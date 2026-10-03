Felejtsd el a meséket: ez az igazság Robin Hoodról és a haláláról

- A legkorábbi középkori balladák nem nemes lelkű adakozóként, hanem erőszakos, korrupt egyháziakat támadó rablóként ábrázolják Robin Hoodot.
- A történeti kutatások szerint Robin Hood nem egy konkrét személy volt, hanem a bujkáló bűnözőkre használt gyűjtőnév.
- A legendák szerint nem csatában halt meg, hanem a Kirklees-i zárfőnöknő árulta el egy végzetes érvágás során.
A nyáron, a mozikban bemutatott Robin Hood halála című film éles ellentétben áll a jól ismert, zöld ruhás, szegényeket megsegítő hős képével. A Michael Sarnoski által rendezett alkotásban Hugh Jackman egy megtört, idősödő törvényen kívülit alakít, akit a hosszú évek erőszaka és bűnei után az utolsó esély hajt a megváltás felé. Ez a nyers, kendőzetlen ábrázolásmód valójában nem a hollywoodi fordulatok szüleménye, hanem a legkorábbi középkori balladák világához nyúl vissza. A modern feldolgozás apropóján érdemes megvizsgálni, mit tudhatunk meg a fennmaradt forrásokból, és miként alakult át az évszázadok alatt Robin Hood alakja.
Valóban létezhetett Robin Hood?
A történelmi kutatások a mai napig nem tudták minden kétséget kizáróan bizonyítani, hogy Robin Hood egyetlen valós, konkrét személy lett volna. A XIII. és XIV. századi angol bírósági jegyzékekben és adólajstromokban több olyan „Robehod” vagy „Rabunhod” nevű egyén is felbukkan, akiket törvényen kívülivé nyilvánítottak, ám a név akkoriban gyűjtőfogalommá, egyfajta gúnynévvé is vált a bujkáló bűnözőkre.
A legrégebbi fennmaradt szövegek – mint az A Gest of Robyn Hode vagy a Robin Hood and the Monk – nem egy elszegényedett nemest, hanem egy úgynevezett yeomant, vagyis szabad paraszti származású íjászt írnak le. Ezekben a korai történetekben Robin nem a szegényeknek osztja a zsákmányt, és Oroszlánszívű Richárd király alakja sem tűnik fel mellette. Fő célpontjai a korrupt egyházi méltóságok és a kapzsi nemesek, fellépése pedig messze nem mentes a brutális erőszaktól. A romantikus elemek, mint Maid (vagy Lady) Marian karaktere vagy a nemes lelkű adakozás, csak jóval később, a kora újkori átdolgozások során rakódtak a legendára.
A végzetes érvágás és a fekete legenda
A balladák hagyománya szerint a hírhedt íjász nem a harcmezőn, hanem árulás áldozataként vesztette életét. A XVII. századi Robin Hood’s Death című ballada részletesen elmeséli, hogy a megbetegedett törvényen kívüli hű társával, Little Johnnal a Kirklees-i zárfőnöknőhöz utazott gyógyulást remélve. A zárfőnöknő, aki mellesleg Robin rokona volt, a korban bevett érvágás során szándékosan túl sok vért vett tőle, hogy kioltsa az életét.
Egyes változatok szerint a legyengült állapotban lévő rablóvezért a zárfőnöknő szeretője, Sir Roger of Doncaster is megsebesítette. A haldokló Robin utolsó erejével kilőtt egy nyilat az ablakon, és arra kérte Little Johnt, hogy ott temessék el, ahol a nyílvessző földet ér.
Bár a Kirklees Priory területén található úgynevezett Robin Hood-sír történeti hitelessége nem igazolt, a ballada ezen epizódja évszázadokra meghatározta a figura végzetéről alkotott elképzeléseket.
Mítosz és a valóság határán
Robin Hood alakja jól példázza, miként válik egy néprajzi gyökerű, erőszakos banditákról szóló történet az évszázadok során nemzeti mítosszá. A középkori ember számára a törvényen kívüli figura az igazságszolgáltatás hiányosságaival szembeni elégedetlenséget jelenítette meg, míg a későbbi korok a saját erkölcsi elvárásaikhoz igazították a karaktert. A történeti források és a későbbi romantikus átköltések közötti éles különbség mutatja, hogy az átalakuló hagyományok mennyire képesek felülírni a nyers valóságot. Robin Hood emléke így nem egyetlen konkrét történelmi személyhez, hanem a népi képzelet és a változó társadalmi igények folytonos alakulásához kötődik.
Nézd meg a Robin Hood halála című film trailerét:
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