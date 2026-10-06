Javíthatja a memóriát és csökkentheti a szorongást egy hétköznapi fűszernövény

A rozmaringot már az ókori Görögországban és Rómában is összekapcsolták a koncentrációval és az emlékezettel. Egy vizsgálatban azok, akik belélegezték a rozmaring illatát, jobban teljesítettek memóriateszteken, mint azok, akik szagtalan környezetben végezték el ugyanazokat a feladatokat.

Memóriazavar és szorongás ellen is hasznos lehet a rozmaring nevű fűszernövény (illusztráció) Forrás: Pexels

Alzheimer-kór ellen is vizsgálják a rozmaring egyik vegyületét

A növény egyik fontos vegyülete az 1,8-cineol, amely segíthet lassítani az acetilkolin lebomlását. Ez az agyi ingerületátvivő anyag fontos szerepet játszik a tanulásban és a memóriában. A rozmaring antioxidánsokat is tartalmaz, amelyek segíthetnek megvédeni az idegsejteket az oxidatív stressztől. A növény illatát vizsgáló kutatások emellett arra utalnak, hogy csökkentheti a szorongást és javíthatja az alvást is.

Különösen nagy figyelmet kapott a karnozinsav, amely antioxidáns és gyulladáscsökkentő hatású vegyület. Kutatók 2025-ben ennek egy stabil változatát, a diAcCA nevű anyagot hozták létre.

Állatkísérletekben a diAcCA javította a memóriát, növelte az idegsejtek közötti kapcsolatok számát, valamint csökkentette az Alzheimer-kórhoz kapcsolódó amiloid-béta és tau fehérjék mennyiségét.

Az eredmények egyelőre preklinikai vizsgálatokból származnak, ezért még nem lehet tudni, hogy ugyanez a hatás embereknél is jelentkezik-e. A kutatók ugyanakkor abban bíznak, hogy a vegyület később emberi vizsgálatokban is szerepet kaphat – olvasható a The Independent oldalán.

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Egyre több kutatás igazolja, hogy a népszerű mediterrán fűszernövény nemcsak az ételeink ízét gazdagítja, hanem az egészségünket is támogatja. A tudomány mai állása szerint a rozmaring gyulladáscsökkentő hatása valós, és hatékonyan támogathatja a szervezet természetes védekezését.