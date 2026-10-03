Felejtsd el a meséket: ez az igazság Robin Hoodról és a haláláról

A legkorábbi középkori balladák nem nemes lelkű adakozóként, hanem erőszakos, korrupt egyháziakat támadó rablóként ábrázolják Robin Hoodot.

A történeti kutatások szerint Robin Hood nem egy konkrét személy volt, hanem a bujkáló bűnözőkre használt gyűjtőnév.

A legendák szerint nem csatában halt meg, hanem a Kirklees-i zárfőnöknő árulta el egy végzetes érvágás során.

A nyáron, a mozikban bemutatott Robin Hood halála című film éles ellentétben áll a jól ismert, zöld ruhás, szegényeket megsegítő hős képével. A Michael Sarnoski által rendezett alkotásban Hugh Jackman egy megtört, idősödő törvényen kívülit alakít, akit a hosszú évek erőszaka és bűnei után az utolsó esély hajt a megváltás felé. Ez a nyers, kendőzetlen ábrázolásmód valójában nem a hollywoodi fordulatok szüleménye, hanem a legkorábbi középkori balladák világához nyúl vissza. A modern feldolgozás apropóján érdemes megvizsgálni, mit tudhatunk meg a fennmaradt forrásokból, és miként alakult át az évszázadok alatt Robin Hood alakja.

A legújabb Robin Hood-filmben Hugh Jackman játssza a legendás rablót, akinek alakja ezúttal közelebb állhat a valósághoz, mint a korábbi adaptációkban.

Fotó: JLPPA / Bestimage/Northfoto

Valóban létezhetett Robin Hood?

A történelmi kutatások a mai napig nem tudták minden kétséget kizáróan bizonyítani, hogy Robin Hood egyetlen valós, konkrét személy lett volna. A XIII. és XIV. századi angol bírósági jegyzékekben és adólajstromokban több olyan „Robehod” vagy „Rabunhod” nevű egyén is felbukkan, akiket törvényen kívülivé nyilvánítottak, ám a név akkoriban gyűjtőfogalommá, egyfajta gúnynévvé is vált a bujkáló bűnözőkre.

Robin Hood szobra a nottinghami vár közelében, mely a legenda szerint, legnagyobb ellensége, a nottinghami bíró (sheriff) székhelye és hatalmi központja volt.

Fotó: Wikipedia

A legrégebbi fennmaradt szövegek – mint az A Gest of Robyn Hode vagy a Robin Hood and the Monk – nem egy elszegényedett nemest, hanem egy úgynevezett yeomant, vagyis szabad paraszti származású íjászt írnak le. Ezekben a korai történetekben Robin nem a szegényeknek osztja a zsákmányt, és Oroszlánszívű Richárd király alakja sem tűnik fel mellette. Fő célpontjai a korrupt egyházi méltóságok és a kapzsi nemesek, fellépése pedig messze nem mentes a brutális erőszaktól. A romantikus elemek, mint Maid (vagy Lady) Marian karaktere vagy a nemes lelkű adakozás, csak jóval később, a kora újkori átdolgozások során rakódtak a legendára.