Felismered ezeket a retró tárgyakat? Tudod, mire használták őket? Kvízünkből kiderül

Ezek a régi tárgyak egykor minden háztartásban alapfelszerelésnek számítottak.

A mai fiatalok többsége már azt sem tudja, mire való a sparhelt vagy a mozsártörő.

Te mennyire emlékszel rájuk? Tedd próbára magad a retró tárgyak kvíz segítségével, és derítsd ki!

A mai generáció számára számos eszköz neve már önmagában is rejtély. Hallottál például valaha a mángorlóról, a zsírosbödönről vagy a stelázsiról? Ezek a különleges retró tárgyak nemcsak érdekes emlékeket őriznek, hanem sokat mesélnek arról is, hogyan éltek, főztek és dolgoztak elődeink. Az idősek világnapja alkalmából egy retró kvízzel készültünk!

A retró tárgyak régen minden háztartás alapját képezték, de ma már eltűnőben vannak ezek az eszközök. Te mennyire emlékszel rájuk?

Fotó: Fortepan / Szekrényesy Réka

A sparhelttől a burgonyatörőig: mire valók ezek a retró tárgyak? Kvíz

Október 1-je az idősek világnapja, köztük azoké a rokonainké, akik még tudták, mi az a sparhelt és a burgonyatörő. A legismertebb használati eszközök között sok háztartás nélkülözhetetlen kelléke volt még a mozsártörő, amely sok lakásban még most is megtalálható a polcokon, de főként már csak azért, hogy emlékeztessen rá minket, milyen retró kincsekkel volt tele a konyha régen. Ezek az egyszerű, mégis praktikus tárgyak jól mutatják, mennyire találékonyak voltak a korábbi generációk.

Napjainkban reneszánszukat élik a régi használati tárgyak, retró játékok, és a nosztalgikus televíziós műsorok, ezért úgy döntöttünk, hogy ma mi is hozunk neked egy kis nosztalgiát. Ha régen te is gyakori vendég voltál a nagymamánál, akkor a következő kvízt neked találtuk ki! Összeállítottunk egy szórakoztató tesztet, amelyben olyan eszközök szerepelnek, amelyek egykor szinte minden otthonban megtalálhatók voltak. Vajon tudod, mire használták a retró tárgyakat? Most kiderül!