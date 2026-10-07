Retró kvíz: 7 tárgy, amit régen mindenki ismert – te még tudod, mire használták?

Hét kérdéssel idézzük fel a régi háztartások világát.

Előkerülnek egykori konyhai eszközök és szórakoztató készülékek is.

Lesz olyan tárgy, amelyet a fiatalabb generáció talán már csak fényképről ismer.

Néhány kérdés elsőre könnyűnek tűnhet, de a 7/7-hez jól jön a retró rutin.

Te még emlékszel, hogyan működtek ezek a tárgyak?

Anno mindenki használta ezeket a tárgyakat, de manapság már egyre kevesebben tudják, hogy mire valók. Te mennyire emlékszel rájuk? Tesztled tudásod retró kvízünkkel!

Retró kvízünkben a régi tárgyak funkciójáról kérdezünk.

Fotó: 123RF

Retró kvíz: egy világ, ahol még mindent kézzel kellett tekerni

Egyetlen emberöltő alatt elképesztően sokat változtak a hétköznapi használati tárgyaink. Ma elég megérinteni egy kijelzőt, és néhány másodperc múlva már beszélhetünk valakivel a világ másik felén. Zenék ezreit hordjuk a telefonunkon, fényképeinket pedig pillanatok alatt megmutathatjuk bárkinek.

Néhány évtizeddel ezelőtt, a szocializmusban mindez egészen másként működött. A telefonszámokat tárcsázni kellett, a zenéhez lemezt vagy kazettát tettünk a megfelelő készülékbe, a nyaralás képeinek megtekintése pedig akár egész estés családi program lehetett.

A konyhában is jóval több kézi munkára volt szükség. A húsdaráló karját tekerni kellett, a szódavíz készítésének pedig jellegzetes eszköze volt a szifon. Sok olyan tárgy akadt a háztartásokban, amelynek funkcióját ma már egyetlen modern gép több másik feladattal együtt elvégzi.

Éppen ezért a régi használati tárgyak különös időutazást kínálnak. Egy régi telefon, magnó vagy diavetítő nemcsak technikatörténeti érdekesség: egy korszak hétköznapjait is felidézi, ezért ilyen kvízkérdéseket hoztunk.

Jöjjön a retró kvíz! Vajon meglesz a hibátlan 7/7?