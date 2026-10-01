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nosztalgia

Felismered ezeket a retró tárgyakat? Tudod, mire használták őket? Kvízünkből kiderül

38 perce
Olvasási idő: 4 perc
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A világ rohamléptekkel változik, és vele együtt tűnnek el azok a régi használati eszközök is, amelyek néhány évtizede még minden háztartásban ott voltak. A retró tárgyakat ma már legfeljebb múzeumokban, padlásokon vagy a nagymama kamrájában látjuk, pedig egykor elképzelhetetlen volt nélkülük az élet. Te emlékszel rájuk?
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  • Ezek a régi tárgyak egykor minden háztartásban alapfelszerelésnek számítottak.
  • A mai fiatalok többsége már azt sem tudja, mire való a sparhelt vagy a mozsártörő.
  • Te mennyire emlékszel rájuk? Tedd próbára magad a retró tárgyak kvíz segítségével, és derítsd ki!

A mai generáció számára számos eszköz neve már önmagában is rejtély. Hallottál például valaha a mángorlóról, a zsírosbödönről vagy a stelázsiról? Ezek a különleges retró tárgyak nemcsak érdekes emlékeket őriznek, hanem sokat mesélnek arról is, hogyan éltek, főztek és dolgoztak elődeink. Az idősek világnapja alkalmából egy retró kvízzel készültünk!

Egy nő egy régi konyhában retró tárgyak között
A retró tárgyak régen minden háztartás alapját képezték, de ma már eltűnőben vannak ezek az eszközök. Te mennyire emlékszel rájuk?
Fotó: Fortepan / Szekrényesy Réka

A sparhelttől a burgonyatörőig: mire valók ezek a retró tárgyak? Kvíz

Október 1-je az idősek világnapja, köztük azoké a rokonainké, akik még tudták, mi az a sparhelt és a burgonyatörő. A legismertebb használati eszközök között sok háztartás nélkülözhetetlen kelléke volt még a mozsártörő, amely sok lakásban még most is megtalálható a polcokon, de főként már csak azért, hogy emlékeztessen rá minket, milyen retró kincsekkel volt tele a konyha régen. Ezek az egyszerű, mégis praktikus tárgyak jól mutatják, mennyire találékonyak voltak a korábbi generációk.

Napjainkban reneszánszukat élik a régi használati tárgyak, retró játékok, és a nosztalgikus televíziós műsorok, ezért úgy döntöttünk, hogy ma mi is hozunk neked egy kis nosztalgiát. Ha régen te is gyakori vendég voltál a nagymamánál, akkor a következő kvízt neked találtuk ki! Összeállítottunk egy szórakoztató tesztet, amelyben olyan eszközök szerepelnek, amelyek egykor szinte minden otthonban megtalálhatók voltak. Vajon tudod, mire használták a retró tárgyakat? Most kiderül!

Kvíz
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
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Mire használták nagyszüleink a mángorlót?

További nosztalgiázásért nézd meg ezt a videót:

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