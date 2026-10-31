Vége az idegtépő várakozásnak? Megvan a módszer, hogyan tudunk gyorsan beszállni a repülőbe

A beszállás sorrendje jelentősen befolyásolja, milyen gyorsan foglalhatjuk el a helyünket.

A Steffen-módszerrel egy szimulációban körülbelül 11 perc alatt megtelt a gép.

A pontos sorrend betartását a családok együtt utazása és az elsőbbségi beszállás is nehezíti.

A repülőgép folyosóján araszolva könnyen úgy érezhetjük, hogy alig halad a beszállás. Előttünk valaki a bőröndjét próbálja beemelni a csomagtartóba, néhány sorral hátrébb pedig felállnak az utasok, hogy beengedjék az ablakhoz érkező társukat. Ilyenkor az utánuk következők is várakozni kényszerülnek. A beszállás gyorsaságát ezért jelentősen befolyásolja, milyen sorrendben érkezünk a helyünkhöz. Jason Steffen amerikai asztrofizikus kutatásai szerint sok időt nyerhetnénk az utasok megfelelő elosztásával.

A repülőgép folyosólyán rendszerint feltorlódik a tömeg, amely miatt hosszú percekkel is kitolódhat az indulás ideje.

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Hogyan lehetne gyorsabb a beszállás a repülőgép fedélzetére?

Elsőre észszerűnek tűnik, hogy a hátsó sorok utasait engedjük előre. Csakhogy így sokan egyszerre próbálnak elhelyezkedni ugyanabban a szűk térben. Egy, az Airbus A320neóra készült szimulációban a hátulról előre történő beszállás 31 percig tartott. A véletlenszerű érkezés ezt körülbelül 18 percre csökkentette, míg a Steffen-módszerrel nagyjából 11 perc is elegendő volt. Ezek egy adott szimuláció eredményei, nem minden járatra érvényes menetidők.

Steffen eljárásában először a repülőgépen az ablak mellett ülők szállnak be, őket követik a középső, végül a folyosó melletti helyek utasai. A sorrend azonban ennél pontosabb: az egymás után érkezők helye között egy sor kimarad. Például a 12A ülés utasa után a 10A, majd a 8A következik. Így több ember egyszerre tudja elpakolni a csomagját, egymástól kellő távolságban. Az ablaknál ülők beengedéséhez sem kell felállítani a már helyet foglalókat.

Miért nehéz a gyakorlatban megvalósítani?

A módszerhez már a reptéri kapunál pontos sorrendbe kellene rendezni az utasokat. A családok együtt szeretnének maradni, egyes utazók segítséget igényelnek, és az elsőbbségi beszállásra jogosultakat is figyelembe kell venni. A szigorú sorrend a kapunál így több, a mindennapi repülős utazás során fontos szemponttal ütközhet.