Retró kvíz: 7 tárgy, amit régen mindenki ismert – te még tudod, mire használták?

- Hét kérdéssel idézzük fel a régi háztartások világát.
- Előkerülnek egykori konyhai eszközök és szórakoztató készülékek is.
- Lesz olyan tárgy, amelyet a fiatalabb generáció talán már csak fényképről ismer.
- Néhány kérdés elsőre könnyűnek tűnhet, de a 7/7-hez jól jön a retró rutin.
- Te még emlékszel, hogyan működtek ezek a tárgyak?
Anno mindenki használta ezeket a tárgyakat, de manapság már egyre kevesebben tudják, hogy mire valók. Te mennyire emlékszel rájuk? Tesztled tudásod retró kvízünkkel!
Retró kvíz: egy világ, ahol még mindent kézzel kellett tekerni
Egyetlen emberöltő alatt elképesztően sokat változtak a hétköznapi használati tárgyaink. Ma elég megérinteni egy kijelzőt, és néhány másodperc múlva már beszélhetünk valakivel a világ másik felén. Zenék ezreit hordjuk a telefonunkon, fényképeinket pedig pillanatok alatt megmutathatjuk bárkinek.
Néhány évtizeddel ezelőtt, a szocializmusban mindez egészen másként működött. A telefonszámokat tárcsázni kellett, a zenéhez lemezt vagy kazettát tettünk a megfelelő készülékbe, a nyaralás képeinek megtekintése pedig akár egész estés családi program lehetett.
A konyhában is jóval több kézi munkára volt szükség. A húsdaráló karját tekerni kellett, a szódavíz készítésének pedig jellegzetes eszköze volt a szifon. Sok olyan tárgy akadt a háztartásokban, amelynek funkcióját ma már egyetlen modern gép több másik feladattal együtt elvégzi.
Éppen ezért a régi használati tárgyak különös időutazást kínálnak. Egy régi telefon, magnó vagy diavetítő nemcsak technikatörténeti érdekesség: egy korszak hétköznapjait is felidézi, ezért ilyen kvízkérdéseket hoztunk.
Jöjjön a retró kvíz! Vajon meglesz a hibátlan 7/7?
Mire használták régen a mángorlót?
Emlékszel még erre a retró reklámra?
Tedd próbára a tudásod ezekkel a retró kvízekkel is: