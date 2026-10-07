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régi tárgy

Retró kvíz: 7 tárgy, amit régen mindenki ismert – te még tudod, mire használták?

27 perce
Olvasási idő: 4 perc
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Volt idő, amikor a telefonáláshoz tárcsázni kellett, a családi fotókhoz előkerült a diavetítő, a konyhában pedig kézzel tekerték a húsdarálót. A hétköznapok egykori tárgyai közül sok mára eltűnt, mások pedig igazi retró kincsekké váltak. De vajon felismernéd őket, és tudod még, mire szolgáltak? Retró kvízünk 7 kérdésével most kiderítheted.
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régi tárgymemóriaretro kvízekteszt
  • Hét kérdéssel idézzük fel a régi háztartások világát.
  • Előkerülnek egykori konyhai eszközök és szórakoztató készülékek is.
  • Lesz olyan tárgy, amelyet a fiatalabb generáció talán már csak fényképről ismer.
  • Néhány kérdés elsőre könnyűnek tűnhet, de a 7/7-hez jól jön a retró rutin.
  • Te még emlékszel, hogyan működtek ezek a tárgyak?

Anno mindenki használta ezeket a tárgyakat, de manapság már egyre kevesebben tudják, hogy mire valók. Te mennyire emlékszel rájuk? Tesztled tudásod retró kvízünkkel!

retró kvízben előforduló gép
Retró kvízünkben a régi tárgyak funkciójáról kérdezünk. 
Fotó: 123RF

Retró kvíz: egy világ, ahol még mindent kézzel kellett tekerni

Egyetlen emberöltő alatt elképesztően sokat változtak a hétköznapi használati tárgyaink. Ma elég megérinteni egy kijelzőt, és néhány másodperc múlva már beszélhetünk valakivel a világ másik felén. Zenék ezreit hordjuk a telefonunkon, fényképeinket pedig pillanatok alatt megmutathatjuk bárkinek.

Néhány évtizeddel ezelőtt, a szocializmusban mindez egészen másként működött. A telefonszámokat tárcsázni kellett, a zenéhez lemezt vagy kazettát tettünk a megfelelő készülékbe, a nyaralás képeinek megtekintése pedig akár egész estés családi program lehetett.

A konyhában is jóval több kézi munkára volt szükség. A húsdaráló karját tekerni kellett, a szódavíz készítésének pedig jellegzetes eszköze volt a szifon. Sok olyan tárgy akadt a háztartásokban, amelynek funkcióját ma már egyetlen modern gép több másik feladattal együtt elvégzi.

Éppen ezért a régi használati tárgyak különös időutazást kínálnak. Egy régi telefon, magnó vagy diavetítő nemcsak technikatörténeti érdekesség: egy korszak hétköznapjait is felidézi, ezért ilyen kvízkérdéseket hoztunk.

Jöjjön a retró kvíz! Vajon meglesz a hibátlan 7/7?

Kvíz
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1 / 7
Mire használták régen a mángorlót?

Emlékszel még erre a retró reklámra?

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