad a beszállás. Előttünk valaki a bőröndjét próbálja beemelni a csomagtartóba, néhány sorral hátrébb pedig felállnak az utasok, hogy beengedjék az ablakhoz érkező társukat. Ilyenkor az utánuk következők is várakozni kényszerülnek. A beszállás gyorsaságát ezért jelentősen befolyásolja, milyen sorrendben érkezünk a helyünkhöz. Jason Steffen amerikai asztrofizikus kutatásai szerint sok időt nyerhetnénk az utasok megfelelő elosztásával.

Repülőgép folyosóján feltorlódot tömeg.
A repülőgép folyosólyán rendszerint feltorlódik a tömeg, amely miatt hosszú percekkel is kitolódhat az indulás ideje. 
Fotó: Shutterstock

Hogyan lehetne gyorsabb a beszállás a repülőgép fedélzetére?

Elsőre észszerűnek tűnik, hogy a hátsó sorok utasait engedjük előre. Csakhogy így sokan egyszerre próbálnak elhelyezkedni ugyanabban a szűk térben. Egy, az Airbus A320neóra készült szimulációban a hátulról előre történő beszállás 31 percig tartott. A véletlenszerű érkezés ezt körülbelül 18 percre csökkentette, míg a Steffen-módszerrel nagyjából 11 perc is elegendő volt. Ezek egy adott szimuláció eredményei, nem minden járatra érvényes menetidők.

Steffen eljárásában először a repülőgépen az ablak mellett ülők szállnak be, őket követik a középső, végül a folyosó melletti helyek utasai. A sorrend azonban ennél pontosabb: az egymás után érkezők helye között egy sor kimarad. Például a 12A ülés utasa után a 10A, majd a 8A következik. Így több ember egyszerre tudja elpakolni a csomagját, egymástól kellő távolságban. Az ablaknál ülők beengedéséhez sem kell felállítani a már helyet foglalókat.

Miért nehéz a gyakorlatban megvalósítani?

A módszerhez már a reptéri kapunál pontos sorrendbe kellene rendezni az utasokat. A családok együtt szeretnének maradni, egyes utazók segítséget igényelnek, és az elsőbbségi beszállásra jogosultakat is figyelembe kell venni. A szigorú sorrend a kapunál így több, a mindennapi repülős utazás során fontos szemponttal ütközhet.

Egyszerűbb megoldás a Wilma-elv, amelynek neve az angol ablak, középső és folyosó szavakból ered. Ebben is az ablak mellett ülők érkeznek először, de nincs minden egyes utasra meghatározott sorrend. 

Hosszú sor egy repülőtér csomagfeladásánál.
Valóban létezik megfelelő megoldás arra, hogy felgyorsítsák a repülőgépekre történő beszállást? Ennek jártunk utána. 
Fotó: Shutterstock

Ez csökkenti az üléseknél kialakuló akadályozást, miközben a folyosó több pontján is folyhat a pakolás.

A gyorsabb beszállást valódi résztvevőkkel is vizsgálták: egy Boeing 757-es utasterét utánzó helyszínen 72 emberrel hasonlítottak össze öt eljárást. A kísérletben a megfelelően szervezett módszerek jelentősen lerövidítették a repülőbe beszállást. A kutatások alapján tehát a sorrend átgondolása érdemi időmegtakarítást hozhat.

Amikor legközelebb a folyosón várakozunk, érdemes megfigyelni, hol és miért akad el a sor. A gyorsabb beszálláshoz ugyanis az is számít, hogy hányan tudjuk egyszerre elpakolni a csomagunkat és elfoglalni a helyünket. 

Nézd meg a videót is arról, hogy mi az a Wilma-elv?

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Szóljon hozzá!